La muerte de Bob Saget: expertos en lesiones cerebrales ofrecen consejos para evitar daños graves

Parecía una caída ordinaria: Bob Saget, el actor y comediante, se golpeó la cabeza con algo y, quizás sin pensar demasiado en ello, se fue a dormir, dijo su familia el miércoles.

Sin embargo, las consecuencias estremecedoras (el 9 de enero, Saget, de 65 años, murió unas horas más tarde por un traumatismo craneoencefálico cerrado, según dictaminó un médico forense) han enfatizado los peligros de las lesiones cerebrales traumáticas, incluso las que al inicio no parecen ser alarmantes.

Alrededor de 61.000 muertes estuvieron relacionadas con lesiones cerebrales traumáticas en Estados Unidos en 2019, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y casi la mitad de las hospitalizaciones relacionadas con traumatismos craneales son el resultado de caídas.

Expertos en lesiones cerebrales dijeron el jueves que el caso de Saget era relativamente inusual: se espera que las personas con traumatismo craneoencefálico grave presenten síntomas evidentes, como dolor de cabeza, náuseas o confusión. Y, por lo general, los cirujanos pueden salvarlos al crear una apertura en el cráneo, lo que alivia la presión creada por el sangrado en el cerebro.

Pero ciertas circunstancias ponen a las personas en mayor riesgo de padecer el tipo de deterioro que Saget presentó, dijeron los médicos.

Los médicos aseguraron que un factor de riesgo tan serio como cualquier otro es, simplemente, estar solo. Una lesión en la cabeza puede ocasionar que una persona pierda sus capacidades habituales de toma de decisiones y se confunda, perturbe o esté inusualmente somnolienta. Esos síntomas, a su vez, pueden hacer que buscar ayuda sea más difícil.

Y aunque no hay indicios de que Saget estuviera tomando anticoagulantes, los expertos dijeron que, después de una lesión en la cabeza, esos medicamentos pueden acelerar considerablemente el tipo de sangrado que desplaza al cerebro hacia abajo y comprime los centros que regulan la respiración y otras funciones vitales. A medida que la población envejece, a más estadounidenses se les recetan estos fármacos.

Cuando lo encontraron inconsciente, Saget se hospedaba en una habitación de hotel en Orlando durante un fin de semana para presentar sus actos de comedia en vivo. El miércoles, la oficina del médico forense local anunció que su muerte fue el resultado de un “traumatismo craneoencefálico cerrado” y dijo que “sus lesiones probablemente se debieron a una caída que no tuvo testigos”.

No había evidencia de drogas ilegales en su sistema, dijo el médico forense.

“Si tienes una lesión en la cabeza, nunca —y digo nunca— debes estar solo durante las primeras 24 horas”, dijo Gavin Britz, presidente de neurocirugía en el Houston Methodist.

Britz dijo que aconsejaría a las personas que se golpean en la cabeza de manera importante que consulten a un médico o, en caso contrario, que le pidan a alguien que esté pendiente de sus síntomas e incluso que los despierte ocasionalmente por la noche para darles seguimiento.

Los expertos en lesiones cerebrales también destacaron que la presencia de síntomas por lo general indica si la ayuda médica es requerida.

“No hay necesidad de llamar al médico después de un golpe pequeño”, dijo Jeffrey Bazarian, médico de urgencias y experto en conmociones cerebrales del Centro Médico de la Universidad de Rochester. Por otro lado, dijo, “si te golpeas la cabeza y tienes síntomas persistentes, como dolor de cabeza o confusión, se requiere atención médica, especialmente si estás tomando un anticoagulante”.

Los CDC advierten que las lesiones cerebrales traumáticas en personas mayores pueden pasarse por alto cuando los síntomas coinciden con los que se presentan en otras dolencias comunes, como la demencia.

Las personas de 75 años o más representan aproximadamente un tercio de las hospitalizaciones relacionadas con traumatismos craneales, asegura la agencia, aunque los expertos advirtieron que suelen tener más precaución con los pacientes de 60 años y más. Los datos de los CDC indican que los hombres corren un mayor riesgo que las mujeres.

Ni la familia de Saget ni el médico forense dieron detalles el miércoles sobre cómo ocurrió la lesión en la cabeza que derivó en su muerte.

La familia precisó que Saget se había golpeado en la nuca por accidente. Las lesiones en los costados y la parte posterior del cráneo pueden estar asociadas con una hemorragia cerebral de relevancia, dijo Angela Lumba-Brown, profesora asociada de medicina de emergencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

Aún así, dijo, los impactos importantes en cualquier parte de la cabeza pueden causar problemas.

Esta es el tipo de lesión que originó la muerte de la actriz Natasha Richardson en 2009, después de la que parecía una caída menor en una pista de esquí para principiantes.

Los médicos explicaron que había varios escenarios posibles sobre el modo en el que murió Saget. También advirtieron que faltaban detalles cruciales de su caso, como si tenía o no condiciones subyacentes y el carácter específico de sus lesiones.

Dijeron que un escenario más común entre los pacientes más jóvenes es en el que alguien recibe un golpe en la cabeza lo suficientemente serio como para fracturarse el cráneo, lo que rompe un vaso sanguíneo o una arteria entre el cráneo y el revestimiento grueso que cubre el cerebro. El resultado es un hematoma epidural y el sangrado puede ser mortal. En algunos de estos casos, hay un periodo en el que los pacientes se sienten bien.

“Tal vez hay un poco de dolor de cabeza, te vas a la cama y el coágulo de sangre se expande”, dijo Britz. “Con el tiempo, se vuelve tan grande que el tronco encefálico se comprime”.

Otro escenario es una caída que rompe venas pequeñas entre la membrana que cubre el cerebro y el cerebro, dijeron los médicos. Esa clase de lesión es más común en pacientes mayores, en parte debido a que el cerebro se encoge a medida que las personas envejecen, indicaron los médicos, y a la prevalencia en el consumo de anticoagulantes.

En esos casos, conocidos como hematomas subdurales, los síntomas pueden desarrollarse con rapidez o en el transcurso de semanas.

Los expertos en el cerebro dijeron que a medida que los estadounidenses envejecen y, en muchos casos, toman anticoagulantes después de un ataque cardíaco o un derrame cerebral, los riesgos de lesiones en la cabeza aumentan.

“A medida que nuestra población envejece, debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva tomar anticoagulantes”, dijo Neha Dangayach, directora de gestión de neuroemergencias del Sistema de Salud Monte Sinaí. “Si te caes o te golpeas la cabeza, no lo descartes”.

Aún así, esas lesiones en la cabeza a menudo son tratables de manera sencilla y por lo general las muertes son completamente prevenibles, dijeron los médicos.

Jamshid Ghajar, neurocirujano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford que ha trabajado en la creación de directrices para el tratamiento de lesiones cerebrales, dijo que había operado a un hombre de 100 años con una lesión grave en la cabeza.

“Le saqué la sangre”, dijo Ghajar, “y se despertó inmediatamente después”.

