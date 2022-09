7 buscadores académicos con recursos para emprender una tesis o capacitación profesional

Los buscadores académicos son herramientas específicas para acceder a miles de publicaciones científicas (Getty)

¿Cuál es la publicación científica más reciente sobre un tema? ¿Cuántas tesis se escribieron sobre un concepto específico? ¿Cuáles son los estudios científicos que investigaron sobre cierta área del conocimiento? Todas estas preguntas pueden tener su respuesta en Internet. Pero no en cualquier sitio dentro del megauniverso de información en línea, pues para encontrar hay que saber buscar.

Los buscadores académicos son un herramienta sumamente útil para cualquier persona, estudiante o profesional, que deba consultar la documentación (seria y de calidad) sobre un tema puntual.

En ese sentido, el español Julián Marquina, especialista en Bibliotecología, Comunicación, Documentación e Imagen Corporativa de la Universidad Abierta de Cataluña, recomendó un listado de buscadores de tesis de acceso gratuito, para que cualquier estudiante que esté cursando una carrera de grado, una maestría o un doctorado pueda tener recursos confiables donde obtener producción académica de cada especialidad.

En su página web, el especialista catalán señaló: “La documentación previa es el pilar básico sobre el cual se va a sustentar todo el trabajo. Las bibliotecas son un muy buen sitio para iniciar cualquier investigación, al igual que Internet. Existen buscadores académicos que harán que te olvides de Google… y también existen unos cuantos buscadores de tesis que te aportarán mayor conocimiento para tus trabajos”.

La mayoría de estos sitios promueven la publicación digilital para poder compartir y divulgar el conocimiento científico

Estas páginas se nutren de las publicaciones digitales de casas de estudio y universidades de todo el mundo, con un espíritu de divulgación para que la producción científica disponible pueda consultarse y analizarse para investigaciones en curso o futuras. El especialista catalán recomendó las siguientes:

1 - Dialnet

Creado por la Universidad Nacional de La Rioja de España, está especializado en Ciencias Humanas y Sociales, y ofrece un catálogo de libre acceso que incluye revistas, libros y tesis doctorales. Es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas.

La plataforma ofrece la opción del registro de usuario, a través del cual se puede acceder a herramientas como la creación de alertas, guardar búsquedas y crear listas de referencias.

2 - TDR (Tesis Doctorales en Red)

El especialista de la Universidad Abierta de Cataluña recomienta tener en cuenta a TDR, una plataforma cooperativa que ofrece tesis doctorales digitales presentadas en las universidades de Cataluña y otras comunidades autónomas de España.

Los buscadores académicos son la versión digital de las grandes bibliotecas de las universidades, pero interconectadas a nivel global y de acceso público

Los objetivos de este buscador son: difundir, por todo el mundo y a través de Internet, los resultados de la investigación universitaria; ofrecer a los autores de las tesis una herramienta que incrementa el acceso y la visibilidad de su trabajo. Y por último, favorecer la edición electrónica en abierto de la producción científica propia.

3 - Teseo

TESEO es un sistema de gestión de tesis doctorales de que depende del Ministerio de Educación y Cultura de España. Ofrece información sobre investigaciones publicadas desde 1976.

“Proporciona herramientas para el seguimiento y consulta de cada ficha de tesis, desde que se da de alta y se incorporan los datos de la ficha de tesis al sistema hasta que se publica en Internet tras su lectura y aprobación”, resumió Marquina.

4 - DART-Europe

DART-Europe es una plaforma conjunta de una asociación de bibliotecas de investigación y consorcios de bibliotecas ofrecen acceso global digital a las tesis de investigación europeas en formato electrónico.

(Gettyimages)





Para tomar magnitud del conocimiento puesto a disponibilidad, al cierre de esta nota, su reservorio ofrecía acceso a 1.220.694 tesis de investigación en acceso abierto de 578 universidades de 29 países europeos.

5 - NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations)

La Biblioteca digital en red de tesis y disertaciones (NDLTD, por sus siglas en inglés) es una organización internacional dedicada a promover la adopción, creación, uso, difusión y preservación de tesis y disertaciones electrónicas (ETD).

Como organización dedicada al acceso abierto, fomenta la publicación científica electrónica y el acceso abierto a las becas para mejorar el intercambio de conocimientos en todo el mundo.

6 - Google Scholar

Google Scholar (Google Académico) otorga una forma ágil y sencilla de consultar investigaciones cientificas y permite identificar todas las publicaciones donde se cita un determinado artículo o estudio.

Algunos sitios ofrecen en una única plataforma, acceso a más de un millón de publicacaciones científicas (Gettyimages)

Los especialistas en documentación acádémica, como el catalán Marquina, destacan que se puede buscar a través de muchas disciplinas y fuentes: artículos, tesis, libros, resúmenes, opiniones de las editoriales académicas, sociedades profesionales, las universidades y otros sitios web. Google Scholar es de gran ayuda para los principiantes para encontrar trabajos relevantes dentro del mundo de la investigación académica.

7 - Redalyc

La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), es una plataforma digital de la Universidad Autónoma de México que permite consultar contenidos especializados en diversos campos científicos.

Uno de sus pilares es desarrollar códigos tecnológicos que permitan reforzar el acceso abierto al conocimiento científico. Algunos especialistas sostienen que una herramiento muy cómoda para investigar, por su diseño y calidad de visualización.

Capacitación permanente

Un reservorio de artículos académicos no es sólo útil para los estudiantes, los profesionales cuenta con recursos para capacitarse con estas publicaciones (Getty Images)

Capacitación e hipertecnología son unas de las llaves de éxito para los empleos del futuro. Como contó Infobae, en línea con la mayor automatización de procesos en las compañías, la mitad de los trabajadores a nivel global deberá readaptarse y aprender nuevas habilidades de ahora a la próxima década.

¿Cuáles son las habilidades que se requerirán en el futuro? Todas estas tendencias no hacen más que reafirmar la idea presentada hace unos años por el profesor Joseph E. Aoun en su libro Robot Proof y sus ideas de cómo podemos prepararnos mejor para no convertirnos en los analafbetos del siglo XXI.

Aoun puntualizó que hay tres tipos de alfabetizaciones que tenemos que considerar: datos, tecnología y humana. Todos pensábamos que saber leer y escribir ya nos posiciona como personas alfabetizadas.

“Fuimos educados en un modelo en el que, teóricamente, estudiábamos la escuela secundaria, a los 17 años definíamos la carrera universitaria, donde nos formábamos los siguientes cnco o seis años y, con ellos, ya nos alcanzaba para el resto de nuestras vidas profesionales. Ese modelo ha quedado obsoleto y todos nos tendremos que convertir en “long life learners”, aprendientes de por vida”, sintetizó el doctor en Economía y especialista en talento, trabajo e innovación, Alejandro Melamed.

SEGUIR LEYENDO: