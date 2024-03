En la frontera de Arizona, incluso un día lento es ajetreado

SASABE, Arizona-- Helen Ramajo, de 11 años, llegó a la frontera entre Estados Unidos y México antes que los presidentes estadounidenses.‌Mientras el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se preparaban para la escenificación política de visitas competitivas a dos ciudades fronterizas de Texas, Helen se infiltró a través de un hueco en el muro en el sur de Arizona el martes por la mañana, con su sudadera con capucha peluda con orejas de oso levantada para protegerse del frío.‌"¡Un sueño!", dijo Ramajo. Ella, su padre y su hermana mayor abandonaron Guatemala hace un mes y, ahora, caminaban penosamente hacia un campamento improvisado junto a otros inmigrantes cansados y deshidratados para esperar junto al muro antes de entregarse a las autoridades de inmigración estadounidenses.‌La cantidad de cruces ilegales a través de la frontera sur se ha desplomado en el último mes, pero incluso un día lento significa que decenas de migrantes llegan cada cierto tiempo, un ritual que ha llegado a definir la vida en los pueblos fronterizos y las ciudades cercanas. Los trabajadores de asistencia a los migrantes dicen que a menudo ven a unas 200 personas al día cruzar en esta zona de la frontera en las afueras del pequeño pueblo de Sasabe, al suroeste de Tucson.‌La visita de dos candidatos presidenciales que buscan persuadir a los votantes de que pueden abordar la crisis fronteriza podría marcar una casilla en una lista de requisitos de un año electoral, pero en este rincón del sur de Arizona, que tiene actualmente la mayor cantidad de cruces indocumentados de cualquier tramo de toda la frontera sur, ganaderos, trabajadores humanitarios y otros residentes que viven y respiran la crisis fronteriza afirmaron que el problema se había vuelto demasiado intratable y complicado para cualquier político.‌"No creo que esto se resuelva alguna vez", dijo Lori Lindsay, una ganadera cuya finca Tres Bellotas se extiende a lo largo de una porción del muro fronterizo.‌El aumento de los cruces ilegales se ha convertido en una amenaza para las esperanzas de reelección de Biden y en una línea de ataque político para Trump. Se realizaron 2,4 millones de detenciones de inmigrantes a lo largo de la frontera sur en el último año fiscal, el tercer año consecutivo con cifras récord.‌Mientras docenas de migrantes cruzaban a lo largo del muro fronterizo el martes, varios dijeron que no se habían sentido disuadidos por la renovación de las construcciones para tapar los huecos a lo largo del muro fronterizo de 9 metros de alto ni por la amenaza de nuevas y duras medidas por parte de Washington.‌El campamento en Arizona donde Helen y su familia esperaban para entregarse a las autoridades ha emergido en una esquina de la finca de Lindsay, construido con tiendas de campaña y lonas suministradas por grupos de ayuda locales. Lindsay dijo que le preocupaban las fogatas que los inmigrantes encienden para mantenerse calientes, pero que nunca se había sentido amenazada por ninguno de los inmigrantes que llegaban mientras se cambiaban de zapatos y ropa, cocinaban platos de ramen y esperaban a ser recogidos por la Patrulla Fronteriza.‌Lindsay afirmó que la realidad de la emergencia humanitaria que se desarrollaba justo fuera de sus puertas había sido distorsionada por los políticos, quienes describían la frontera como una zona de guerra de una película de "Mad Max" asediada por cárteles y narcotraficantes.‌"Cuanto más lejos están de la frontera, más en crisis creen que estamos", dijo. "Nunca un miembro de una pandilla o un cártel se ha presentado en nuestra casa, y estamos justo aquí".‌Lindsay, que normalmente vota por los demócratas, dijo que se oponía al muro y no culpaba a Biden por la cifra récord de inmigrantes indocumentados. Pero dijo que estaba tan desencantada con los demócratas en otros temas que no iba a votar por Biden en noviembre.‌A lo largo de la frontera, las respuestas de las personas al aumento de inmigrantes a menudo van en contra de la identidad partidista.‌Ganaderos profundamente conservadores dejan agua afuera para las personas que cruzan ilegalmente el desierto. Los contratistas que construyen nuevas secciones del muro fronterizo comparten sus almuerzos con los migrantes. Los voluntarios de izquierda que se dedican a ayudar a los migrantes critican a Biden después de que amenazara con clausurar la figura de asilo y endureciera su retórica sobre la vigilancia fronteriza.‌"Es Trump, pero sin los escándalos", dijo Paul Nixon, un voluntario de Green Valley Samaritans. "Tal vez no fue realista de nuestra parte tener grandes esperanzas en el gobierno de Biden, pero para cualquiera que se identifique como humanitario, es una decepción".‌El martes por la mañana, Nixon y su esposa hicieron una caminata de dos horas por caminos de tierra llenos de baches para repartir agua, manzanas y huevos duros a los inmigrantes que llegaban a las afueras de Sasabe.‌Gruñeron decepcionados cuando llegaron al campamento temporal de inmigrantes. Había lonas, pañales y papel higiénico hechos jirones esparcidos entre los mezquites, contenedores de comida vacíos tirados en el suelo y zanjas excavadas que fungían como letrinas improvisadas.‌"Esto es una catástrofe, no es sostenible", dijo Nixon. "Me pregunto por qué el gobierno federal se niega a reconocer esto".‌Mientras repartían agua, llegó un camión que transportaba a un equipo de Fox News y a Art Del Cueto, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza y destacado crítico de las políticas de inmigración del gobierno de Biden. Del Cueto dijo que el viaje planeado por Biden a Brownsville, Texas, el jueves era "muy poco y demasiado tarde".‌"Es lógica política", dijo. "Se acercan las elecciones. Ahora el gobierno quiere hacer algo. Deberían haberse dedicado a lo que está sucediendo desde el principio".‌Muchos demócratas y republicanos a lo largo de la frontera dijeron que se sentían incomprendidos e ignorados por los líderes en Washington. Desestimaron las peregrinaciones fronterizas de Biden y Trump y las calificaron de teatro político: un vistazo fugaz a una crisis migratoria global alimentada por la pobreza, la guerra y los desastres climáticos.

La frustración llega más allá de la frontera, hasta Tucson, a unos 112 kilómetros al norte de la frontera. Los gobiernos locales y los trabajadores de ayuda a los migrantes dijeron que estaban a punto de quedarse sin fondos federales para albergar y transportar a los inmigrantes una vez que fueran liberados por los centros de procesamiento migratorio.‌Los funcionarios del condado de Pima afirman que gastan 1 millón de dólares por semana para transportar en autobús a migrantes desde pequeños pueblos rurales hasta un refugio central en Tucson, donde reciben comida, refugio, atención médica y ayuda para conectarse con sus familias. Algunos también reciben ayuda para comprar boletos hacia sus destinos finales en Nueva York, Chicago, Denver y otras ciudades importantes que se han visto afectadas por el reciente aumento de inmigrantes.‌Los funcionarios del condado afirman que el dinero federal se acabará el próximo mes. Dijeron que probablemente habrían obtenido más fondos bajo un proyecto de ley de inmigración bipartidista que Biden apoyó, pero que los republicanos bloquearon. Ahora, los funcionarios locales afirmaron que esperaban más migrantes, pero no más asistencia.‌"Los van a liberar en las calles", dijo Diego Piña López, director de Casa Alitas, el principal refugio para inmigrantes en Tucson, que recibe entre 900 y 1200 inmigrantes cada día. "No va a ser un goteo. Van a destruir el grifo por completo".

Una tienda de campaña en un campamento improvisado para inmigrantes cerca de Sasabe, Arizona, el 27 de febrero de 2024. (Rebecca Noble/The New York Times)

Helen Ramajo, de 11 años, quien cruzó la frontera con su familia, cerca de Sasabe, Arizona, el 27 de febrero de 2024. (Rebecca Noble/The New York Times)