En el tema de las drogas, el presidente también está adoptando una postura con el fin de apuntalar el apoyo de su base política para la campaña. El presidente colombiano, Iván Duque, hace poco se reunió con Trump y se comprometió a adoptar una estrategia respaldada por Estados Unidos para reducir los niveles crecientes de producción de cocaína. No obstante, eso no fue suficiente. Según informes, Duque se sorprendió cuando, semanas después, Trump les dijo a los reporteros: "Él (Duque) dijo que iba a detener las drogas. En este momento, están saliendo más drogas de Colombia que antes de que él fuera presidente, así que no nos ha ayudado en nada". El encabezado de un artículo publicado en la revista colombiana Semana fue revelador: "Con esos amigos…".