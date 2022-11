Foro GLI Pro Mujer 2022: los detalles del congreso más relevante de América Latina sobre inversión con enfoque de género

Aumentar las inversiones incorporando los factores de género en el análisis de la inversión beneficia tanto a las mujeres emprendedoras para desarrolarse, como también a sus comunidades

(desde Santo Domingo del Cerro, Antigua, Guatemala) “Es muy hermoso sentir cuando muchas mujeres hacemos las cosas juntas y trinfamos“, así de simple e inspirador y al ritmo de la marimba guatemalteca, esa música de conjunto tan de Guatemala, y agradeciéndole a Google por acercarla a la tecnología que le permitió conectar sus mensajes con el mundo, la Nobel de la Paz y activista de los derechos humanos de Guatemala Rigoberta Menchú inauguró con mucho compromiso la tercera edición del Foro GLI Pro Mujer LATAM 2022.

Pro Mujer es una empresa social pionera en la búsqueda de la igualdad de género en América Latina desde hace 32 años, y lidera y financia- junto a Alterna y FLII- el Foro GLI 2022 que se desarrollará desde hoy hasta el 10 de noviembre en Santo Domingo del Cerro, Antigua, Guatemala. Esta iniciativa regional potente quiere posicionar la inversión con enfoque de género. Infobae viajó a Guatemala para cubrir el foro y obtener las voces de los protagonistas.

El discurso inaugural de Rigoberta, una arenga firme y susurrante para los más de 700 participantes del Foro Gli Pro Mujer de toda la región y el globo fue muy emocionante: “Las mujeres indígenas somos un ejemplo cabal de resiliencia; y soy de las que cree que los cambios ocurren con mucho diálogo entre cada una de las partes; así se producen los cambios que transformarán la vida de muchas mujeres”.

Rigoberta Menchú Tum (Premio Nobel de la Paz 1992) inauguró como gran referente global de su lucha indígena y a favor de los derechos humanos, con un discurso cálido y sencillo el Foro GLI Pro Mujer LATAM 2022 en la ciudad de Antigua, Guatemala

“Mi éxito es tu éxito” repite como un mantra Rigoberta Menchú Tum, las mujeres trinfamos juntas y junto a los hombres. Por eso celebro los 32 años de Pro Mujer, esta organización social cambió las cosas para las mujeres en la región con sus préstamos y con sus iniciativas para que ellas se desarrollen, y por eso es tan importante este tercer Foro GLI para debatir, para inspirar y para capacitar a los jóvenes y comunidades que vienen detrás”.

La financiación que impulsa Pro Mujer se da a mujeres emprendedoras que quieran desarrollar sus proyectos y sobre organismos con características específicas: deben ser propiedad de mujeres, o estar dirigidos por ellas; poseer políticas de género que promuevan la diversidad, ofrecer productos o servicios con la finalidad de poner fin a las brechas de género o que intenten satisfacer las necesidades de mujeres o niñas y/o formen parte de organizaciones cuya conformación laboral sea mayormente femenina.

Rigoberta Menchú no eludió el debate feminista altual: "En América Latina tenemos muchas fortalezas y en las luchas no tenemos que radicalizarnos, tenemos que hacer un pragmatismo consecuente".

Desde adentro

Hace 30 años que Menchú ganó el Nobel de la Paz, ante Infobae expresó “muchos creen que soy una mujer poderosa, y la verdad es que lo soy porque inspiré y colaboré a que otras mujeres se desarrollen. Ese es mi mejor activo, sociabilizar mi experiencia e ideas con otras”.

Menchú dio un mensaje contundente y con autoridad, sin esquivar este tiempo de debates feministas álgidos: “En América Latina tenemos muchas fortalezas y en las luchas no tenemos que radicalizarnos, tenemos que hacer un pragmatismo consecuente. Por eso vengo a compartir con las mujeres la consigna de los pueblos indígenas : “seamos recíprocas, tu me ayudas, yo te ayudo”.

Pasar a la acción

Los acrónimos -la mayoría de las veces- sirven para fijar ideas y nombres que perdurarán en el tiempo, atravesarán generaciones y distintos períodos de la historia. Con este abordaje y potencia se puede dimensionar el acrónimo del idioma inglés GLI, por Gender Lens Invesment- que alude a proyectar e incorporar los factores de género en el análisis de inversión. Y no solo como una palanca de rentabilidad para las compañías, sino esencialmente como una herramienta de transformación social.

Y si a esto se suma el consenso social global que se logró en el debate que pondera la necesidad de impulsar la perspectiva de género en políticas de orden público y privado; ahora la urgencia, la nueva zona roja, se trasladó a la implementación de estas miradas, acciones e iniciativas. Llegó el tiempo de una eficaz aplicación de los llamados “lentes de género” con los que hay que mirar la economía, a las organizaciones actuales y a las que se vienen.

La Inversión de impacto con Enfoque de Género incorpora los factores de género en el análisis de inversión y asegura que el capital utilizado no solo potencie el desarrollo de las economías regionales sino también promueva la igualdad y acercar las brechas de género.

Con este marco de época tan auspicioso y con las palabras nobles y apabullantes de la referente global y activista de los derechos humanos de Guatemala y ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú, se dio apertura oficial desde la bella y colonialísima ciudad de Santo Domingo del Cerro, Antigua, Guatemala, a la tercera edición del Foro GLI Pro Mujer 2022.

En diálogo con Infobae, desde Antigua, Guatemala, Carmen Correa CEO de Pro Mujer explicó: ”La inversión con enfoque de género se viene desarrollando desde hace años en otros continentes, pero mucho menos en América Latina. En esta región nos falta una largo camino por recorrer y por eso buscamos activamente que más organizaciones incorporen esta perspectiva de género e inviertan de esta manera. Estamos avanzando y en ese sentido eventos como este Foro GLI ProMujer son muy importantes: permiten concientizar aún más y, mostrar cuáles son las oportunidades, y sobre todo permite posicionar a América Latina como una región que puede atraer esas inversiones, y donde hay casos para mostrar e inspirarse de emprendedores exitosos”.

El verdadero motor del Foro GLI Pro Mujer LATAM 2022 es propulsar una usina de debates, disertaciones de protagonistas del ámbito inversor, emprendedor, académico y de organizaciones no gubernamentales.

La Inversión con Enfoque de Género es una herramienta poderosa para impulsar la rentabilidad de las compañías, ya que la diversidad y el avance hacia la igualdad son claves para el desarrollo económico de la región. Invertir en enfoque de género impacta de manera concreta en el mercado y beneficia tanto a las mujeres emprendedoras como a sus comunidades

Según el último informe del Banco Mundial 2021, si se pudiera asistir con inversiones al 73% de las empresas lideradas por mujeres en América Latina que aún no tienen acceso a capital, podría significar una oportunidad de 93 mil millones de dólares.

Carmen Correa , CEO de Pro Mujer junto a Rigoberta Menchú minutos antes del discurso inaugural

Estos eventos como GLI Pro Mujer ayudan en territorios tan vastos y diversos como el latinoamericano a reunir equipo, masa critica, networking y al trabajo mancomunado que empodera a las mujeres .

La organización nacida en El Alto, Bolivia, continúa expandiéndose en el continente en la búsqueda de nuevas oportunidades para las emprendedoras. Es por ello que brinda oportunidades de capacitación y servicios de salud gratuitos, y ya lleva otorgados 4.4 millones de dólares en microcréditos a más de 205 mil mujeres. A su vez, y con el compromiso de brindar los cuidados médicos preventivos, proporcionó 10 millones de turnos para controles y cuidados de salud.

Correa agregó a Infobae, “estas iniciativas reafirman la perspectiva que Pro Mujer tiene sobre las emprendedoras: ellas son auténticas agentes de cambio en todas y cada una de sus comunidades”.

La inversión con enfoque de género representa un mecanismo fundamental para propulsar economías más equitativas y prósperas, sobre todo en América Latina .

Al decir de la propia Carmen Correa, “los llamados lentes de género sirven para conceptualizar a la inversión con enfoque de género, entendida como un vehículo efectivo tanto para la inclusión como para el desarrollo económico a escala regional. Soy consciente de que la inversión con enfoque de género todavía no se ha consolidado en América Latina”.

Las ventajas de invertir en negocios encabezados por mujeres han sido demostradas por diversos estudios académicos. La investigación más reciente sobre Gender Lens Investing indica que, a nivel global, los fondos de capital con enfoque de género sumaron USD 4700 millones en activos al 30 de junio de 2022 (de empresas que cotizan en bolsa), conllevando un aumento trimestral del 13% .

Según datos del Women’s World Banking (2020), las empresas con la mayor cantidad de socias o líderes mujeres crecieron un 6% más en ganancias y activos, obteniendo un rendimiento del capital un 3% más alto que aquellas con el menor número de mujeres en posiciones jerárquicas.

En palabras de Carmen Correa, CEO de Pro Mujer: “Si queremos una América Latina pujante necesitamos que el mundo inversor reconozca el potencial de apostar por la igualdad. Invertir en las mujeres y en empresas que promueven la diversidad es una decisión inteligente. Los datos respaldan esta premisa y desde Pro Mujer lo venimos comprobando desde hace más de 32 años. Las mujeres son agentes de cambio que cuando poseen las herramientas necesarias impulsan el progreso y el desarrollo económico de sus comunidades”.

Detalles del Foro

El evento sumó a más de 700 inscriptos de todo el mundo y con gran presencia regional, hará foco en problemáticas fundamentales para abordar la Inversión con Enfoque de Género en América Latina como un catalizador del desarrollo social:

Aún las brechas salariales de género existen. “Somos en el mundo 7 mil millones de habitantes y la mayoría vive en la.pobreza, sin alimentos. Sepamos mirar a la ciencia y a la tecnología que nos incluye a todos”, expresó Menchú.

Más de 90 speakers, todos grandes referentes en las temáticas que se desarrollan, prestarán sus perspectivas únicas para generar un espacio de debate heterogéneo y nutrido. Y la agenda del Foro abre con la conferencia magistral de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, “Las mujeres de América Latina, un recorrido por los últimos 30 años”. También tendrá lugar una entrevista a la Directora de Negocios de BID Invest Gema Sacristán, realizada por Gabriela Frías, líder en el periodismo de negocios, y asistiremos a disertaciones de destacadas figuras del ámbito privado y de organizaciones no gubernamentales.

Entre otras personalidades, estarán presentes Héctor Mujica, director de Oportunidades Económicas de Google, que junto a Carmen Correa disertará sobre los desafíos y oportunidades de la digitalización en el marco de la inclusión financiera. Por su parte, María Moreno, CEO de la Organización Internacional para las Migraciones; Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA; y Argentina Santa Cruz, coordinadora del programa Implementation Review Mechanism (IRM) de ONU debatirán sobre la problemática de la migración en América Latina, el estado de situación y la formulación de soluciones.

Una mujer aymara en la Plaza Murillo, en La Paz, Bolivia. Las mujeres estan despiertas en la región y quieren trabajar y emprender. (REUTERS/David Mercado)

La oportunidad de financiar a las empresas comprendidas en el Missing Middle será tema de discusión de Payal Pathak, de Visa Foundation, y Carlos Colominas, líder regional de impacto social para Visa LATAM.

La relevancia de las tareas de cuidado como un motor que mueve la economía global será abordada por Susana Martínez, cofundadora de Corewoman; Melina Cruz, cofundadora de Homely; María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, entre otras ponentes.

Invertir en las mujeres y en empresas que promueven la diversidad es una decisión inteligente.

Asimismo, Dick Salvatierra, presidente de la American Health Foundation; Ana Treasure, representante de la PAN American Health Organization en Nicaragua; y Ángel del Valle, representante de Population Council en Guatemala, tratarán la inclusión del enfoque de género en los sistemas de salud alrededor del globo.

El Foro también será ocasión para que Pro Mujer presente el Gender Knowledge Lab, una nueva área de capacitación, divulgación, consultoría, investigación y diagnóstico destinada a incorporar el enfoque de género en el mundo inversor, en instituciones públicas y privadas, empresas y organizaciones civiles. Pro Mujer gestó este proyecto para transmitir el conocimiento exhaustivo y singular que surge de la experiencia de trabajo en territorio, cerca de las mujeres latinoamericanas.

Agenda del milenio

Consultada por Infobae, Rigoberta Menchú explicó, “no hay que olvidar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del milenio, los cuales buscan alcanzar de manera equilibrada tres dimensiones: el ámbito económico, social y ambiental. En consecuencia, se estableció una agenda internacional proyectada hasta el año 2030 que se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y 169 metas.

“Somos hoy 7 mil millones de habitantes y la mayoría vive en la pobreza, sin alimentos. Sepamos mirar a la ciencia y a la tecnología que nos incluye a todos”.

Infobae en Guatemala con Rigoberta Menchú en la apertura del Foro GLI Pro Mujer 2022 LATAM . "Creo en la diversidad financiera, que es importante porque va a asegurar la soberanía alimentaria”, concluyó Menchú a Infobae

“Para los que me critican porque me acusan de que no soy profeta en mi tierra, les digo, tienen razón. Mis ancestros tampoco tenían profetas, y a mí me gusta mucho ir por el mundo inspirando a más mujeres. En este sentido las mujeres africanas vienen con todo y son tremendas a la hora de luchar por sus derechos, que muy lentamente van recuperando”.

“No podemos eliminar la pobreza, sino respetamos una relación intergeneracional y a las mujeres. Lucho por una diversidad en toda la dimensión de la palabra, ya sea étnica, de género, pero también y es muy importante, creo en la diversidad financiera, que es importante porque va a asegurar la soberanía alimentaria”, concluyó Menchú a Infobae.

El clamor de “pasar a la acción” estalló también en la flamante Cumbre Mundial del Clima -COP 27- que se realiza estos días en El Cairo, Egipto. Es decir que, las metodologías de los discursos sociales transformadores y legitimados por el peso del consenso social, ahora necesita acción directa y evidenciar cambios, esto dará un profundo sentido a la continuidad de estas iniciativas.

