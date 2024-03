La FDA insta a retirar unas marcas de canela contaminadas con plomo

your-feed-scienceFood Contamination and PoisoningCinnamon (Spice)LeadRecalls and Bans of ProductsDollar Tree IncFood and Drug AdministrationEcuadorUnited States

La agencia analizó 75 tipos de canela presentes en puré de manzana y encontró plomo en marcas que se venden en tiendas de dólar y supermercados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) ha pedido a los consumidores que desechen ciertas marcas de canela en las que se han detectado niveles elevados de plomo, y ha instado a las empresas a retirar los productos de los estantes de sus tiendas.

La agencia realizó pruebas en todo el país después de que al menos 460 niños se intoxicaran el año pasado por enfermedades relacionadas con sobres de puré de manzana. Esos productos habían sido contaminados con niveles muy elevados de plomo por una canela procesada en Ecuador.

Sin embargo, las últimas pruebas de la FDA detectaron niveles mucho más bajos, de 2 a 3 partes por millón, en la canela. En cambio, la canela de Ecuador que enfermó a los niños el año pasado tenía entre 2200 y 5100 partes por millón.

"Aunque nos preocupan estos productos en la alerta de seguridad, no presentan el mismo nivel de riesgo para la salud humana que la canela de los productos de puré y compotas de manzana", declaró el miércoles Conrad Choiniere, funcionario de alimentación de la FDA, en un comunicado.

El plomo es una toxina potente especialmente peligrosa para los niños pequeños, y se ha relacionado con problemas de aprendizaje y comportamiento, así como con retrasos en el desarrollo. La agencia declaró que no se había notificado ninguna enfermedad relacionada con los últimos lotes de canela, señalados por sus elevados niveles de plomo tras analizar 75 muestras procedentes de tiendas minoristas.

Los últimos lotes de canela y los sobres de compota de manzana se vendieron en las tiendas Dollar Tree. La empresa ha dicho que está comprometida con la seguridad de los productos que vende. Entre las marcas que la FDA ha instado a retirar se encuentra la canela Supreme Tradition, que se vende exclusivamente en las tiendas Dollar Tree y Family Dollar. Otras canelas con niveles elevados de plomo en los análisis recientes son la marca La Fiesta, vendida en La Superior SuperMercados, y la marca Marcum, vendida en Save A Lot.

Las personas que tengan los productos deben deshacerse de ellos, declaró la agencia.

La agencia también dijo que había escrito a los fabricantes de canela animándolos a garantizar la seguridad de sus productos.

Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports, que analiza los alimentos en busca de metales pesados, dijo que la revisión de la agencia revelaba que reconocía el posible problema.

"Es un avance positivo y tranquilizador para los consumidores", dijo. "También pone de relieve la necesidad de establecer un sistema que impida que ocurran cosas como esta".

El año pasado, los purés de manzana con canela en sobres que se vendían en Dollar Tree y en algunos supermercados privados se relacionaron con niños con altos niveles de plomo en la sangre. La FDA ha dicho que cree que la canela se contaminó intencionadamente con polvo de cromato de plomo.

El problema es conocido desde hace tiempo en la industria de las especias. A veces, el polvo se agrega en especias amarillas como la cúrcuma o el curry para que resalte el color o para añadir peso a un producto que se vende por kilos.

Fabricada en Ecuador, la canela impregnada de plomo se mezcló en sobres de puré de manzana que bebés y niños pequeños consumen. Al final, la FDA colaboró con el fabricante de este producto para retirar tres millones de sobres y ha declarado que cree que con esa acción se ha eliminado la canela contaminada del suministro de alimentos de EE. UU.

Una investigación del Times descubrió que el puré de manzana había pasado sin problemas numerosos puntos de control del sistema de seguridad alimentaria. La canela no fue examinada por el fabricante de compota de manzana en Ecuador, según mostraron los registros de la FDA, a pesar de los requisitos de que los fabricantes de alimentos extranjeros garanticen que sus productos son seguros. Los importadores de EE. UU., que tienen la obligación de examinar los alimentos desde el extranjero, dejaron pasar el producto a las estanterías de las tiendas.

La intoxicación se produjo mientras la FDA no cumplía los objetivos fijados por una ley histórica de seguridad alimentaria de realizar 19.000 inspecciones en el extranjero al año. El año pasado realizó 1200 inspecciones de este tipo.

Lo más probable es que el puré de manzana fuera consumido por niños de 44 estados cuyo nivel medio de plomo en la sangre era seis veces superior al hallado en la crisis del agua causada por las tuberías de plomo hace una década en Flint, Míchigan.

Los médicos especializados en el cuidado de niños expuestos al plomo han aconsejado a los padres que se aseguren de que sus hijos tienen dietas ricas en hierro y calcio, que entran en el organismo por las mismas vías que el plomo. También sugieren que los padres brinden a sus niños una amplia variedad de alimentos para que no estén sobreexpuestos a un único elemento.

