Se ha señalado que los termos de Stanley tienen plomo, pero no hay que preocuparse

Hay miedo por el plomo afecta a los vasos Stanley, pero no hay que preocuparse; hay algo de plomo en el material de sellado utilizado en el vaso, dijo la empresa, pero los expertos señalaron que es inaccesible para las personas que beben y advirtieron que las pruebas caseras de plomo no son fiables (Calla Kessler/The New York Times)

Es posible que hayas oído hablar del vaso Stanley, el termo de moda que hace que la gente acampe frente a las tiendas o se pelee para conseguir uno. Se han convertido en un accesorio de moda, sobre porque Stanley usa la cultura de los influentes para dirigirse a las mujeres y hacer que las ventas de sus vasos se disparen.

El alcance de los termos se ha visto amplificado por los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales dan y quitan. En las últimas semanas, varias publicaciones muy compartidas en TikTok, Instagram, Reddit y X, la red antes conocida como Twitter, han extendido la preocupación de que los vasos Stanley puedan contener plomo, y un usuario de X incluso bromeó diciendo que los vasos están en “plomoción”.

Los YouTubers también han entrado en escena. Un video de TikTok sobre el tema fue visto casi siete millones de veces. Algunos propietarios de termos Stanley, con la esperanza de comprobar las afirmaciones, empezaron a utilizar kits caseros de análisis de plomo, que según los expertos no son fiables. El fin de semana, en una escena cómica de “Saturday Night Live” titulada “Estúpidos termos”, se mencionó de pasada el plomo.

El debate sobre el plomo ha surgido en las secciones de comentarios de Facebook, como en un grupo con más de 61.000 miembros llamado “Stanley Cup Hunters + Drops”, para “fanáticos apasionados del termo Stanley”. Una persona escribió: “Si queremos cubrir nuestros termos de plomo con una funda de paja con flores, y una bota de diamantina, y presumirlos, ¡déjenos en paz! Sabemos que tienen plomo, ya nos lo dijeron. Y no nos importa”. Así que te estarás preguntando: ¿Tengo que arrojar mi vaso Stanley a la chimenea? (No. De hecho, no arrojes nada a la chimenea).

Tenemos algunas respuestas para los que realmente quieren estar actualizados y beber agua a la moda. ¿Los termos de Stanley tienen plomo? Sí, según el sitio web de la empresa. Asegura que su “tecnología de aislamiento al vacío”, que mantiene el contenido de la taza a una temperatura ideal, utiliza “un sedimento estándar de la industria para sellar el aislamiento al vacío en la base de nuestros productos”. El material de sellado, dice, “incluye algo de plomo”.

Una vez sellada la botella, dice Stanley, la zona se cubre con una capa de acero inoxidable que, según la empresa, hace que el plomo sea “inaccesible para los consumidores”. ¿Pero es peligroso? No. Casi es seguro que no. Jack Caravanos, profesor de Salud Pública de la Universidad de Nueva York que estudia el plomo, probó el lunes tres modelos de termo Stanley de distintos tamaños utilizando un detector de fluorescencia de rayos X, que determina los elementos de un material.

“Hay muchos lugares donde puede haber plomo en un vaso así”, explicó Caravanos. “Puede estar en el interior, en el exterior, en las etiquetas, en las calcomanías. Y no encontré plomo --una especie de plomo superficial en la superficie-- en ninguna parte del termo”. “Soy un experto en exposición global”, añadió. “He trabajado mucho en diferentes productos y países. Y la amenaza para la salud humana es realmente insignificante porque no vas a acercar la boca a esa superficie, y no se va a disolver fácilmente en nada que pueda entrar en ti...”. ¿Y qué pasa con la parte debajo del acero inoxidable?

Para ello, Caravanos dijo que tendría que deconstruir el vaso, una tarea nada fácil. “Intenté en varias ocasiones abrir el tapón inferior con varias herramientas, pero no lo logré”, comentó. “Tal vez el plomo se utilice para sellar el tapón. En cualquier caso, deberían asegurar aún más al público que es muy poco probable que el material de plomo se desprenda jamás de la taza y esté disponible para su ingestión”.

Según Caravanos, las pruebas caseras de plomo que actualmente están en el mercado no se consideran fiables, y ninguna de ellas está aprobada por la Agencia de Protección del Medioambiente. Aunque el martes por la mañana Caravanos probó una prueba casera en un vaso y aun así no obtuvo un resultado positivo. Entonces todo bien, ¿no? En opinión de Caravanos, el uso de cualquier tipo de plomo en los termos demuestra que la empresa no lo pensó bien.

“Estoy realmente descorazonado y un poco enfadado porque una empresa como esta utilice un ingrediente tóxico conocido que está prohibido en muchas aplicaciones para un vaso”, señaló. “Es decir, seguramente había una alternativa”. Un representante de Stanley remitió a la explicación en el sitio web de la empresa que describe el uso de plomo en los vasos.

Pero en una declaración a NBC News, un representante dijo: “Nuestros equipos de ingeniería y cadena de suministro están avanzando en materiales innovadores y alternativos para su uso en el proceso de sellado”. El plomo, que está regulado por el gobierno federal, sigue siendo frecuente en Estados Unidos, sobre todo en la pintura, los utensilios de cocina y el agua que circula por tuberías de plomo.

“Hay muchos efectos sobre la salud asociados a la exposición al plomo, como toxicidad reproductiva, enfermedades cardiovasculares”, explicó María José Talayero, investigadora de salud pública de la Universidad George Washington. “Y el que más estudio es el daño al sistema nervioso, que da lugar a diversos efectos neurológicos”. Y añadió: “Pero es un hecho que otros termos y otros fabricantes no utilizan plomo, así que, ¿por qué tenerlo ahí?”.

*Sopan Deb - ©The New York Times