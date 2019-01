La presentación confirma que Jobs imaginó una experiencia de iPhone más simple y restringida que la que tenemos en realidad más de una década después. Por ejemplo, no se enfoca mucho en las aplicaciones. Cuando se introdujo el iPhone por primera vez, no existía la App Store, y esto fue por diseño. Como Andy Grignon, un miembro original del equipo de iPhone, me dijo cuando yo estaba investigando este tema, Jobs no confió en que los desarrolladores externos ofrecieran el mismo nivel de experiencias estéticas y estabilidad que los programadores de Apple podrían producir. Estaba convencido de que las características nativas cuidadosamente diseñadas del teléfono eran suficientes. Era "un iPod que hacía llamadas telefónicas", me dijo Grignon.