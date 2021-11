Seis momentos clave de las transcripciones de la investigación contra Andrew Cuomo por acoso sexual

Fotografía de archivo que muestra al ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante una rueda de prensa en Nueva York (EE.UU). (EFE/EPA/SPENCER PLATT)

Las transcripciones difundidas el miércoles por el despacho de la procuraduría general del estado de Nueva York detallan entrevistas con el entonces gobernador Andrew M. Cuomo y 10 personas que lo acusaron por acoso sexual.

Las denuncias incluyen a Lindsey Boylan, ex funcionaria estatal de desarrollo económico que en diciembre se convirtió en la primera en acusar públicamente a Cuomo, Charlotte Bennett, ex ayudante del gobernador y Brittany Commisso, una ex asistente ejecutiva que en agosto presentó una denuncia penal en contra de Cuomo.

Varias personas que tenían cargos en la oficina del gobernador también hablaron con los investigadores, entre ellos una persona identificada como Kaitlin, cuyo relato fue descrito en detalle por la revista New York Magazine, Ana Liss, quien trabajó como asesora de políticas en su despacho de 2013 a 2015, y Alyssa McGrath, quien seguía en el cargo cuando dio a conocer su testimonio en marzo.

Las otras fueron Virginia Limmiatis, empleada de la empresa energética National Grid que conoció a Cuomo en un evento de 2017, dos funcionarias estatales que no fueron identificadas y una policía que tampoco fue nombrada.

Las entrevistas fueron parte de una investigación realizada a lo largo de cinco meses por abogados externos que indagaban las denuncias contra Cuomo que condujeron a su renuncia en agosto. Las transcripciones ofrecen un relato crudo de los testimonios sobre la conducta de Cuomo. El ex gobernador sigue negando haber tocado a las mujeres de manera inapropiada.

Aquí hay algunos momentos clave de las transcripciones:

“Era incómodo”

Uno de los principales hallazgos del informe difundido por la oficina de la procuraduría en agosto fue el relato de una policía estatal asignada al equipo de protección de Cuomo. Sus experiencias con el gobernador —que dijo que incluían varias instancias de contacto físico inapropiado— convencieron a muchos legisladores estatales a pedir la renuncia de Cuomo. La transcripción ofreció el primer relato, en primera persona, de sus denuncias.

“Sabía que yo estaría en problemas y no él”

Commisso, quien trabajó como asistente ejecutiva de Cuomo, lo acusó de manosearla y de tocarle el pecho en la residencia oficial de los gobernadores de Nueva York, la llamada Mansión Ejecutiva. El mes pasado, Cuomo fue acusado de tocamiento forzoso a Commisso, pero el caso fue puesto en duda cuando el fiscal de distrito del condado de Albany dijo que la denuncia penal era “posiblemente defectuosa”.

En su declaración, Commisso se refirió a los motivos por los que no denunció inicialmente. En agosto, habló por primera vez de manera pública de sus acusaciones en una entrevista conjunta con el programa matutino CBS This Morning y el diario Albany Times Union.

“Esto es lo que quiere, esto lo consigue”

Bennet, quien fue asistente ejecutiva y asesora en política de salud durante la gestión de Cuomo, contó que el gobernador repetidamente le preguntó sobre su vida sexual, sus preferencias y le conto que estaba soltero. Bennet acababa de cumplir 25 años en ese momento.

Bennet ha dicho que el ambiente de trabajo en la oficina del gobernador era “extremadamente tóxica y extremadamente abusiva”.

“Era bien sabido que prefiere a las rubias”

McGrath había descrito una serie de interacciones inquietantes con el gobernador, y anteriormente le había dicho a The New York Times que Cuomo lanzaba miradas lujuriosas a su cuerpo, comentaba sobre su apariencia y le hacía comentarios sugerentes a ella y a otra asistente ejecutiva.

En su declaración, describió un énfasis en la apariencia y un favoritismo franco.

“Sus acciones no eran ambiguas”

Limmiatis dijo a los investigadores que Cuomo la tocó “de forma inapropiada” después de hablar en un evento público. Limmiatis, quien trabaja para National Grid, una empresa de energía, había hecho fila para encontrarse con él, e iba vestida con una camiseta con el nombre de su empresa. El gobernador “le pasó dos dedos por el pecho, presionando cada una de las letras mientras lo hacía e iba leyendo el nombre de la compañía de energía a medida que avanzaba”, según el informe de la procuraduría general publicado en agosto.

“Luego el gobernador se inclinó, con el rostro cerca de la mejilla de Limmiatis y dijo ‘Voy a decir que veo una araña en tu hombro’, antes de pasar su mano por la zona entre su hombro y sus pechos (y debajo de la clavícula)”, según el reporte.

“Tomo precauciones fenomenales”

Cuomo ha negado las acusaciones en repetidas ocasiones. Durante la entrevista que duró alrededor de 11 horas con los investigadores este verano, Cuomo a menudo adoptó un tono de confrontación y caracterizó la indagatoria supervisada por la procuraduría estatal como una “investigación con sesgo político”.

Karen Zraick es reportera de noticias de última hora y de asignaciones generales. @karenzraick

Rebecca Davis O’Brien y Sarah Maslin Nir colaboraron con reporteo adicional

Copyright: c. 2021 The New York Times Company

