Gregory G. Davis, profesor de patología forense y jefe de instrucción y médico forense en Jefferson County, Alabama, revisó la autopsia para The New York Times y dijo que parecía ser un informe minucioso que no levantaba sospechas. "No tengo duda de que su muerte ha sido una gran sorpresa para su familia, pero parece bastante claro", dijo Davis. Dijo que el informe indicaba que su corazón era pesado y mostraba signos de arterias tapadas.