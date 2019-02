Todavía hay alternativas en Venezuela

Para Estados Unidos, el tiempo es oro. Consolidar la influencia y el liderazgo en América Latina no solo depende de lograr un cambio de régimen en Venezuela, sino de hacerlo rápido. Cada día que Maduro conserva el poder les da a Rusia y a China más ventaja para buscar un resultado que no los deje totalmente fuera de Venezuela o de la región, ya que, de quedar al margen, no solo perderían lo que han invertido, sino también futuras oportunidades para seguir haciéndolo, como argumentó recientemente The Economist.