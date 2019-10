No obstante, “a China le cuesta entender cómo la perciben otros países y tiende a escuchar las buenas noticias y no las malas: las ansiedades que produce su comportamiento”, señaló Medeiros de Georgetown. “China parece incapaz, tal vez debido a su sistema político, de acoger la idea de la restricción estratégica: aceptar compromisos vinculantes que restrinjan su poder, como un mecanismo para garantizar a otros países que el ascenso de China no los perjudicará”.