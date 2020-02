“El mecanismo tradicional de gestión del ‘gran gobierno’ ya no es eficiente e incluso presenta fallas”, escribió Duan Zhanjiang, un asesor de gestión, en un artículo sobre el manejo de la epidemia. “El gobierno se ocupa de muchas tareas, pero no es eficaz. Las fuerzas sociales no se están usando porque deben mantenerse al margen, y observar todo de manera ansiosa”.