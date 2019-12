Liu dijo que se sintió indefensa, que no podía hacer que la sociedad viera lo aterrador que era para una chica de 21 años sentarte en medio de un grupo de hombres poderosos de mediana edad y cómo no podía hacer que el más poderoso de ellos la dejara en paz. Liu no pudo hacerlos ver lo perturbador que era que un multimillonario de 45 años, que convivía con la élite de Davos, siguiera a una joven por el edificio donde en su mayor parte vivían estudiantes. Estaba enojada con sus dos asistentes y los otros ejecutivos de la cena: los consideró cómplices, pero la indignación de la sociedad no se proyectó hacia ellos.