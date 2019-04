En entrevistas con The New York Times en 2016, como parte de un largo análisis de sus vínculos con Rusia, Assange negó cualquier relación con la inteligencia rusa, en particular en lo relacionado con los correos electrónicos filtrados de los demócratas. Según Assange, Clinton y los demócratas estaban "provocando una histeria neomacartista en torno a Rusia" y afirmó que no hay "pruebas concretas" de que lo que publica WikiLeaks venga de las agencias de inteligencia, pese a que también indicó que aceptaría gustosamente ese material.