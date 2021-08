Los testimonios de las mujeres que denunciaron a Andrew Cuomo de acoso sexual

Imagen de archivo del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hablando en la torre One World Trade Center mientras realiza un anuncio en la Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. 15 de junio, 2021. REUTERS/Mike Segar/Archivo

Al menos ocho mujeres, trabajadoras actuales y ex empleadas, han denunciado el acoso sexual por parte del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, según reveló la investigación independiente sobre las acusaciones contra el poderoso demócrata presentada este martes.

La investigación, que duró casi cinco meses, fue realizada por dos abogados independientes que entrevistaron a 179 personas.

Entre los entrevistados había denunciantes, empleados anteriores y actuales del brazo ejecutivo de la gobernación, policías estatales, otros empleados estatales y otros funcionarios que interactuaron regularmente con el gobernador.

Según dijo la fiscal general del estado, Letitia James, Cuomo “acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

La fiscal general del estado, Letitia James durante la conferencia de prensa que detalló las acusaciones contra Cuomo (REUTERS/Eduardo Munoz)

A fines del año pasado Cuomo también enfrentó denuncias de que tocó inapropiadamente o acosó sexualmente a mujeres que él conoció en eventos públicos.

En por lo menos una ocasión, según la averiguación, Cuomo y sus subalternos intentaron tomar represalia contra una exempleada que lo acusó de mala conducta. También hostigó a mujeres ajenas al gobierno estatal, según la investigación.

El político niega haber incurrido en comportamientos de acoso sexual y rechaza las peticiones de dimisión a las que se han sumado incluso compañeros de partido de Nueva York y del Congreso estadounidense.

En marzo, el presidente Joe Biden opinó que si se probaban las acusaciones contra Cuomo, este debería dimitir.

A continuación, las acusaciones de las mujeres, en orden cronológico de hacerse públicas. Para proteger sus nombres, se incluyen solamente sus iniciales en los casos en los que son conocidas:

L.B.

Esta funcionaria de 36 años, ex funcionaria de desarrollo económico del estado y asesora de Cuomo, dijo que el gobernador la besó en los labios en su oficina y “hacía hasta lo imposible para tocarme la espalda, los brazos o las piernas”. Cuomo también sugirió jugar al strip poker mientras ella y otros estaban en un avión con él. La mujer también contó que Cuomo la convocó a solas a su oficina después de una fiesta e hizo lo que ella tomó como una referencia al romance del ex presidente Bill Clinton con la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky. El gobernador también envió rosas de San Valentín a B. y otras mujeres del personal, dijo.

Luego que presentó sus denuncias en diciembre, la administración de Cuomo trató de desprestigiarla al revelarle a periodistas que renunció luego que varios subalternos se quejaron que ella les gritaba y los maltrataba.

La víctima aseguró que esos documentos “fueron entregados a los periodistas en un intento de desprestigiarme”.

C.B.

Tiene 25 años y es ex asistente de Cuomo, dijo que el gobernador le preguntó sobre su vida amorosa, incluso si alguna vez tuvo relaciones sexuales con hombres mayores, y habló sobre la suya propia, diciendo que las diferencias de edad no importaban en las relaciones y que él era abierto a salir con mujeres de más de 22 años.

Durante una reunión a solas en su oficina, el gobernador dijo que se sentía solo y habló de querer abrazar a alguien, dijo B. Dijo que rápidamente se quejó con el jefe de personal de Cuomo y fue transferida a otro trabajo. Dijo que habló con un abogado del gobernador, pero no insistió en tomar más medidas porque le gustaba su nuevo cargo y quería seguir adelante.

A.R.

Fue invitada a una boda donde ofició Cuomo, le dijo a The New York Times que justo después de conocerla, él le puso la mano en la parte baja de la espalda, la llamó “agresiva” por quitársela, le puso las manos en las mejillas. Preguntó si podía besarla, lo suficientemente fuerte como para que un amigo que estaba cerca lo escuchara. La mujer se alejó cuando el gobernador se acercó.

“Estaba tan confundida, conmocionada y avergonzada”, dijo al diario. “Giré la cabeza y me quedé sin palabras”.

El recuerdo de la víctima fue corroborado por el amigo, en mensajes de texto de la época y hasta en fotografías del evento, según el Times.

La residencia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo (REUTERS/Patrick Dodson)

A.L.

Tiene 35 años y es ex asistente. Dijo que Cuomo le preguntó si tenía novio, una vez le besó la mano en su escritorio y la saludó en una recepción donde estaba trabajando con “Hey, cariño”, un abrazo y un beso a ambas mejillas. Luego, el gobernador puso su brazo alrededor de su espalda baja y cintura mientras posaban para la foto. Dijo que finalmente pidió una transferencia de trabajo. En una entrevista, A.L. dijo que “no alegaba acoso sexual en sí”, pero sentía que la administración “no era un espacio seguro para que las mujeres jóvenes trabajaran”.

K.H.

Trabajó para Cuomo cuando él era secretario federal de vivienda de Clinton en la década de 1990, dijo que el gobernador le dio un abrazo demasiado largo e íntimo después de llamarla a su habitación de hotel para una conversación que se centró en temas personales en un viaje donde ella estaba trabajando como consultora de la agencia de vivienda. Cuomo dijo que el relato de K.H. “no era cierto”.

V.B.

En una declaración tuiteada, la entonces reportera de Associated Press alegó que Cuomo “pareció interesarse” en ella, primero mirándola en un evento, y luego coqueteando con ella por teléfono. Los compañeros reporteros supuestamente también se dieron cuenta, uno de los cuales comentó en voz alta que Cuomo “parecía muy interesado” en V.B.

Ella también aclaró que Cuomo nunca la tocó ni hizo nada que ella sintiera que pudiera ser reportado a su gerencia, pero que “la hizo sentir incómoda”. Hablando sobre la cultura en Albany en general, dijo que usaba un anillo de bodas falso para evitar la atención no deseada de “hombres mucho mayores” allí.

J.B.

Era reportera de Politico New York y USA Today Network, alegó en un artículo de opinión de la revista New York que Cuomo la había tocado repetidamente y de manera innecesaria, un hábito que, según ella, quería mostrar poder. El primer incidente supuestamente fue en 2012, cuando la mantuvo “inmovilizada junto a él” con un brazo alrededor de su hombro, en un evento en el que ella era la única mujer presente en la sala. El segundo incidente descrito fue en 2014, cuando Cuomo supuestamente la atrajo hacia él y mantuvo su brazo alrededor de ella, posando para fotos y diciendo “Lo siento. ¿Te estoy haciendo sentir incómodo? Pensé que íbamos bien”.

J.B. también describió otros eventos, no de naturaleza física, en los que sintió que “Cuomo nunca me dejaba olvidar que era una mujer”, incluido él burlándose de la funda de su teléfono púrpura en lugar de responder una pregunta e insinuar que tomó una pregunta en otro evento porque ella había hablado por un hombre.

Ella señaló que nunca pensó que él quisiera tener sexo con ella: “Quería que supiera que yo era impotente”.

A.M.

Actual asistente del gobernador, acusó a Cuomo de acoso sexual continuo durante las interacciones en el trabajo y en la mansión del gobernador. Según lo informado por The New York Times, Cuomo supuestamente preguntó si A.M. y otra colega iban a “mezclarse” con los hombres solteros en un viaje a Florida y procedió a llamarlos “mamas mezcladas”.

En un episodio, A.M. estaba en la oficina de Cuomo para completar una sesión de dictado cuando Cuomo estaba mirando por debajo de su camisa. “Agaché la cabeza esperando que él comenzara a hablar, y no lo hizo”, dijo.” Así que miré hacia arriba para ver qué estaba pasando. Y él estaba mirando descaradamente mi camisa“. Además, según los informes, Cuomo la tomó a ella de la cintura para tomar fotos y la besó en la frente. Su abogada, Mariann Wang, dijo al Times que “este sería un comportamiento inaceptable de cualquier jefe, y mucho menos del gobernador”.

La abogada de Cuomo, Rita Galvin, respondió a la acusación afirmando que “el gobernador ha saludado a hombres y mujeres con abrazos y un beso en la mejilla, la frente o la mano. Sí, ha posado para fotografías con el brazo alrededor de ellas. Sí, usa frases en italiano como ‘ciao bella’“.

En la imagen, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. EFE/Spencer Platt/Pool/Archivo

S.V.

Durante un recorrido por las casas devastadas por las inundaciones en Rochester, Cuomo supuestamente agarró la cara de S.V. y la besó en ambas mejillas dentro de su casa en el suburbio de Rochester, afuera de su casa y frente a su familia. La mujer reveló las acusaciones en una conferencia de prensa con su abogada, Gloria Allred, y dijo que el encuentro ocurrió en 2017. El gobernador excusó sus acciones en ese momento como un “saludo italiano”. V. dijo que antes de salir de su casa, Cuomo dijo que era “hermosa”. Después del viaje del gobernador, la víctima dijo que los vecinos comenzaron a llamarla “la nueva novia del gobernador”. El abogado de Cuomo dijo que el gobernador saludó a muchas personas con gestos similares.

UNA ASISTENTE NO IDENTIFICADA

La acusación más grave contra el gobernador proviene de una asistente del gobernador no identificada. La mujer alegó que Cuomo cerró una puerta, metió la mano debajo de su blusa y la acarició después de llamarla a la mansión del gobernador en Albany para que le ayudara con su teléfono celular, según el Times Union of Albany. El periódico no nombró a la mujer.

La mujer dijo que el presunto manoseo siguió a aproximadamente dos años de atención no deseada por parte del gobernador. Una de las otras acusadoras de Cuomo dijo que se parecía mucho a su propia experiencia.

El gobernador dijo que “nunca había hecho algo así” después de que el Times Union informara por primera vez sobre sus acusaciones hace un mes.

Los informes del Times Union se basan en una fuente no identificada con conocimiento directo de la acusación de la mujer.

