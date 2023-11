¿Por qué se equivocaron tantos economistas con la inflación en Estados Unidos?

La gente compra en un supermercado mientras la inflación afecta a los precios al consumidor en Manhattan, Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly/archivo)

La conferencia Brookings Papers on Economic Activity (Estudios Brookings sobre la actividad económica), que se celebra dos veces al año, es el principal foro estadounidense para relacionar la investigación académica con “los retos económicos más urgentes de la actualidad”. La ponencia principal de la conferencia de septiembre de 2022 fue un trabajo de Laurence Ball, Daniel Leigh y Prachi Mishra sobre la inflación. Y sus conclusiones fueron desalentadoras. Jason Furman, de Harvard, uno de los ponentes asignados, escribió un artículo de opinión en el que lo calificaba como “el documento económico más aterrador de 2022″, sugiriendo que para reducir la inflación al 2% “puede que tengamos que tolerar un desempleo del 6,5% durante dos años”.

Bueno, desde donde estamos sentados un poco más de un año después, las cosas (afortunadamente) parecen bastante diferentes.

No menciono esto para criticar a los autores, todos los cuales han realizado trabajos anteriores que respeto enormemente y forman parte de la corriente principal de la profesión; Furman, en particular, tiene fama de ser extremadamente cuidadoso. Y si se leen las actas del debate en Brookings, no hubo grandes discrepancias.

Mi pregunta, en cambio, es por qué tantos economistas se equivocaron tanto en las perspectivas de inflación. El desempleo sigue cerca de su nivel más bajo en 50 años, pero esto es lo que ha ocurrido con la medida preferida por la Reserva Federal de la inflación subyacente, el deflactor de los gastos de consumo personal excluidos los alimentos y la energía (intente decirlo cinco veces más rápido):

(FRED)

Antes de discutir lo que salió mal con esas predicciones, permítanme abordar dos quejas que a menudo recibo cuando hablo de desinflación.

La primera es: ¿qué desinflación? Los precios siguen siendo mucho más altos que hace tres años.

Pero cuando los economistas hablan de inflación, se refieren a la tasa a la que aumentan los precios, no a su nivel absoluto.

Y tratar de que el nivel general de los precios vuelva a ser el que era antes de un shock inflacionista, en lugar de estabilizarlos, es casi siempre una mala idea. Winston Churchill, ministro de Hacienda británico en los años 20, lo intentó después de la Primera Guerra Mundial; el resultado fue que, mientras Estados Unidos vivía los locos años veinte, Gran Bretaña atravesaba una década perdida de alto desempleo:

El Reino Unido entre 1914 y 1929. En azul, el índice de precios al consumidor; en rojo, la tasa de desempleo (FRED)

La segunda queja que oigo constantemente se refiere a las afirmaciones de que la supuesta caída de la inflación es falsa, porque los economistas excluyen los precios de las cosas que la gente de verdad compra. Pero esto es casi exactamente falso. El Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos contiene muchas cosas que la gente no compra realmente. Como ya hemos comentado en este boletín, una cuarta parte del índice es el “alquiler equivalente del propietario”, una estimación de lo que pagarían los propietarios si alquilaran sus casas. Si desea una medida que se acerque más a la forma en que la gente gasta actualmente su dinero, lo que necesita es el Índice Armonizado de Precios de Consumo. Aquí tiene tres medidas de la inflación en el último año, incluida esa:

En verde, el Índice Armonizado de Precios de Consumo; en azul, el ïndice de Precios para todos los consumidores urbanos; en rojo, el ïndice de Precios para todos los consumidores urbanos sin contar la comida y la energía (FRED)

La inflación “subyacente” es en realidad la más alta, porque el alquiler equivalente de los propietarios, por razones técnicas, tiende a ir muy por detrás de los alquileres reales del mercado, que subieron mucho el año pasado pero se han estabilizado. Por cierto, una de las razones por las que la Reserva Federal prefiere el deflactor del IPC del que hablamos antes que el Índice de Precios al Consumo es que da menos peso a los cuestionables precios de la vivienda.

En resumen, la desinflación es real y espectacular. ¿Hemos vuelto al 2% de inflación? Probablemente no, aunque el debate sobre la medida correcta de la inflación subyacente, e incluso sobre el significado real de este término, parece un baile de los ángeles sobre la cabeza de un alfiler. Pero hemos recorrido la mayor parte del camino, sin recesión ni siquiera un gran aumento del desempleo.

Entonces, ¿por qué eran tan pesimistas muchos economistas el pasado otoño? Yo diría que el fracaso a la hora de predecir la desinflación de 2022-23 fue una mayor cagada intelectual que el fracaso a la hora de predecir el repunte de la inflación de 2021-22 - aunque yo diría eso, ¿no?, ya que yo estaba entre los que no vieron venir el repunte inicial de la inflación, pero me negué ostentosamente a unirme al coro de la fatalidad de la inflación.

Sin embargo, lo que me sorprende de las funestas predicciones sobre la inflación del verano y el otoño de 2022 es su falta de sentido (¿nada de sentido?). En 2021, los que predecían la inflación lo hacían por una buena razón: el estímulo fiscal de Biden de principios de 2021 fue muy grande, por lo que tenía sentido preocuparse de que el gasto excesivo hiciera subir los precios. Las predicciones de que la inflación se mantendría obstinadamente alta, sin embargo, no se basaban en absoluto en la misma lógica; en su lugar, los pesimistas idearon nuevas justificaciones, completamente ajenas a su pesimismo.

En 2021, los que predecían la inflación lo hacían por una buena razón: el estímulo fiscal de Biden (Sfc Ian Morales/U.s. Army/Planet / Dpa)

Uno de los argumentos consistía en establecer paralelismos con la inflación de los años setenta, que fue muy difícil de reducir. Pero la explicación estándar y de manual de la estanflación de los 70 era que, a finales de esa década, las expectativas de inflación futura estaban profundamente arraigadas en la economía, lo que claramente no era el caso en 2022.

El otro argumento era que había un número inusualmente alto de ofertas de empleo sin cubrir dada la tasa de desempleo, lo que supuestamente implicaba que necesitábamos un desempleo mucho mayor que en el pasado para mantener baja la inflación. Pero siempre pareció extraño suponer que una dinámica laboral inusual en una economía todavía muy perturbada por los efectos persistentes de Covid-19 representara una nueva normalidad, y los economistas de la Reserva Federal y de otros lugares se apresuraron a cuestionar los argumentos en contra de un aterrizaje suave.

Obsérvese, por cierto, que estos argumentos a favor de una inflación persistente no sólo no guardaban relación con los argumentos originales a favor de la inflación, sino que tampoco guardaban relación entre sí, casi como si los economistas buscaran razones para ser pesimistas.

En cualquier caso, creo que ha llegado el momento de que algunos economistas hagan examen de conciencia. (Sí, incluso los economistas tienen alma. Algunos de ellos, al menos.) No estoy pidiendo necesariamente mea culpas similares a las emitidas por algunos de nosotros que nos equivocamos en la primera fase de este ciclo de inflación, aunque estaría bien. En cambio, me gustaría que se reflexionara seriamente sobre cómo tantos de mis colegas se equivocaron tanto en esta historia, y quizá incluso un poco de introspección sobre sus motivaciones.

Paul Krugman es columnista de opinión desde 2000 y profesor distinguido del Centro de Postgrado de la City University de Nueva York. Ganó el Premio Nobel de Economía en 2008 por sus trabajos sobre comercio internacional y geografía económica. @PaulKrugman

Copyright 2023. The New York Times.