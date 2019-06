Russ explicó que la animación realmente sutil —"un movimiento rápido de la mirada, un pestañeo rápido o una inclinación ligera de la cabeza"— se podían lograr "en los mejores días de la animación con dibujos a mano, pero no al mismo nivel". Indicó que "la refinación de ese tipo no es posible en otras formas de animación y, además, no todos los estudios de CG [animación por computadora] se toman la molestia". Agregó: en Pixar, "es algo que realmente valoramos como estudio y como animadores".