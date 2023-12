Antisemitismo: una guía para los perplejos

(Getty Images)

En una época de condena generalizada del antisemitismo, a muchos les cuesta definirlo. Me imagino esta conversación con muchas personas que intentan comprender este fenómeno ancestral:

Te puede interesar: Las universidades estadounidenses se enfrentan a un ajuste de cuentas sobre la libertad académica

Pregunta: Tengo problemas para entender algunas de las afirmaciones y reconvenciones que se hacen sobre lo que es, o no es, discurso y comportamiento antisemita. Para ser sincero, no ayuda el hecho de que tantos judíos prominentes tengan opiniones muy diferentes sobre el tema.

Respuesta: Dos judíos, tres opiniones.

Te puede interesar: Antisemitismo líquido

P: Eso suena a estereotipo.

R: Lo es. También es una de las pocas cosas en las que la mayoría de los judíos están de acuerdo.

Te puede interesar: Brutal ataque contra una mujer judía en Londres: investigan si fue un crimen de odio

P: De acuerdo, entonces, en su opinión y media, ¿qué es el antisemitismo?

R: Es una teoría conspirativa que sostiene que los judíos son especialmente propensos a utilizar medios tortuosos para conseguir fines malévolos y que, por tanto, hay que oponerse a ellos por todos los medios necesarios, incluida la violencia.

P: ¿Es ésa la definición comúnmente aceptada?

R: No, es la mía. Una definición más citada procede de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que define el antisemitismo, en parte, como “una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos”. Pero la frase “una cierta percepción” plantea más preguntas que respuestas.

P: Entonces, ¿por qué califica el antisemitismo de teoría de la conspiración? ¿No es simple intolerancia contra los judíos?

R: Pocas cosas son sencillas sobre el antisemitismo porque pocas cosas son sencillas sobre los judíos. Somos una nación, una religión, una cultura, un “otro”. En varias ocasiones también se nos ha considerado, falsamente, como una raza, sobre todo por parte de los nazis.

El antisemitismo se ha expresado a lo largo de los siglos como oposición política a los judíos, odio religioso, desprecio cultural, xenofobia o racismo. Es un virus cambiante que se ha adaptado a los prejuicios imperantes en las distintas épocas. Pero una característica común a todas las cepas es que el antisemitismo suele adoptar la forma de una teoría de la conspiración.

P: ¿Por ejemplo?

R: El deicidio, para empezar: la idea de que los judíos hicieron que los romanos mataran a Jesús. Más tarde, en la Edad Media, surgió la creencia de que las plagas eran causadas por judíos que envenenaban los pozos. Luego, los judíos utilizaron su poder financiero para iniciar guerras. O su control de los medios de comunicación y Hollywood para manipular la opinión pública y degradar la moral pública. O su influencia en el Congreso y la Casa Blanca para llevar a Estados Unidos a la guerra en Oriente Medio y promover los intereses israelíes.

P: ¿No hay algo de verdad en este último punto? ¿No fueron figuras como Paul Wolfowitz las principales responsables de llevar a Estados Unidos a la guerra de Irak?

R: En realidad, quienes llevaron a Estados Unidos a la guerra de Irak fueron George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Culpar a funcionarios judíos de segunda fila de las acciones de funcionarios cristianos de primera fila es antisemitismo clásico.

P: No se me había ocurrido.

R: Tampoco lo pensaron muchas de las personas que lanzaron la acusación hace 20 años. Hay mucho antisemitismo involuntario, igual que hay mucho racismo involuntario.

P: Pero si el antisemitismo es una teoría de la conspiración, ¿por qué tanta gente llama al antisionismo una forma de antisemitismo? Digan lo que digan sobre el antisionismo, no parece sino directo.

R: Recuerde que el antisemitismo también puede adoptar la forma de odio político, y el sionismo -es decir, el apoyo a la existencia de un Estado judío, por oposición a cualquiera de sus políticas- es hoy la principal expresión de la política judía. Pero incluso el antisionismo se expresa cada vez más como una teoría de la conspiración.

P: ¿Por qué?

R: Piénselo de este modo: Para el antisemita alemán del siglo XIX, los judíos eran impostores y estafadores: impostores, porque afirmaban ser ciudadanos de Alemania cuando los antisemitas afirmaban que eran “semitas”; estafadores, porque se dedicaban a estafar a los “verdaderos” alemanes su patrimonio. Para el antisionista del siglo XXI, los judíos son impostores y estafadores: impostores, porque afirmaban tener vínculos ancestrales con Tierra Santa cuando los antisionistas afirman que son colonizadores de Europa; estafadores, porque se dedicaban a estafar a los palestinos con su patrimonio.

En ambos casos, los judíos son “los otros”. La única diferencia es que las generaciones pasadas de antisemitas acusaban a los judíos de ser de Oriente Medio, mientras que los antisionistas de hoy acusan a los judíos de ser europeos.

P: Interesante. ¿Pero no hay judíos ultraortodoxos que se consideran antisionistas?

R: Sí. Y si usted es uno de esos judíos, considérese absuelto de los cargos de antisemitismo. Además, si te opones por principio a toda forma de nacionalismo, entonces puedes oponerte honorablemente al nacionalismo judío. Pero no puedes apoyar el derecho a existir de todas las naciones excepto la nación judía. Eso es antisemitismo.

P: Pero si usted apoya la nación palestina, ¿no es que eso requiere oponerse a la nación judía?

R: No es una cosa o la otra. Puede y debe ser ambas cosas. Israel nació de la forma más legítima posible: mediante una votación de las Naciones Unidas, a la que se opusieron inmediatamente los Estados árabes, que se propusieron destruir el naciente Estado judío. En 2000, Ehud Barak, entonces primer ministro de Israel, ofreció al líder palestino Yaser Arafat un Estado palestino. Arafat rechazó la oferta, y desde entonces se han sucedido 23 años de tragedia.

P: Incluida la tragedia actual en la Franja de Gaza, en la que Israel está siendo ampliamente acusado de cometer genocidio.

R: Esa acusación es también una forma de antisemitismo. Es manifiestamente falsa: Si Israel realmente quisiera cometer un genocidio en Gaza, tiene los medios para hacerlo. Acusar a los judíos del mismo crimen del que ellos mismos fueron la mayor víctima de la historia es una burla singularmente vil. Y la acusación de genocidio es tan atroz que autoriza cualquier forma de violencia para detenerlo, incluido el tipo de masacre que vimos el 7 de octubre.

P: Yo tampoco estoy de acuerdo con la acusación de genocidio, pero sigo pensando que la respuesta de Israel es inhumana, desproporcionada y contraproducente.

R: No estoy de acuerdo, pero es una crítica totalmente legítima, igual que es legítimo oponerse a la política israelí de asentamientos en Cisjordania o al gobierno extremista de Benjamin Netanyahu. Muchos israelíes y judíos estadounidenses también lo hacen.

P: Solía pensar en el antisemitismo principalmente como un fenómeno de derechas, relacionado con racistas como David Duke. Pero ahora todo el mundo habla de antisemitismo entre gente que se considera progresista. ¿Cómo ha ocurrido?

R: He aquí una cita para usted: “¿Cuál es la religión mundana del judío? La prostitución. ¿Cuál es su Dios mundano? El dinero”. ¿Joseph Goebbels? No, es Karl Marx.

Siempre ha existido una cepa virulenta de antisemitismo de izquierdas, que la Unión Soviética practicó internamente y propagó internacionalmente durante gran parte de la Guerra Fría. Los círculos académicos occidentales siguieron el ejemplo de los soviéticos, haciendo hincapié en las narrativas de “descolonización” de forma que implicaban obsesivamente a Israel mientras dejaban fuera de juego a casi todos los demás. ¿Cuándo fue la última vez que oyó a estudiantes universitarios protestar por los violentos malos tratos de Turquía a los kurdos o por los abusos de la India en Cachemira?

P: Espero que no sea una pregunta grosera, pero ¿por qué los judíos? ¿Por qué el antisemitismo ha mutado y persistido durante tantos siglos?

R: Los judíos han defendido durante mucho tiempo una serie de ideas que, si no son radicales ahora, lo fueron en su tiempo. Entre ellas: el monoteísmo, la libertad, la alfabetización general y lo que la tradición judía llama “argumentar por el bien del cielo”.

El monoteísmo impone una única norma ética -como “no matarás”- a todas las personas, independientemente de su país o cultura. Es la semilla de la idea de los derechos universales. La historia del Libro del Éxodo ha servido de inspiración a todos los pueblos que buscan la libertad: “¡Deja ir a mi pueblo!”. La alfabetización, un requisito previo para convertirse en adulto judío, es la base de la liberación de la mente. Y argumentar por el bien del cielo -inscribir el diálogo y la disensión en la tradición religiosa- es fundamental para cualquier sociedad democrática.

No es de extrañar que los judíos hayan inspirado tanto odio a todo gobernante, religión o ideología que pretenda mantener a la gente en la servidumbre y la ignorancia. Cada vez que el antisemitismo asoma la cabeza, no son sólo los judíos los que están en el punto de mira. Se trata de la libertad, la educación y la dignidad humana, valores que todos deberíamos compartir, seamos judíos o no.

© The New York Times 2023