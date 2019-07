Ha utilizado lenguaje racista y ofensivo, en su descripción de los niños africanos al llamarlos "negritos" y al comparar a las mujeres musulmanas que usan hiyab con "buzones de correo". Como ministro de Relaciones Exteriores, dijo que había una mujer iraní-británica bajo custodia iraní que enseñaba periodismo, una metedura de pata que, según el esposo de ella, muy seguramente prolongó su encarcelamiento. Es un mujeriego en serie que ha dejado atrás dos matrimonios y al menos un hijo de una relación extramarital. También tiene una larga lista de otrora mentores y aliados que le guardan resentimiento. Max Hastings, quien le dio un empujón a la carrera de Johnson al contratarlo para The Daily Telegraph, señaló que "no creería en la palabra de Boris si me dijera que es lunes o martes".