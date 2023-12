Con 93 años, me enseña sobre posibilidades

CUANDO DEJÉ DE HABLARLE A MI ABUELA COMO SI FUERA UNA NIÑA PEQUEÑA, MIS CONVERSACIONES CON ELLA POR FIN COMENZARON.

Te puede interesar: Disney es una lengua, pero ¿aún la hablamos?

Despierta tras una siesta en su sillón favorito, mi abuela se pasó los dedos por el cabello ondulado y blanco, miró por la ventana hacia el Canal de la Mancha y me preguntó qué pediría si tuviera solo un deseo.

Me lo pregunta a menudo, y yo siempre respondo lo mismo porque eso la hace feliz: "Que vuelva mi abuelo", lo que la suele hacer que lo recuerde. Pero aquel día, hace unos meses, sacudió la cabeza y suspiró: "Richard, tuvimos ya esos momentos. Muy buenos momentos. Pero mejor pide un deseo para ti, cariño".

Te puede interesar: De la selva a TikTok: los migrantes que se vuelven influentes de redes sociales

Ojalá hubiera sabido que podíamos ser así desde antes.

Durante décadas tuve el mismo tipo de abuela que tiene mucha gente: una que te envía una tarjeta de cumpleaños llena de dinero por correo; una que te llama por teléfono en Navidad; una agradable rutina ta educada y practicada que llegó a ser como la manera en que la gente dice "Dios te bendiga" después de estornudar.

Te puede interesar: Encuentra el lado divertido de las actualizaciones de software para iPhone y Android

Entonces, hace una década, empezó a perder su audición de manera precipitada. Las llamadas telefónicas se hicieron más difíciles. Y me di cuenta de que si le preguntaba qué había almorzado, podía decir: "Ah, hoy el clima ha estado estupendo". Tan acostumbrada a las mismas preguntas de la familia, parecía reciclar el mismo puñado de respuestas.

Nuestro tiempo juntos disminuía. Ella estaba disminuida.

A esto se le llama "lenguaje gris" o "lenguaje de ancianos", un cambio en el modo de dirigirnos a los mayores que los trata menos como sabios y más como niños pequeños o mascotas. Decimos cosas como: "Hoy llovió. ¿Viste que llovió?" y "¿Te gustó la cena?".

Es un tipo de interacción falsa, tediosa y estúpida, así que luché contra eso. Empecé a visitarla más, en persona, a pesar de que ella vivía en Dover, Inglaterra, y yo en Nueva York.

Durante mis visitas, empecé a lanzarle preguntas más complicadas: ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿En qué pensabas cuando te escondías en cuevas durante la guerra? ¿Cuál fue el mejor invento de tu época?

Sus respuestas: comprar electricidad para la casa de sus padres para no tener que raspar la cera de las velas de las escaleras. Comer naranjas. El agua corriente (seguido de cerca por el microondas). Más que respuestas, fueron trampolines para conversaciones inesperadas.

La profundización de nuestra relación ha sido algo así como un feliz accidente. Mucha gente llega a conocer a sus padres como personas reales más tarde en la vida, pero yo, como hombre homosexual distanciado de sus padres, redirigí esa energía hacia mi abuela.

Mi abuela no es solo vieja. Sobrevivió a un secuestro en Irlanda. Durante la guerra se quedó sin hogar en tres oportunidades después de sobrevivir a bombardeos, viviendo en el frente de batalla junto a los acantilados blancos de Dover. Conoció a la Reina Isabel II cuando aún era princesa. A los 20 años, mi abuela atravesó la nieve para dar a luz a sus primeros hijos, gemelos, el día de Navidad. Ahora está ciega y artrítica, pero sigue tejiendo mantas para los bebés prematuros del hospital local. Incluso con 93 años, compra libros para seguir aprendiendo francés.

En nuestra nueva cercanía, también se volvió mucho más graciosa. Mirando el montón de virutas de chocolate que había en el fondo de su café, le dije: "¿Qué pasa? Creía que no tomabas azúcar".

"El chocolate no es azúcar, querido", me dijo. "Es sabor".

Tras recuperarse de una operación de urgencia a principios de año, me dijo: "¡Nunca he sido tan perezosa!".

"No eres perezosa", le dije. "Te estás recuperando".

"Tú eres el experto", dijo. "¿Cómo es?"

"¿Cómo es qué?"

"La pereza, querido", dijo. "Tienes más experiencia que yo".

"¡Volé para llegar aquí!".

"¿Fuiste tú quien voló?", dijo con una sonrisa pícara.

Un día, después de prepararnos un café, le pregunté: "¿Cuál es el secreto para alcanzar el éxito con 90 años?".

"Solo tienes que intentarlo, querido. Mucha gente es vieja a los 60 años. Solo quieren estar sentados todo el día. No llegarás a los 90 así. Tienes que intentarlo".

"¿Intentar qué?".

"Intenta caminar", dijo. "Intenta hacer jardinería. Intenta cocinar. Intentarlo no requiere mucho esfuerzo. Solo prueba un poco. Como con este café que nos has preparado. Sé que lo intentaste".

En otra ocasión vimos cuatro codiciados pastelitos de manzana en el supermercado después de días de estar agotados. Compré dos. Ella me dijo que comprara los cuatro. Cuando le dije que dejáramos los otros dos para otras personas, me contestó: "Dos son para nosotros ahora. Y los otros dos son para nosotros mañana, sin importar quienes seamos".

Estar con ella es ridículamente divertido. He conocido a sus amigos, y ella ha conocido a mi persona especial ("¡Te has vuelto más joven!", dijo de él, que tiene 50 años y yo 44. "¿No es guapo? Es guapo, ¿verdad?", le pregunté. "¡Sí, mucho más que tú!", dijo riendo).

Bailamos un vals con la voz de Vera Lynn, construimos casitas de jengibre, nos pusimos máscaras coreanas. Me mira hacer arduos rompecabezas y luego, tras colocar la última pieza, celebra cómo lo "hemos" completado. Le compré una blusa cubierta de pájaros en una tienda de caridad y ella me compró un mameluco de osos.

Cuando era niño --con 5 años quizás, lo bastante pequeño para que mis hermanos y yo durmiéramos como sardinas en la misma cama--, asomaba la cabeza a la hora de dormir y preguntaba si alguien necesitaba ir al baño. Esa era mi señal para anunciarle que tenía que hacer una gran caca. Entonces me escabullía escaleras abajo con ella y veíamos "El show de magia de Paul Daniels".

Puede que ella supiera que yo era gay antes de que se lo contara, pero ella quería que yo creyera en las maravillas y la magia. Si la sabiduría es conocimiento además de tiempo, ella encarna la siguiente evolución de la sabiduría: la amabilidad.

"La edad", me dijo una vez, "no es más que otra molestia que intenta convencerte de lo imposible en un mundo absolutamente lleno de posibilidades".

A sus 60 años, escaló el Snowden, el pico más alto del Reino Unido. A los 70, sobrevivió a la muerte de su única hija. A los 80, perdió a su marido de 67 años, mi abuelo. Este año tuvo que ser operada de urgencia y los médicos le preguntaron si podían escribir sobre ella en una revista médica porque su enfermedad era muy rara. Incluso sus enfermedades son excepcionales.

Su sentido de la posibilidad ha sido revolucionario para mí. He encontrado amigos, grandes e íntimos amigos, en lugares inesperados: cenas de cuatro horas con mis antiguos profesores; un recorrido por los escaparates de Manhattan con la madre de mi amiga, sola en Acción de Gracias; mensajes de texto con efectos especiales con mi sobrino de 11 años.

Puede que sea cierto que el mundo está lleno de posibilidades, pero incluso las posibilidades tienen límites. Dentro de poco tendré que adaptarme a tener el mismo tipo de abuela que muchas otras personas tienen de una manera diferente: se habrá ido.

Estaré destrozado. Pero no lloraré por la falta de tarjetas de cumpleaños en mi futuro. Lloraré por la apertura, la plenitud y la totalidad. Mi vida se sentirá tan cerrada, vacía y parcial. Pero incluso en esos momentos prevalece su sabiduría, que consiste en ser "misi", porque "decir 'miserable' es demasiado miserable".

Lo mejor de rechazar el lenguaje gris y abrir el arco iris de percepciones que le sigue es que ahora sé --con certeza, orgullo y todo mi corazón-- que ella no se parece a nadie. Espero que, si llego a su edad, pueda contemplar una colina lejana --un sorprendente fuerte napoleónico-- y escalarla (ella tenía 85 años entonces). O disfrutar la novedad de su primera malteada (a los 87). A sus 90 años, tiene la costumbre de guardar un cajón lleno de barras de chocolate en el congelador. Cuando le pregunté por qué, respondió encogiéndose de hombros: "Saben mejor frías, querido".

Durante una discusión acerca de que me copió la ropa cuando ambos terminamos usando algo parecido, la acusé también de robar corazones. "La amabilidad gana corazones, Richard. No me molesto en robar". Después de un sermón sobre lo increíble que es el pan, le pregunté cuál era su comida favorita, y su respuesta fue rápida: "La mantequilla. Por eso te dan pan primero".

No hace mucho, cuando encontró una camiseta de cachemira color rosa chicle por una libra en una tienda de caridad, dijo que quería que la enterraran con ella. Cuando me mostré sorprendido, me dijo: "Ah, no debí decir eso. Me van a incinerar. No me enterrarán. Qué pena quemar ropa tan bonita".

De una relación de educada previsibilidad, hemos pasado a un vínculo profundamente afectuoso en el que ninguno de los dos sabe lo que vendrá después, excepto lo que sabemos que viene después para todos.

Lo primero, sin embargo, es pasar esta Navidad juntos. No hay tarjeta ni llamada que valga. Somos el mejor regalo el uno para el otro.