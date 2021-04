Mujeres en Reino Unido denunciaron “cultura de la violación” dentro de las escuelas

El asesinato de Everard se convirtió en un símbolo de todas las mujeres que han sido atacadas (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Por semanas, los desgarradores testimonios han llegado uno tras otro.

Acusaciones de agresión sexual a niñas de 9 años. Niñas avergonzadas por sus compañeros de clases después de que difundieran fotos íntimas sin su consentimiento. Otra niña culpada por sus compañeros después de denunciar que había sido violada en una fiesta.

En una plataforma llamada “Everyone’s Invited”, miles de mujeres jóvenes y niñas en Gran Bretaña han compartido recientemente francos relatos de violencia sexual, sexismo y misoginia durante su tiempo como estudiantes -acusaciones de todo, incluido ataques sexuales criminales, encuentros coercitivos, acoso verbal o tocamientos no deseados - ofreciendo discusiones crudas y sin filtros sobre su trauma.

Pero, cuando se toman juntas, las acusaciones pintan un cuadro preocupante de la violencia sexual generalizada por los estudiantes tanto dentro como fuera de las paredes de la escuela, particularmente en las fiestas. Además de los reportes de violencia, las acusaciones incluyen también denuncias de sexismo y misoginia

“Ese es el problema”, dijo Soma Sara, londinense de 22 años que creó “Everyone’s Invited”. “La cultura de la violación es real”.

Los poderos testimonios, aunque rompen el corazón y a menudo exasperan, no se filtran ni se confirman. Sin embargo, explotaron en un examen nacional de la violencia sexual en las escuelas, destacando que los acosadores llaman tóxica a la cultura de la vergüenza, silencian y culpan víctimas que señalan que los funcionarios escolares han hecho poco o nada por combatir la violencia. Y esto se produce en medio de un ajuste de cuentas en Gran Bretaña por el asesinato de Sarah Everard, quien fue secuestrada en una calle de Londres a inicios de marzo y desató una conversación nacional sobre la cara de la violencia contra las mujeres.

Las escuelas y los funcionarios locales y nacionales han iniciado investigaciones. El miércoles, el gobierno encargó a un organismo de educación que realizara una revisión inmediata de las políticas de salvaguardia en las escuelas públicas y privadas.

Simon Bailey, jefe del Consejo Nacional de Jefes de Policía para la protección de los niños, dijo el lunes a la BBC: “Tenemos un verdadero problema”.

El jueves se pondrá en marcha una línea de ayuda y se investigarán las denuncias penales, según el Departamento de Educación. La Policía Metropolitana de Londres animó a las víctimas a denunciar los delitos a las autoridades.

Aunque los relatos omiten los nombres de las víctimas y de los agresores, identifican los colegios a los que asistían los estudiantes, tanto si las supuestas agresiones tuvieron lugar en el recinto escolar como en otro lugar. Algunos de ellos eran prestigiosos colegios privados que no tardaron en aparecer en los titulares.

Alumnos y ex alumnos de instituciones de élite -como el Dulwich College, el King’s College School, el Highgate School y el Latymer Upper School, entre otros- han escrito ahora cartas abiertas a los directores de los centros educativos, detallando la cultura del silencio y la culpabilización de las víctimas. En una de ellas, una antigua alumna afirma que se le disuadió de emprender acciones legales en un caso de agresión sexual. En otra, las chicas describen haber sido manoseadas en un pasillo de la escuela.

El King’s College School y el Highgate School emitieron comunicados en los que afirmaban haber iniciado revisiones independientes de las acusaciones y de las políticas escolares, y el Latymer Upper School dijo que había animado a los estudiantes a acudir directamente a las autoridades escolares. Algunos de los colegios citados no respondieron directamente a las solicitudes de comentarios, pero en las noticias locales dijeron igualmente que se estaban tomando el asunto en serio y que estaban investigando en algunos casos.

Las acusaciones de abusos sexuales no son competencia exclusiva de los colegios de élite. Se han citado docenas de colegios, universidades y escuelas estatales, aunque los testimonios recibidos después del 23 de marzo ya no identifican las instituciones. Las miles de historias hablan de un problema generalizado al que se enfrentan las mujeres jóvenes y las niñas, dijo Sara, y añadió que esperaba que el hecho de centrarse en ciertas escuelas prominentes no distrajera la atención de los problemas más importantes.

“Si señalamos con el dedo a una persona, a un lugar, a un grupo demográfico, en realidad estamos haciendo que parezca que estos casos son raros o sólo anomalías, cuando en realidad no son raros”, dijo.

Los expertos coinciden en que los relatos, aunque preocupantes, forman parte de una conversación que debería haberse producido hace tiempo sobre las actitudes y el comportamiento en torno al género y la sexualidad en las instituciones, que tienen el efecto de normalizar y trivializar la violencia sexual, o la cultura de la violación.

Aisha K. Gill, profesora de criminología de la Universidad de Roehampton (Londres) y experta en violencia contra mujeres y niñas, dijo que el “tsunami de revelaciones” ponía de manifiesto la necesidad de un cambio y de rendición de cuentas, y que era “poco razonable decir que sólo ocurre en las escuelas privadas”.

Pero, enfatizó que las escuelas tienen que examinar las acusaciones para determinar si se produjo un acto delictivo y si se abordó.

Las propias escuelas “tienen el deber de cuidar en términos de su función y el deber de salvaguardar y promover el bienestar de todos los alumnos”, dijo. “Así que algo va muy mal”.

El asesinato de Everard se convirtió en un símbolo de todas las mujeres que han sido atacadas, pero cuyos casos han pasado desapercibidos. Muchas de las discusiones gira entorno a cambiar el enfoque de las mujeres que necesitan protegerse a la responsabilidad de la policía, las instituciones y los hombres para asumir colectivamente la responsabilidad de garantizar la seguridad.

Con este telón de fondo, Sara planteó este mes una pregunta en la cuenta de Instagram y el sitio web “Everyone’s Invited” que creó el año pasado, mientras lidiaba con sus propias experiencias de violencia sexual mientras era estudiante.

Preguntó si otras personas habían sufrido violencia sexual durante sus años escolares o conocían a alguien que la hubiera sufrido. Casi todas las encuestadas respondieron que sí.

Si bien los relatos varían, son anónimos y no están verificados, el número total -más de 11,500 y en aumento- no podía ignorarse fácilmente. Cuando compartió los relatos, Sara ocultó los nombres de las víctimas y de los acusados, pero no los colegios a los que asistían.

”Pensamos que un lugar importante en el que la cultura de la violación está omnipresente es en las escuelas, y sentimos que todas las escuelas tienen la responsabilidad de salvaguardar a sus niños”, dijo la Sra. Sara. “Son años increíblemente formativos”.

Muchas de las acusaciones “podrían no alcanzar el umbral de la criminalidad”, pero son, sin embargo, angustiosas, dijo Jess Phillips, legisladora del Partido Laborista de la oposición, a la BBC esta semana. La diputada dijo que la responsabilidad de recopilar datos sobre la violencia sexual en las escuelas recae en el Gobierno, que no ha actuado según una recomendación de hacerlo tras una investigación de 2016.

“Necesitamos un mejor régimen de inspección, necesitamos tener una investigación adecuada, necesitamos que el gobierno realmente recoja los datos - actualmente no están recogiendo estos datos en ninguna parte”, dijo la Sra. Phillips.

Gavin Williamson, secretario de Educación, dijo en un comunicado que las acusaciones eran “escandalosas y aborrecibles” y que debían ser tratadas adecuadamente.

“Aunque la mayoría de las escuelas se toman muy en serio sus responsabilidades en materia de protección, estoy decidido a garantizar que se disponga de los recursos y procesos adecuados en todo el sistema educativo para apoyar a las víctimas de abusos que se presenten”, dijo.

Los organismos gubernamentales y la policía están en contacto con Everyone’s Invited para prestar apoyo a quienes denuncian los abusos.

Los abusos e intentos de agresión sexual no suelen denunciarse en todo el mundo, por lo que los datos sobre delincuencia sólo pueden ofrecer una imagen parcial de la magnitud del problema. Pero en Gran Bretaña otras estadísticas muestran que la violencia sexual contra las niñas y jóvenes en edad escolar es endémica.

Los datos publicados este mes por la Oficina de Estadísticas Nacionales británica muestran que las mujeres y niñas de entre 16 y 19 años son las víctimas más comunes de agresiones sexuales en Inglaterra y Gales, seguidas por las mujeres de entre 20 y 24 años. Las estadísticas también muestran que las personas de raza negra y las de etnia mixta en Inglaterra y Gales eran aún más propensas a ser agredidas sexualmente.

Una nueva encuesta de Plan International UK, una organización benéfica para la infancia, mostró que el 58% de las chicas de 14 a 21 años en Gran Bretaña han sido acosadas sexualmente en público en sus entornos de aprendizaje.

Sara y otros activistas británicos no son los únicos que utilizan las redes sociales para denunciar la violencia sexual en el entorno escolar. En Australia, en medio de un debate nacional más amplio sobre la violencia contra las mujeres, Chanel Contos, de 23 años, inició en febrero una petición en línea que incluía miles de testimonios de violencia sexual entre estudiantes.

La petición exigía una revisión de la educación sexual con un enfoque holístico, temprano y basado en el consentimiento, y se está debatiendo en el Parlamento australiano.

“El hecho de que dos chicas en lados opuestos del mundo, que no se conocían entre sí, hayan experimentado exactamente lo mismo”, es revelador, dijo Contos en una entrevista.

La Dra. Gill, profesora de criminología en Londres, señaló que las conversaciones sobre la cultura de la violación en las instituciones -o los entornos en los que las actitudes o el comportamiento sobre el género y la sexualidad tienen el efecto de normalizar y trivializar la violencia sexual, como la agresión o la violación- no son nuevas. Las sucesivas oleadas del movimiento feminista han llamado la atención sobre ello, dijo.

Pero las escuelas tienen el deber de salvaguardar a los estudiantes, dijo, desde la creación de espacios seguros para que las víctimas de la violencia sexual se presenten hasta la educación de otros estudiantes sobre su comportamiento.

“¿Cómo enseñan a elegir?” dijo la Dra. Gill. “¿Cómo enseñan el respeto? ¿Cómo animan a los jóvenes a establecer relaciones sanas?”.

Señaló que el plan de estudios de educación sexual debería centrarse en la interseccionalidad y el consentimiento. “Creo que ahora hay una oportunidad para un cambio transformador”.

