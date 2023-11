Los fanáticos de la MLS pagarán más para ver a Lionel Messi

Una oferta navideña ofrecida por el equipo de fútbol Red Bulls de Nueva York incluye algunos artículos, entre ellos una taza de viaje, así como entradas a dos partidos, incluido su primer partido en casa.

Te puede interesar: Por qué algunos adultos mayores en EEUU eligen el cannabis en lugar de otros medicamentos

Pero hay un detalle escrito en letra pequeña. El calendario de la MLS no se anunciará hasta fin de año y si resulta que el primer partido en casa es contra el Inter Miami, los aficionados que compren el paquete obtendrán en su lugar entradas para el segundo partido en casa.‌La razón es Lionel Messi.‌El Miami es el equipo de Messi, la superestrella mundial, y la oportunidad de verlo es mucho más atractiva que un partido aleatorio contra, digamos, el Toronto FC. Cada vez que Messi vaya a alguna ciudad será un evento y los equipos no quieren simplemente desperdiciar un boleto tan importante en un paquete de oferta.‌Algunos fanáticos de los Red Bulls que notaron las letras pequeñas se molestaron y lo expresaron en las redes sociales: palabras como "estafa" fueron comunes. Pero al menos algunos otros parecieron resignarse y percibirlo como una medida comercial inteligente. "Es simplemente ingenuo esperar que la liga no intente sacarle provecho a esto a toda costa", dijo Dan Rodriguez, un fanático de los Red Bulls del condado de Westchester, Nueva York.‌Los Red Bulls no respondieron a una pregunta sobre la oferta de entradas. Incluso si los aficionados se pierden el partido de Messi, la oferta aún incluye un partido contra el rival regional del equipo, el NYCFC. Y debido a que hay 29 equipos en la MLS, la posibilidad de que el primer partido sea contra el Miami y Messi es escasa.‌‌Sin embargo, en toda la liga, los equipos están viendo una mina de oro en Messi. No todos los equipos han fijado sus precios totales todavía, en especial porque no se ha anunciado el calendario. Pero el Columbus Crew está cobrando al menos 382 dólares por su partido en casa contra el Miami, así como 421 y 679 dólares por mejores asientos. En comparación, las entradas para los partidos ordinarios del Crew de este año se pueden conseguir por tan solo 40 dólares o menos como parte de un paquete de abonos de temporada.

Los precios dinámicos no son inusuales en la MLS u otros deportes. Un partido importante contra un rival podría costar un poco más, pero no varios cientos de dólares más.‌El propio Inter Miami está cobrando entre un 46 y un 82 por ciento más por los abonos de temporada estándar que hace meses atrás, cuando Messi se incorporó a mitad de la temporada. Los paquetes menos costosos ahora cuestan alrededor de 800 dólares para 17 juegos y otros boletos de temporada cuestan 4000, 7000 o incluso 10.000 dólares para asientos con acceso al club.‌Eso posiciona al Miami como uno de los clubes con abonos más caros del mundo. El abono de temporada más caro para el Tottenham, en la Liga Premier, cuesta 2498 dólares y, según reportó World Soccer Talk, el del Barcelona de LaLiga cuesta 1021 dólares.‌Messi fichó con el Miami en julio, cuando ya se habían vendido muchas de las entradas. Eso significó que los fanáticos que ya tenían entradas para sus juegos pudieron sacar provecho de la reventa, sin que fluyera dinero extra a los equipos. Para el próximo año, los equipos tendrán tiempo para planificar y obtener parte de ese margen de ganancia.‌Comprar un abono para ver a otro equipo que tiene previsto jugar contra el Miami es una forma de ver a Messi. Los fanáticos que lo hagan disfrutarán viendo a Messi cuando vaya a la ciudad o venderán sus boletos en el mercado secundario para obtener una gran ganancia.‌Por supuesto, eso suponiendo que Messi juegue. La superestrella cumplirá 37 años durante la temporada de la MLS y se perdió algunos partidos este año por una dolencia en el tejido cicatricial. Cuando no jugó, muchos aficionados, algunos de los cuales habían desembolsado mucho dinero, se quejaron.‌Tras perderse un partido en Chicago en octubre, para el cual se habían vendido 61.000 entradas, el Chicago Fire ofreció como recompensa un crédito de 250 dólares a los dueños de abonos de temporada y 50 dólares a quienes compraron entradas solo para ese juego.‌Los equipos de la MLS de todo el país tendrán visiones de estadios repletos de fanáticos en asientos caros, y no de reembolsos, para 2024.