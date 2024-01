Nueve maneras de mejorar tus relaciones en 2024

(Science Times)

Te puede interesar: 10 consejos de nutrición para un año nuevo saludable

A veces, los pequeños consejos pueden provocar grandes cambios en las relaciones. Mis colegas y yo tenemos la suerte de entrevistar con regularidad a psicoterapeutas, consejeros de pareja, terapeutas sexuales e investigadores que comparten sus tácticas más útiles para fortalecer los vínculos.

A continuación, algunos de los mejores consejos que cubrimos en 2023 que pueden ayudar a mejorar tus vínculos con amigos, familiares y parejas románticas en el año que comienza.

Te puede interesar: Cómo es el proyecto de un grupo de científicos que atienden a las orcas en su hábitat

1. Dales a las personas permiso para cambiar.

Puede ser desafiante darse cuenta de que la gente que conoces desde hace años, como los hermanos, han evolucionado y son completamente diferentes de lo que eran antes. Pero eso ayuda a mantener una cercanía auténtica a lo largo de los años. De vez en cuando, plantéate hacer preguntas que revelen en quién se ha convertido tu ser querido. Whitney Goodman, terapeuta matrimonial y familiar que reside en Miami, recomienda preguntas como: "¿Qué estás haciendo ahora?" o "¿Qué está pasando en tu vida que yo no sepa?".

Te puede interesar: Por qué los cuidadores de un viejo gorila se enfrentan al desafío de equilibrar la longevidad y la calidad de vida

2. Cuando el teléfono suene, contesta.

La soledad es una crisis de salud pública que afecta a más de la mitad de los estadounidenses, pero el director general de sanidad de Estados Unidos, Vivek Murthy, cree que algunas estrategias para encontrar y mantener la conexión son bastante sencillas. Por ejemplo, cuando alguien te llame por teléfono, contesta, aunque solo sea para decir hola y buscar otro momento para ponerse al día. "Esos 10 segundos te sientan mucho mejor que ir de un lado a otro en un mensaje de texto", afirma Murthy.

3. Cuidado con el 'ningufoneo'.

Mirar fijamente tu teléfono cuando alguien te habla o tomarlo cada vez que la conversación se detenga puede hacer que la otra persona se sienta herida y frustrada. Los estudios recientes sugieren que la práctica --una combinación de las palabras "teléfono" y "ningunear"-- puede ser en especial dañina en el caso de las parejas. Los expertos afirman que unos ajustes sencillos, como limitar las alertas digitales y establecer normas claras con la pareja sobre el uso del teléfono, son de gran ayuda.

"Sé que esto no suena atractivo y que las personas no quieren hacer esto en sus relaciones, pero puedo asegurarte que es la estrategia número uno", comentó Katherine Hertlein, profesora del programa de parejas y familia de la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la Universidad de Nevada, Las Vegas.

4. Mantente abierto a los distintos tipos de deseo.

Los terapeutas e investigadores sexuales tienden a creer que existen dos tipos de deseo: el espontáneo (la sensación de querer sexo de la nada) y el receptivo (que surge en respuesta a estímulos). Según los expertos, aunque mucha gente tiende a pensar que el deseo espontáneo es de alguna manera mejor, el deseo receptivo también es válido. Y aprender a aceptarlo puede ser fundamental para mantener la intimidad en las relaciones duraderas o en aquellas en las que una persona desea sexo más que la otra.

Lori Brotto, psicóloga y autora de "Better Sex Through Mindfulness", comentó que a menudo ayuda a clientes a entender que es posible llegar al sexo sin deseo espontáneo, siempre y cuando haya voluntad y consentimiento.

5. A la hora de discutir, evita las generalizaciones.

Frases como "Tú siempre " o "Tú nunca " son exageraciones y ponen a los demás a la defensiva. "Ya ni siquiera estás teniendo una conversación para resolver problemas", afirmó Kier Gaines, terapeuta en Washington D. C. "Solo estás entrando en modo de discusión total". Mejor, haz un esfuerzo por centrarte solo en el problema en cuestión.

6. Nunca subestimes el poder de un cumplido.

Es posible que la gente evite ofrecerlos, porque les preocupa sonar incómodos o parecer poco sinceros. Pero los halagos suelen ser mucho más bien recibidos de lo que esperamos, comentó Erica Boothby, psicóloga social de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Cuando hagas un cumplido a un desconocido, sé breve y sincero. Cuando elogies a un amigo o a un ser querido, sé específico: por ejemplo, no digas solo lo que te gusta de alguien, sino expresa también cómo te hace sentir esa persona.

7. Cuando tengas que lidiar con familiares difíciles, céntrate en lo que puedes controlar.

Por mucho que lo desees, no puedes cambiar a los miembros de tu familia, señaló Nedra Glover Tawwab, trabajadora social clínica y autora de "Drama Free: A Guide to Managing Unhealthy Family Relationships". Ella recomienda preguntarse que si esta persona no cambió nada de sí misma o de su comportamiento, ¿qué podría hacer yo, de haber algo, para que la relación fuera diferente?

8. No dejes que la introversión se interponga en las conexiones profundas.

"Creemos erróneamente que los introvertidos son antisociales", dijo Susan Cain, autora de "Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking". "En realidad, son socialmente diferentes". Los introvertidos suelen tener una orientación más hacia dentro o interna, pero siguen anhelando la amistad y la conexión tanto como cualquiera.

Así que, introvertidos: aprovechen sus preferencias y tendencias naturales, aconsejan los expertos. Busquen personas con las que se sientan cómodos en lugares cómodos y acepten el poder de iniciar planes, lo cual les da el control sobre con quién socializan y dónde.

9. Cuando alguien a quien ames esté molesto, pregunta una sola cosa.

Cuando los estudiantes jóvenes están enfadados, a veces los maestros les preguntan: "¿Quieres que te ayuden, que te escuchen o que te abracen?". Según los expertos, esa pregunta también puede ofrecer a los adultos una sensación de consuelo y control. Elizabeth Easton, directora de psicoterapia del Pathlight Mood and Anxiety Center de Denver, explica que cada emoción requiere una respuesta distinta. Tranquilizar puede funcionar bien para la ansiedad, pero quizá haga enojar a alguien que se siente frustrado, dijo. En el fondo, esta pregunta sencilla trata de identificar: ¿cómo puedo satisfacer sus necesidades?

Haz un cumplido, céntrate en las cosas que puedes controlar y, por lo que más quieras, deja el teléfono. (Monica Garwood/The New York Times)