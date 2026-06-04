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Europa quiere depender menos de la tecnología de EE. UU. Este es su plan

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La Unión Europea adelanta cómo planea tomar las riendas de sus centros de datos, semiconductores y computación en la nube.

Funcionarios de la Unión Europea desvelaron el miércoles un amplio plan para reducir la dependencia de la tecnología estadounidense, que consideran cada vez más una amenaza para el futuro económico y la seguridad geopolítica de la región en medio de una relación inestable con el gobierno de Donald Trump.

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Según el plan, los funcionarios esbozaron un mayor involucramiento gubernamental en la industria tecnológica de la región para acelerar la construcción de centros de datos y reactivar su industria de semiconductores. También empujaría a los gobiernos y empresas europeos a comprar tecnología a proveedores nacionales, al tiempo que podría vetar a las empresas estadounidenses los contratos de computación en la nube que son considerados críticos para la seguridad.

Los líderes europeos están cada vez más alarmados por la dependencia de la tecnología estadounidense en áreas como la inteligencia artificial, la computación en la nube y los semiconductores. A muchos les preocupa que la dependencia cree un "interruptor de apagado" que el gobierno de Trump, o futuros presidentes estadounidenses, podrían explotar para bloquear el acceso a servicios tecnológicos esenciales.

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"No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen nuestros hospitales en funcionamiento, nuestras redes energéticas estables y nuestros servicios seguros", dijo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la rama ejecutiva del bloque de 27 naciones, en un comunicado.

Al adoptar políticas económicas más proteccionistas, el llamado paquete de soberanía tecnológica podría tensar aún más la relación de Europa con el gobierno de Trump, tras pasados desacuerdos sobre comercio, la guerra en Ucrania y el control de Groenlandia. Jamieson Greer, el representante comercial estadounidense, ya ha amenazado con tomar represalias contra Europa por sus políticas digitales.

Los funcionarios europeos están trabajando para llevar a cabo un pacto comercial con Estados Unidos, y el presidente Trump les ha dicho que deben terminarlo antes del 4 de julio. Se espera que el Parlamento Europeo vote el paquete a mediados de junio, justo antes de esa fecha límite.

La Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, un grupo sectorial, calificó el paquete tecnológico de "discriminatorio" contra las empresas con sede fuera de Europa.

"Al excluir a proveedores internacionales de tecnología de confianza en función de la ubicación de su sede y de su estructura organizativa, la comisión obliga a los usuarios a confiar en una selección mucho más limitada de productos digitales", dijo el grupo en un comunicado.

El paquete tecnológico forma parte de un cambio de estrategia más amplio para impulsar el crecimiento económico. Europa se ha visto presionada entre el dominio de Estados Unidos en tecnología y la fuerza de China en manufactura. La Unión Europea tuvo un déficit comercial con China de unos 145.000 millones de euros en los tres primeros meses de este año, por valor de unos 170.000 millones de dólares, impulsado en parte por la afluencia de maquinaria y vehículos eléctricos fabricados en China.

La Comisión Europea dijo que el bloque dependía de proveedores extranjeros para más del 80 por ciento de sus productos digitales, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual. Las empresas estadounidenses Amazon, Google y Microsoft dominan el mercado europeo de computación en la nube. Los semiconductores y otros componentes vitales proceden principalmente de empresas con sede en Estados Unidos y Asia. Las empresas europeas también han luchado por hacerse un hueco en el mercado de la inteligencia artificial, en rápido crecimiento, liderado por Anthropic y OpenAI de Silicon Valley.

Tras más de una década regulando agresivamente a Google, Apple, Meta y otros, muchos líderes europeos ahora quieren desarrollar un ecosistema tecnológico más grande para competir con esos gigantes estadounidenses.

"La Unión Europea está en un momento decisivo para afirmar su soberanía tecnológica y reclamar su lugar en la carrera mundial por el poder geoeconómico", dijo la Comisión Europea en la propuesta.

Muchas partes del nuevo paquete tecnológico podrían tardar un año o más en convertirse en ley. Las propuestas deben abrirse camino a través de un proceso legislativo que requiere el acuerdo de los países europeos y de los 720 miembros del Parlamento Europeo.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa de la UE, denominada Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, es impulsar las empresas europeas de computación en la nube. Para algunas tareas en las que se manejan datos públicos y trabajos gubernamentales sensibles, los proveedores no europeos estarían limitados a la hora de obtener contratos.

El proyecto de ley también fomenta la construcción de centros de datos agilizando los permisos, proporcionando electricidad fiable e invirtiendo fondos gubernamentales. La Unión Europea afirma que quiere al menos triplicar la capacidad de sus centros de datos para 2030.

Otra pieza del paquete, la Ley Europea de Chips 2.0, intenta aumentar la demanda de semiconductores entre las empresas europeas, incluidas las automotrices y de defensa. La propuesta retoma una ley de 2023 destinada a impulsar la fabricación de chips.

Los funcionarios europeos dijeron que el plan tecnológico no trataba de sustituir la tecnología estadounidense, sino de crear resistencia para que los gobiernos y las empresas de la región no dependieran de un único proveedor extranjero. Se espera que las políticas beneficien a las empresas europeas, incluido el gigante del software empresarial SAP de Alemania, y las francesas Mistral, de inteligencia artificial, y OVHcloud de computación en la nube.

Los funcionarios en Bruselas ya han suavizado otras normativas para fomentar el desarrollo tecnológico, incluido el retraso de algunas normas relacionadas con la IA La Comisión Europea también podría crear un fondo para invertir directamente en empresas nacionales -incluidos los semiconductores y la fabricación avanzada- a cambio de participaciones en su propiedad. Países como Francia han adoptado políticas para construir centros de datos prometiendo acceso a energía nuclear asequible.

Algunos organismos gubernamentales ya están haciendo el cambio de la tecnología estadounidense. El miércoles, el Parlamento Europeo dijo que cambiaría de Google al motor de búsqueda francés Qwant.

Adam Satariano es corresponsal de tecnología para el Times, y radica en Londres.

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