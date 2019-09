Para restaurar el vínculo entre los creadores y su gobierno, y estimular en verdad el sector cultural, AMLO tendría que hacer algo que no parece dispuesto a hacer: concebir el gasto en cultura como una inversión, y no como un despilfarro, y destinar más recursos al área, aun sabiendo que no podrá controlarla ni explotarla electoralmente. Como esto difícilmente ocurrirá, a los creadores les toca lo de siempre: persistir, defender su autonomía, crear disenso.