Estas son las mejores 30 universidades de EE.UU: el MIT a la cabeza y Harvard perdió el top ten

La revista Forbes de Estados Unidos elabora cada año una nómina de las que considera las mejores universidades del país. El criterio es destacar aquellas que ofrecen una educación de primera nivel a un buen precio, preparan a los estudiantes en carreras que posteriormente serán bien remuneradas y son aquellas donde se han graduado los empresarios y los líderes más exitosos del servicio público, la ciencia y la tecnología.

Según estos criterios, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), es la mejor universidad de Estados Unidos porque supera con creces los requisitos de los especialistas que elaboran el ranking para Forbes. Pero la metodología de elaboración de la lista cambió de criterios en 2021 y esto dio como resultado que algunas de las que estaban consideradas entre las más destacadas cayeran a puestos más bajos y, en cambio, otras universidades, especialmente públicas, subieron a mejores puestos.

De esta forma, quienes elaboran la lista dijeron que los graduados en el instituto situado en la casa de altos estudios privada de Cambridge, Massachusetts, acceden luego a cargos con grandes ingresos. El salario medio de un graduado del MIT seis años después de graduarse es de 98.100 dólares anuales. Diez años después de graduarse, el típico graduado del MIT cobra $173.700. Apenas el 8%, contraen deudas de préstamos estudiantiles para asistir a la universidad, y los que lo hacen pagan sus préstamos rápidamente.

Cada año, más de 200 graduados obtienen un doctorado en el MIT. El famoso instituto cuenta con 56 personas en la lista de líderes estadounidenses de Forbes son ex alumnos de esa institución. Esta lista mide el liderazgo y el éxito empresarial de quienes han recibido un título de una universidad.

La Universidad de Stanford, privada y sin fines de lucro, se ubicó en el segundo lugar

Las otras universidades en la parte superior de nuestra lista, la Universidad de California-Berkeley, la Universidad de Stanford, la Universidad de Princeton y la Universidad de Columbia, cuentan con números similares. Pero lo más destacado del top ten de Forbes es la ausencia de la Universidad de Harvard, que en la Ivy League de 2017 y 2019 se ubicó en la cima.

El cambio de la metodología en la evaluación de las universidades fue realizado el año pasado por la revista por lo que este año, usando ese mismo método, pudieron hacer una comparación. Esto ayudó a comprender mejor por qué Harvard y algunas otras casas de estudio cayeron en la clasificación. También pudieron detectar por qué algunas universidades públicas se destacaron y otras privadas pequeñas también se están abriendo camino hacia mejoras notorias.

Harvard no se compara con las líderes de la lista de Forbes en un par de condiciones, informó la publicación. La primera es la tasa de retención. Varias de las universidades de la Ivy League experimentaron fuertes descensos en su tasa de retención durante el semestre de otoño de 2020, un período que comenzó en medio de la pandemia de COVID-19 cuando la mayoría de las clases se impartían online. Muchos estudiantes universitarios que regresaban optaron por ausentarse y las restricciones federales de visas mantuvieron a los estudiantes internacionales fuera del campus.

Según los últimos datos del gobierno federal de Estados Unidos, solo el 76% de los exestudiantes de primer año regresaron a Harvard para su segundo año en el otoño de 2020 . Cuando años anteriores tuvo una tasa de retención de entre el 90 y el 98%.

La publicación premia a las universidades que inscriben a una mayor proporción de estudiantes de bajos ingresos

La Universidad de Yale, otro miembro de la Ivy Leaguer que cayó seis lugares en la clasificación este año, también vio caer su tasa de retención al 65% en el otoño de 2020 desde el 99% del año anterior. La Universidad de Princeton, en el cuarto lugar en la lista de las mejores universidades, tuvo el 83% de sus antiguos estudiantes de primer año que regresaron ese otoño.

En comparación, el MIT, que habitualmente tiene una de las tasas de retención más altas de cualquier universidad en Estados Unidos, retuvo el 98% de sus nuevos estudiantes de segundo año en el otoño de 2020. La tasa de retención promedio de tres años de la universidad se mantuvo estable en torno al 99%. El 96% de los ex estudiantes de primer año regresaron a la escuela número dos, la Universidad de California, Berkeley, en el otoño de 2020, y el 97% regresó a la universidad número 12, la Universidad de Rice.

Además de las tasas de retención desgastadas por la pandemia, Harvard obtuvo una puntuación baja en el índice Pell de Forbes. Observar los resultados de los beneficiarios de la beca Pell es algo que la revista incorporó el año pasado y aseguraron que eso da una idea de qué tan bien una universidad prepara y gradúa a los estudiantes de bajos ingresos. Además, la publicación premia a las universidades que inscriben a una mayor proporción de estudiantes de bajos ingresos para identificar qué universidades funcionan mejor como motores de movilidad económica. Para crear el índice Pell, que representa el 5% del modelo de clasificación de esta ranking, se multiplicó la tasa de graduación de seis años para los beneficiarios de becas Pell por el porcentaje de beneficiarios de becas Pell en la institución.

Harvard no inscribe a muchos beneficiarios de becas Pell (REUTERS/Brian Snyder)

El problema no es que los estudiantes de bajos ingresos que asisten a Harvard no tengan éxito, porque en verdad lo tienen. La tasa de graduación Pell de seis años de la universidad es del 97%, solo un punto porcentual más bajo que la tasa de todos los estudiantes, y Harvard obtuvo un puntaje en el percentil más alto en la prima de precio a ganancias, una medida desarrollada por el grupo de expertos Third Way de retorno de la inversión para los estudiantes en una universidad en particular.

Pero en comparación con otras instituciones de la Ivy League, y muchas de las otras universidades de la lista, Harvard no inscribe a muchos beneficiarios de becas Pell, lo que significa que las ventajas que conlleva un título de Harvard están disponibles para relativamente pocos estudiantes de bajos ingresos. Durante el año académico 2020-21, solo el 11% de los estudiantes de pregrado de la universidad recibieron becas Pell.

De las 25 mejores universidades de Forbes, Harvard está empatada con la Universidad de Chicago en la proporción más baja de estudiantes de Pell matriculados. En comparación, el 21% de los estudiantes universitarios de Princeton, el 18% de los estudiantes de Yale, el 16% de los estudiantes universitarios de Dartmouth College y el 13% de los estudiantes universitarios de Brown University reciben becas Pell. En la universidad promedio de la lista, uno de cada cuatro estudiantes recibe una beca Pell.

La Universidad de California en Berkeley se ubicó en el tercer lugar

Mientras que las universidades de la Ivy League bajan en la lista de Forbes, varias universidades públicas grandes están subiendo. Las universidades públicas ocuparon cinco de los 25 lugares principales este año, y la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de Kansas y la Universidad Tecnológica de Texas subieron cada una al menos diez lugares en la lista. La Universidad Estatal de Mississippi y el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey dieron saltos notables ya que subieron 132 y 114 lugares, respectivamente.

Los colegios y universidades públicas obtienen puntajes particularmente buenos en variables de deuda y porcentaje de préstamo, lo que muestra que, en general, menos estudiantes solicitan préstamos estudiantiles para asistir a universidades públicas y se gradúan con menos deuda. Las instituciones públicas, y especialmente las universidades del sistema de la Universidad Estatal de California, también ocupan un lugar muy alto en el índice Pell, lo que les da un impulso significativo sobre la mayoría de las universidades privadas. Por ejemplo, la Universidad Estatal de California-Domínguez Hills, que ocupa el puesto 309 en la lista, estaría en el puesto 20 si Forbes solo considerara el índice de Pell en sus clasificaciones.

La lista de 2022 también incluye algunos recién llegados a las clasificaciones de Forbes, como el Instituto Tecnológico de la Moda y la Universidad de Puerto Rico-Mayaguez. Varias universidades que obtuvieron un lugar en las clasificaciones de en años anteriores han regresado a la lista, incluidas la Universidad de Idaho, la Universidad de Colorado, Colorado Springs y la Universidad de Washington, Bothell.

La Universidad de Yale quedó en octavo lugar

La nómina de las 30 mejores es la siguiente

1- Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT): Es la universidad líder en investigación a nivel mundial, atrae cada año a algunas de las mentes jóvenes más brillantes a su campus. Forma a los estudiantes en ciencia, tecnología y otras áreas. El año pasado, los investigadores del MIT presentaron 439 patentes y se formaron 25 empresas usando la propiedad intelectual de la escuela. A pesar del enfoque STEM de la escuela, todos los estudiantes deben completar un plan de estudios básico de amplio alcance que incluye requisitos de laboratorio y una prueba de natación de 100 yardas.

2- Universidad Stanford: Privada sin fines de lucro

3- Universidad de California, Berkeley: Pública

4- Universidad de Princeton: Privada sin fines de lucro

5- Universidad de Columbia: Privada sin fines de lucro

6- Universidad de California Los Angeles: Pública

Es la universidad líder en investigación a nivel mundial, atrae cada año a algunas de las mentes jóvenes más brillantes a su campus (Stanley Morales en Pexels)

7- Colegio Williams: Privada sin fines de lucro

8- Universidad de Yale: Privada sin fines de lucro

9- Universidad de Duke: Privada sin fines de lucro

10- Universidad de Pennsylvania: Privada sin fines de lucro

11- Northwestern University: Privada sin fines de lucro

12- Universidad Rice: Privada sin fines de lucro

13- Universidad de Vanderbilt: Privada sin fines de lucro

14- Universidad de Dartmouth: Privada sin fines de lucro

15- Universidad Harvard: Privada sin fines de lucro

16- Universidad de Cornell: Privada sin fines de lucro

17- Universidad de California, San Diego: Público

La Universidad de Columbia, privada y sin fines de lucro, en el quinto lugar (Tony Cenicola/The New York Times)

18- Universidad Johns Hopkins: Privada sin fines de lucro

19- Universidad Brown: Privada sin fines de lucro

20- Universidad de Chicago: Privada sin fines de lucro

21- Universidad del Sur de California: Privada sin fines de lucro

22- Universidad de Georgetown: Privada sin fines de lucro

23- Universidad de California, Davis: Público

24- Universidad de Amherst: Privada sin fines de lucro

25- Universidad de Michigan, Ann Arbor: Público

26- Universidad de Florida: Pública

27- Universidad de Washington en St. Louis: Privada sin fines de lucro

La Universidad de Harvard no obtuvo un buen puntaje en cuanto a la retención de sus estudiantes (Instagram/@sagar_das56)

28- Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill: Pública

29- Universidad de Virginia: Pública

30- Universidad de California, Irvine: Pública

