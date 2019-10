Tanto en ese entonces como ahora, había una gran demanda para acabar con la corrupción desenfrenada de la clase política. En las elecciones de 2018, esto llevó a la victoria de políticos ajenos a la élite que prometieron una renovación drástica del sistema político para frenar la violencia. Los brasileños eligieron como presidente a Jair Bolsonaro, ex capitán del Ejército, y los electores del estado de Río de Janeiro eligieron como gobernador al ex juez y ex soldado de la Marina Wilson Witzel.