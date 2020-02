Sara Bleich, profesora de políticas de salud pública en la Universidad de Harvard, quien no participó en el estudio, dijo que los resultados preliminares sugerían que era necesario implementar una serie de políticas alimentarias, no solo medidas aisladas como los impuestos a los refrescos, para atender la creciente crisis de la obesidad que está afectando a naciones ricas y pobres. “Los países que deseen cambiar la situación de la obesidad, deben tener en la mira a Chile”, declaró, y luego señaló que la mitad de los adultos estadounidenses podría padecer obesidad para 2030. “Necesitamos políticas como estas para hacer una diferencia significativa, y las necesitamos ahora, no dentro de cinco o diez años”.