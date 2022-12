El Partido Comunista está perdiendo al pueblo chino

Cientos de manifestante se enfrentaron a la policía en la ciudad de Cantón, en el sur de China. (REUTERS)

Las escenas de los últimos días en China han sido asombrosas.

El pasado fin de semana, en varias ciudades del país, desde la cosmopolita Shangai hasta la lejana Xinjiang, la gente de a pie se echó a la calle para denunciar la sofocante política de supresión Covid-19 del gobierno y, en algunos casos, reclamar la democracia y la libertad de expresión.

La repentina liberación de casi tres años de frustración reprimida por las excesivas medidas Covid -que han trastornado vidas, separado familias y paralizado la economía- es el mayor estallido antigubernamental desde las manifestaciones prodemocráticas de 1989 en la plaza de Tiananmen. Una vez más, las probabilidades están en contra de los manifestantes. El Partido Comunista Chino, que controla completamente el país, ha actuado rápidamente para reprimirlos.

Pero el pueblo chino ha llegado a un punto de inflexión. La brutal represión de 1989 dejó a los chinos despolitizados e intimidados en el contrato social que ha regido la vida durante tres décadas: Dejar la política al partido a cambio de cierta libertad económica. Una nueva generación, empujada al límite por la obsesión del gobierno por el “cero”, ha descubierto su voz.

Es irónico cómo se ha llegado a esto. Tras las revueltas de la Primavera Árabe de 2011, impedir las protestas prodemocráticas en China se convirtió en una de las principales prioridades del presidente Xi Jinping. La sociedad civil china fue aniquilada, y él ha reforzado su poder purgando el partido de cualquier potencial rival político y modificando la Constitución de China en 2018 para abolir los límites del mandato presidencial, lo que le permite permanecer en el poder indefinidamente. El enfoque inflexible de la pandemia no es más que una extensión de eso, otra herramienta para impedir que se desarrolle una sociedad abierta. Después de una década de enormes esfuerzos por parte del partido para inocular a China contra la revolución, ha provocado una sobre sí misma a través de su política de “cero covid”.

Las semillas se sembraron este año con el bloqueo de dos meses de Shangai en abril y mayo, impuesto para detener la rápida propagación de la variante Omicron. Toda China vio cómo los 25 millones de habitantes de la ciudad sufrían un inmenso dolor psicológico y económico. Sin darse cuenta, atrajo a la gente de nuevo a la vida política. Encerrados en casa o separados de sus familias o preocupados por la comida, se vieron obligados a reevaluar si el contrato social seguía siendo sostenible. El trauma colectivo de Shanghái no se parece a nada de lo que la gente ha soportado desde que China comenzó a abrirse hace cuatro décadas, y sentó las bases para las manifestaciones de la semana pasada.

La fiesta añadió un insulto a la herida de Shanghai. Una vez finalizado el encierro, no se ofreció ninguna respuesta política ni consuelo psicológico. Por el contrario, en el Congreso del Partido Comunista celebrado en octubre, el antiguo dirigente de Shanghai, Li Qiang, fue recompensado por su estricta aplicación del bloqueo con el ascenso al puesto número 2 del gobierno. Está preparado para convertirse en el próximo primer ministro de China en marzo. Esto es típico de los últimos tres años de controles de Covid; los dirigentes no mostraron ni siquiera un mínimo de ética o responsabilidad, a pesar del dolor y las pérdidas sufridas por la gente corriente.

En el congreso, Xi reforzó su control sobre lo que ahora sólo puede llamarse un régimen totalitario, asegurándose otro mandato de cinco años y apilando las altas esferas del partido con sus leales. Y los dirigentes chinos volvieron a declarar que la política de Covid era un éxito que contaba con el pleno apoyo de la población y que se mantendría.

Esto fue demasiado para el frustrado pueblo chino, y cuando la Copa del Mundo de fútbol en Qatar comenzó este mes, las imágenes de miles de aficionados de todo el mundo disfrutando del espectáculo sin máscaras levantaron el velo de los ojos chinos. Después de haber sido alimentados a la fuerza durante casi tres años con propaganda que decía que el partido había salvado a China del virus, mientras que Estados Unidos y otras democracias habían hecho una chapuza en la respuesta, la gente vio la verdad: el mundo había pasado de la pandemia, volviendo a la vida normal.

El sufrimiento surrealista de los chinos de a pie continuó: Hubo informes virales de personas que murieron después de que las restricciones de Covid les impidieran recibir atención médica a tiempo, los trabajadores se enfrentaron con el personal de seguridad por el retraso de las primas y sus condiciones de vida en una fábrica del centro de China que fabrica iPhones, y los habitantes de una ciudad del sur salieron de su encierro para protestar por la escasez de alimentos.

La gota que colmó el vaso llegó el 24 de noviembre, cuando un incendio en un edificio de apartamentos de Urumqi, la capital de Xinjiang, causó la muerte de al menos 10 personas. Muchos chinos sospecharon inmediatamente que las medidas de Covid habían obstruido el acceso de los bomberos, aunque los funcionarios lo negaron, y una ola de empatía y frustración se extendió por todo el país. Los chinos suelen admitir la frialdad y el egoísmo de nuestra sociedad, pero de repente encontraron una causa común en su miedo y frustración.

Yo también he soportado las indignidades de Cero-Covid: hacer cola junto a otros como si fueran ganado para las pruebas diarias; obsesionarme con mi teléfono por el código sanitario obligatorio, que dicta si puedes moverte en público; y preguntarme si mañana me volverán a encerrar durante semanas. Junto con otros millones de personas, me senté en mi casa de Pekín, pegado a mi teléfono hasta bien entrada la noche del pasado fin de semana, cuando empezaron a circular por las redes sociales chinas imágenes que mostraban a jóvenes manifestantes sosteniendo hojas de papel en blanco, una expresión de desafío silencioso que se ha convertido en el símbolo de este movimiento.

Para cualquiera que haya vivido en China durante los últimos tres años, fue catártico; nuestro miedo compartido se había convertido en nuestro poder compartido. Al día siguiente, los manifestantes salieron de las comunidades cerradas y de los campus universitarios para llorar a las víctimas de Urumqi, exigir el fin de Covid cero y reclamar derechos humanos y libertad.

Puede que el Covid-19 siga siendo mortal para algunos y no sea peor que la gripe para otros, pero lo que está claro ahora es que los líderes comunistas de China se enfrentan a una importante crisis política de su propia cosecha. Las consecuencias sociales y económicas del enfoque inflexible del Sr. Xi han puesto de manifiesto la rigidez del sistema comunista y la bancarrota de su ideología y su discurso, y han revelado el verdadero alcance de la oposición pública, que estuvo convenientemente ausente del escenario político del congreso del partido. Las protestas en China son una potente muestra de la enorme distancia que existe entre el gobierno del Sr. Xi y el pueblo.

Se trata de un problema más grave para el partido que el movimiento de 1989, que se limitó en gran medida a los estudiantes universitarios de Pekín. Las recientes manifestaciones han reunido a trabajadores, estudiantes universitarios y a la clase media en una expresión nacional muy espontánea de desesperación ante un gobierno sin controles ni equilibrios.

Inevitablemente, se enfrentará al tipo de represión severa que se utilizó para silenciar las manifestaciones prodemocráticas en Hong Kong, así como a la intensificación de las restricciones pandémicas. Pero esto será extremadamente difícil de mantener por el gobierno de forma indefinida. La política de Covid ha puesto de manifiesto la debilidad inherente del sistema, y está perdiendo las dos bases más críticas de apoyo político en China: los estudiantes universitarios y la clase media.

Cuando los manifestantes salieron a la calle, evocaron el momento en que Julio César cruzó el Rubicón. La suerte está echada. El futuro de China pertenece a esa gente en las calles.

