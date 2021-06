La variante Delta: lo que saben los científicos

Un hombre recibe una vacuna contra el covid-19 durante un evento de vacunación a residentes del Distrito de Columbia realizado el 6 de mayo en el Centro Kennedy de Washington (EE.UU.) EFE/Lenin Nolly/Archivo

La variante supercontagiosa del coronavirus llamada Delta es ahora responsable de uno de cada cinco casos de COVID-19 en Estados Unidos, y su prevalencia se duplicó en las dos últimas semanas, informaron el martes las autoridades de la salud.

Identificada por primera vez en la India, la Delta es una de las “variantes preocupantes” designadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se ha extendido rápidamente por India y Reino Unido.

Su aparición en Estados Unidos no es sorprendente. Y con el aumento de las vacunaciones y el descenso del número de casos de COVID-19, no está claro cuántos problemas causará aquí. Sin embargo, su rápido avance ha suscitado la preocupación de que pueda poner en peligro los avances del país en la lucha contra la pandemia.

“La variante Delta es actualmente la mayor amenaza en Estados Unidos para nuestro intento de eliminar la COVID-19”, dijo en la reunión del martes el doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país. La buena noticia, dijo, es que las vacunas autorizadas en Estados Unidos funcionan contra la variante. “Tenemos las herramientas”, dijo. “Así que usémoslas y aplastemos el brote”.

He aquí las respuestas a algunas preguntas comunes sobre la variante Delta.

¿Por qué la gente está preocupada por la variante Delta?

Se cree que Delta, antes conocida como B.1.617.2, es la variante más transmisible hasta el momento, y que se propaga más fácilmente que la cepa original del virus y que la variante Alpha, identificada por primera vez en Reino Unido. Los funcionarios de salud pública de ese país han dicho que la variante Delta podría ser un 50 por ciento más contagiosa que la Alfa, aunque los cálculos precisos de su capacidad de contagio varían.

Otras pruebas sugieren que la variante puede ser capaz de evadir parcialmente los anticuerpos producidos por el organismo tras una infección por coronavirus o una vacunación. Y la variante también puede hacer que ciertos tratamientos con anticuerpos monoclonales sean menos eficaces, señalan los CDC.

La variante Delta también puede causar una enfermedad más grave. Un reciente estudio escocés, por ejemplo, descubrió que las personas infectadas por la variante Delta tenían aproximadamente el doble de probabilidades de ser hospitalizadas que las infectadas por la variante Alfa. Sin embargo, los científicos afirman que sigue habiendo dudas.

“Creo que la cuestión de la gravedad de la enfermedad es la única que todavía no tiene respuesta”, dijo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Nueva York. EFE /EPA /PETER FOLEY /Archivo

¿Dónde se está propagando?

Se ha notificado la presencia de la Delta en 80 países. Actualmente es la variante más común en India y Reino Unido, donde representa más del 90 por ciento de los casos.

En Estados Unidos la variante Delta se identificó por primera vez en marzo. Aunque la Alpha sigue siendo la variante más frecuente aquí, la Delta se ha extendido rápidamente. A principios de abril, representaba solo el 0,1 por ciento de los casos en Estados Unidos, según los CDC. A principios de mayo, la variante representaba el 1,3 por ciento de los casos, y a principios de junio, esa cifra había aumentado al 9,5 por ciento. Hace unos días, el cálculo alcanzaba el 20,6 por ciento, dijo Fauci en la sesión informativa.

Si ya me vacuné, ¿tengo que preocuparme?

Según los expertos, es poco probable que la variante Delta suponga un gran riesgo para las personas totalmente vacunadas.

“Si estás totalmente vacunado, no me preocuparía en gran medida”, dijo Ashish K. Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

Según un estudio reciente, la vacuna de Pfizer-BioNTech fue un 88 por ciento efectiva en la protección contra la enfermedad sintomática causada por Delta, casi igualando su eficacia del 93 por ciento contra la variante Alfa. Sin embargo, una sola dosis de la vacuna era solo un 33 por ciento eficaz contra Delta, descubrió el estudio.

“Los individuos totalmente inmunizados deberían afrontar bien esta nueva fase de la epidemia”, dijo Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Escuela de Medicina Baylor. “Sin embargo, la protección ofrecida por una sola dosis parece ser poca y, por supuesto, si no estás vacunado, considérate en alto riesgo”.

Es probable que la variante Delta infecte a un “gran número” de personas no vacunadas, dijo.

La primera dama de EEUU, Jill Biden, consuela a un paciente nervioso en la clínica de vacunación contra el COVID-19 en la Universidad Estatal de Jackson en Jackson, Mississippi, EEUU. REUTERS/Tom Brenner/Pool

¿Causará un nuevo repunte?

La pandemia está disminuyendo en Estados Unidos, donde se registra un descenso de los casos, las hospitalizaciones y las muertes. La media de casos en siete días, unos 10.350 al día, es la más baja desde marzo de 2020, dijo Rochelle Walensky, directora de los CDC, en la sesión informativa del martes. “Estas cifras demuestran el extraordinario progreso que hemos hecho contra un enemigo formidable”, dijo.

Así pues, aunque la variante Delta puede representar un porcentaje cada vez mayor de casos, aún no está claro que vaya a aumentar el número total de casos.

“Creo que no vamos a ver otra gran oleada nacional en los Estados Unidos porque tenemos suficiente vacunación para evitarlo”, dijo Osterholm.

Aun así, las tasas de vacunación han sido muy desiguales, y son más bajas en ciertos estados y grupos demográficos. La variante Delta podría alimentar los brotes en el sur de Estados Unidos, donde la vacunación está rezagada, o entre los jóvenes, que son menos propensos a vacunarse que sus mayores.

“En los lugares donde todavía hay mucha susceptibilidad al virus, se abre una ventana para que los casos empiecen a subir de nuevo”, dijo Justin Lessler, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins. “Pero incluso en esos estados, y ciertamente a nivel nacional, probablemente no estaremos volviendo a las cifras que veíamos el invierno pasado”.

Aun así, dijo, podría prolongar nuestra jornada para salir de la pandemia. “Continúa el estancamiento”, dijo.

¿Qué puedo hacer?

Vacúnate. Si ya estás vacunado, anima a tus familiares, amigos y vecinos a vacunarse. Es probable que la vacunación frene la propagación de todas las variantes y reduzca las probabilidades de que surjan nuevas variantes aún más peligrosas.

“Animo a las personas vacunadas a que confíen en las vacunas, pero que sean conscientes de que seguirán apareciendo nuevas variantes allí donde exista la transmisión”, dijo Saskia Popescu, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Universidad George Mason. “Así que realmente se trata de asegurar la vacunación local, nacional y global”.

c. 2021 The New York Times Company