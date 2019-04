Esta esterilización encoleriza a Rae Fan, una universitaria de 22 años en la región sureña de Guangxi en China. Algunas de sus películas favoritas estadounidenses y surcoreanas han desaparecido de las plataformas locales de emisión en continuo. Para empeorar las cosas, a sus amigos parece no importarles y no verán con buenos ojos nada que parezca una crítica al gobierno. Sus padres, ambos servidores públicos, le dijeron que de cualquier modo era mejor que no viera esas películas.