Por último, aunque una toronja asada no pueda considerarse una comida, va muy bien con la avena y los huevos. Esta versión es más bien clásica, con un poco de azúcar morena clara y miel encima que se caramelizan bajo el fuego. Puedes agregar hojuelas de sal de mar para mitigar el sabor amargo de la fruta, pero no es estrictamente necesario si crees que no les guste a tus invitados. En ese caso, sirve la sal a un lado para que cada quien sazone al gusto.