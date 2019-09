Trump también dijo: “Yo no hice nada. No sé si soy la persona más inocente del mundo”. Continuó: “Sólo dije que soy el más presidencial a excepción, quizá, de Abe Lincoln cuando llevaba el sombrero. Claro, eso era difícil de superar. ’Abe el honesto’, cuando llevaba ese sombrero, era difícil de superar. Pero no puedo hacer eso, ese sombrero no me funcionaría a mí. Obvio, porque tengo mejor pelo que él”.