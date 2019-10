Cuando el gobierno de Trump se dispuso a acabar con la política de DACA en septiembre de 2017, únicamente se basó en ese precedente. La Casa Blanca enfatizó que Trump no tenía objeción alguna contra el programa DACA como parte de las políticas públicas. No obstante, según declaró el gobierno, el presidente no tenía otra opción porque el DACA era ilegal conforme a la lógica de la causa de 2015.