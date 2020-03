Tara C. Smith, epidemióloga de la Universidad Estatal de Kent, lo unió todo y dijo: “No soy pesimista. Me parece que esto puede funcionar”. Ella piensa que se requerirán ocho semanas de distanciamiento social para tener la posibilidad de disminuir la propagación del virus y el éxito dependerá de que la gente cambie de comportamientos y de que los hospitales no se saturen. “Si el clima más cálido ayuda, si podemos obtener estos medicamentos, si podemos hacer que las empresas produzcan más respiradores, tendremos una ventana para reducir esto”, comentó Smith.