El último caso de alarmismo en la vacunación: qué debería saber acerca de la nueva vacuna Johnson & Johnson

La percepción preocupante de esta nueva versión de la vacuna proviene de los índices de eficacia de las tres vacunas: 72% para Johnson & Johnson, frente al 94% de Moderna y el 95% de Pfizer. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)

Es el último caso de alarmismo sobre las vacunas.

A muchos estadounidenses les preocupa que la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson sea un producto inferior que no merezca la pena obtener. El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, declaró recientemente a The Washington Post que ahora no sólo veía “dudas sobre las vacunas”, sino también “el potencial de dudas sobre las marcas”.

La percepción proviene de los índices de eficacia de las tres vacunas: 72% para Johnson & Johnson, frente al 94% de Moderna y el 95% de Pfizer. Pero estos índices pueden ser engañosos en algunos aspectos.

La medida más importante -si la vacuna previene una enfermedad grave- muestra que la vacuna de Johnson & Johnson es igual de eficaz que las otras dos. Todas funcionan para casi el 100% de las personas. El panorama es más turbio para los casos leves, pero no son especialmente preocupantes.

El problema de este virus es su letalidad. Ha matado a 15 veces más estadounidenses que una temporada media de gripe (Foto: Reuters)

Hoy quiero desgranar las estadísticas sobre las tres vacunas y explicar por qué la percepción actual es un problema.

Empezaré con una anécdota que este boletín ya ha incluido en alguna ocasión: El Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, hablaba hace poco con algunos colegas sobre lo que le dirían a un familiar que pudiera elegir entre recibir la vacuna de Johnson & Johnson mañana o una de las otras vacunas dentro de tres semanas.

“Todos dijimos: ‘Ponte la de mañana’”, según relató Schaffner a mi colega Denise Grady. “El virus es malo”.

Un COVID leve significa la victoria

La vacuna de Johnson & Johnson es igual de eficaz que las otras dos.(Foto: Reuters/Shannon Stapleton)

Las cifras de eficacia titular -como el 72%- describen la capacidad de una vacuna para prevenir todas las infecciones por este coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. Pero prevenir todas las infecciones es menos importante de lo que parece. El mundo no va a eliminar el SARS-Cov-2 a corto plazo. Los coronavirus circulan todo el tiempo, causando el resfriado común y otras enfermedades manejables.

El problema de este virus es su letalidad. Ha matado a 15 veces más estadounidenses que una temporada media de gripe. Convertir el COVID-19 en algo más parecido a una gripe leve o un resfriado común significa la victoria sobre la pandemia.

Las tres vacunas que se están utilizando en EE.UU. están logrando ese objetivo. En los ensayos de investigación, ninguna de las personas que recibieron la vacuna murió de COVID-19. Y después de que las vacunas hicieran pleno efecto, tampoco hubo ninguna hospitalización.

En el mundo real, las vacunas no conseguirán resultados tan estelares. Aun así, los resultados son excelentes, e igualmente excelentes en los tres casos, como dijo el Dr. Cody Meissner, de la Facultad de Medicina de Tufts, durante una reunión reciente de la F.D.A.

Como correr contra el viento

Todas las vacunas parecen proporcionar una protección significativa tras una sola inyección. (Foto: Reuters/Shannon Stapleton)

Pero, ¿por qué Johnson & Johnson no parece ser tan buena en la prevención de enfermedades leves?

Hay algunas respuestas posibles. Por un lado, los ensayos de investigación de Johnson & Johnson parecen haber tenido un mayor grado de dificultad. Se realizaron más tarde que los de Moderna o Pfizer, después de que una de las variantes del virus se hubiera extendido más ampliamente. La variante parece causar un mayor número de casos leves de COVID-19 entre las personas vacunadas que el virus original.

En segundo lugar, Johnson & Johnson sólo tiene una vacuna, mientras que Moderna y Pfizer tienen dos. Esto se debe sobre todo a la potencia de la vacuna de Johnson & Johnson. Las pruebas iniciales demostraron que proporciona niveles impresionantes de inmunidad después de una sola inyección, mientras que las otras requieren un refuerzo, como me explicó el Dr. Robert Wachter, director del departamento de medicina de la Universidad de California en San Francisco.

Lo cierto es que todas las vacunas parecen proporcionar una protección significativa tras una sola inyección. (Mire a Gran Bretaña, que no se apresura a dar segundas inyecciones y donde los casos y las muertes siguen cayendo en picado). Del mismo modo, las tres vacunas pueden beneficiarse de una segunda inyección.

Reconozco que eso puede hacer que algunas personas se sientan ansiosas por recibir la única vacuna Johnson & Johnson, pero no debería ser así. Si otros datos sugieren que una segunda inyección de Johnson & Johnson sería útil, los reguladores pueden cambiar su recomendación. En cualquier caso, las vacunas COVID-19 de seguimiento pueden ser normales en el futuro.

¿Cuál es la conclusión? Una sola inyección de Johnson & Johnson puede permitir un número poco más alto de casos de COVID-19 leves que dos inyecciones de Moderna o Pfizer. Es difícil estar seguro. Y no es muy importante.

“La cifra que debería importarnos a todos de verdad es la de las probabilidades de que me contagie esta cosa y me ponga realmente enfermo o muera”, dijo Wachter. Después de cualquiera de las tres vacunas, añadió, “esencialmente no hay ninguna posibilidad de morir de Covid, lo cual es impresionante”.

Una reflexión final

En los ensayos de investigación de las tres versiones ninguna de las personas que recibieron la vacuna murió de COVID-19. (Foto: Reuters)

Como la mayoría de los estadounidenses, todavía no me he vacunado. Al examinar las diferencias entre las vacunas, confieso que tuve un pensamiento egoísta: Tal vez la exagerada preocupación por Johnson & Johnson signifique que harán esperar sus dosis y yo podré vacunarme antes.

Si es así, diré que sí, sin dudarlo, y me sentiré aliviado.

Mientras tanto, ofrezco este consejo a cualquiera que esté delante de mí en la cola: Si llega tu turno y te ofrecen la vacuna de Johnson & Johnson, acepta lo que te corresponde. No dejes que lo perfecto sea enemigo de lo igual de bueno.

Ayer, en Iowa: La gobernadora Kim Reynolds y la directora de salud pública del estado, Kelly García, recibieron la vacuna Johnson & Johnson durante una conferencia de prensa. “Estoy muy contenta de haberla recibido”, dijo la gobernadora, “y sólo quiero animar una vez más a los habitantes de Iowa a que, cuando tengan la oportunidad, la aprovechen”.

