Muchos de los partidarios del bitcóin con quienes he conversado, si no es que la mayoría, admiten que no ofrece muchas más ventajas que los métodos tradicionales de pago electrónico. En muchos aspectos, incluso es peor. Quien paga con bitcoines se convierte en un especulador y depende de su valor volátil todo el tiempo que conserva las fichas hasta que se realiza el pago.