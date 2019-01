COB: Ese primer día estuve jalando durante unas dos horas. Podía ver a Lou a la distancia, iba un poco más rápido que yo, pero en ese momento no me interesaba la carrera. No sabía si podría jalar el trineo a través de la Antártida. No sabía si podría jalar el trineo otra hora más. Llamé a Jenna (su esposa y administradora de la expedición, Jenna Besaw) llorando. Ella me dijo: "¿Dónde estás?". Le respondí: "He avanzado solo 3 kilómetros desde que nos bajamos del avión. Me falta casi un kilómetro para llegar a la primera parada. ¿Mejor acampo aquí?". Lo que me contestó fue crucial: "Llega a la primera parada. Será la victoria del día".