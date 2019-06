Un ex compañero de Darío Silva se refirió al drama del uruguayo al que le amputaron una pierna y hoy trabaja en un bar: "No ha sabido gestionar su vida después del retiro"

Fernando Sanz conoció al ex delantero en el Málaga. A pesar de haber tenido a compañeros como Roberto Carlos, Morientes, Raúl, Redondo o Seedorf, el ex defensor advirtió que el charrúa fue uno de los jugadores que más lo impresionaron. Además, habló del vacío que sienten los futbolistas luego del retiro. “Es una lástima que no se preparen para otra vida después del fútbol”, analizó