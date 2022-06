Qué es la bresaola: el ingrediente secreto de la dieta de Zlatan Ibrahimovic

La bresaola, un embutido italiano que se elabora con piezas seleccionadas del muslo de la ternera, es una de las protagonistas de la dieta del jugador (Getty)

La alimentación es el complemento necesario y obligado de un buen entrenamiento físico . Y más si de un deportista de alto rendimiento se trata. Zlatan Ibrahimovic, el jugador sueco que es una de las figuras del Milan a sus casi 41 años, eso lo sabe.

El jugador, que en la pasada temporada disputó 27 partidos, en los que marcó ocho goles y brindó tres asistencias (todos por el torneo local italiano), tiene “sólo 8% de grasa corporal”, y eso se lo debe al estricto plan alimentario que sigue desde hace años.

Según reveló el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el goleador sigue algunos principios básicos inamovibles dentro de su dieta: carnes blancas, bresaola (un embutido italiano de los Alpes centrales italianos que se elabora con piezas seleccionadas del muslo de la ternera), frutas y verduras .

Y según el periódico, las decisiones de Ibrahimovic tienen una razón de ser: “ Las proteínas de carnes magras y seleccionadas, de animales alimentados de forma natural, permiten aportar a los músculos aminoácidos esenciales y evitar una carga excesiva de residuos. Aumentar las fuentes alimenticias de origen vegetal con frutas y verduras frescas permite recargar el organismo con altas dosis de micronutrientes, sin apelmazar, y mantener bajo el estrés oxidativo. La reducción de azúcares refinados acorta la carga inflamatoria, responsable del daño persistente en células y tejidos. Asumir hidratos de carbono y azúcares de frutas, verduras y cereales integrales recarga y regenera el organismo, ayuda a tener la mente despejada y una recuperación más rápida en el post-entrenamiento”.

La dieta bresaola

Llamó la atención la presencia de bresaola en su plan alimenticio, y lo cierto es que la “dieta bresaola” fue popularizada por varias figuras del deporte . Es que el embutido crudo sin ahumar seco y condimentado es ideal para una dieta de adelgazamiento.

Se produce con carne de vaca, y 100 gramos de bresaola contienen sólo 150 calorías. Precisamente por eso se recomienda en muchas dietas por tratarse de un alimento bajo en calorías.

Este alimento es también una buena fuente de minerales útiles para el metabolismo, como zinc, fósforo, hierro, calcio, potasio, y también vitaminas, en particular vitamina E y vitamina B12.

Romelu Lukaku, el jugador belga de origen congoleño, llegó el Inter de Milan en 2019 pesando 104 kilos, y fue su entrenador en ese momento quien le recomendó que siguiera esta dieta , con la que rápidamente -de la mano de su fuerte entrenamiento- logró ponerse en forma.

“De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el porcentaje de grasa corporal normal va a depender de la edad y el sexo. En el caso de los hombres de edades entre 20-39 años es de 8% a 20% y en el caso de las mujeres de edades entre 20-39 años es de 21% a 23% , como podemos observar existen variaciones entre hombres y mujeres, y esto se debe a las necesidades metabólicas y factores hormonales que juegan un papel fundamental en el porcentaje de grasa corporal”, dijo a Infobae el médico especialista en obesidad Juan Carlos Marcillo (MN 163721).

El experto señaló que “ es muy frecuente encontrarse con artículos de deportistas de élite que suelen manejar un porcentaje de grasa corporal normal en su límite inferior 8% , pero la pregunta sería qué tanto puede transpolarse la realidad del deportista de élite con el común de la población”. Para el especialista del Centro Médico Bionut, “para esto deben considerarse varios factores como por ejemplo la profesión, qué tiempo libre tiene la persona para ejercitarse, si tiene o no acceso a alimentos orgánicos, si tiene acceso a un nutricionista y equipo médico que acompañe en este proceso, entre otros”.

Consultada al respecto por Infobae, la licenciada en Nutrición Ana Chezzi (MN 2245) señaló que “en Europa se está pidiendo a los deportistas porcentajes ínfimos de grasa corporal; sumatorias de pliegues de 23, que se dan en gente que es ultra magra”. “Cuesta mucho lograrlo, pero con los deportistas lo están exigiendo básicamente porque cualquier sobrecarga tanto en músculos, articulaciones como huesos genera posibilidad de lesiones y un futbolista de ese nivel debe estar muy bien entrenado y alimentado para reducir al mínimo la posibilidad de lesionarse ”, consideró.

“Si tratamos de enfocarnos en todos estos factores se vuelve un poco complicado llegar a ese fabuloso 8%, pero no imposible ya que, si se tiene la posibilidad, llegar a ese porcentaje de grasa corporal tan ‘famoso’ sería genial, sin embargo, si una persona tiene un 15%, 20% o 21% de grasa corporal también se trata de valores normales y en este punto es fundamental ajustar el peso y porcentaje de grasa corporal a cada realidad, sin necesidad de caer en dietas excesivamente restrictivas o de moda, que si no son acompañadas adecuadamente, pueden producir varios trastornos no solo físicos sino también metabólicos y psicológicos”, agregó Marcillo, para quien, “en conclusión, no está mal querer siempre mejorar el estado físico, siempre y cuando se tenga en consideración que cada cuerpo es único, y que la realidad de otra persona tal vez no se ajuste a la propia, Mantener un cuerpo saludable no es sinónimo de extremos sino de equilibrio y armonía”.

En su lista de prohibidos, Ibrahimovic ubica a los congelados, incluidos los helados. Además, salvo raras excepciones, no consume pastas . Los carbohidratos los consigue mediante la ingesta de cereales. También eliminó de su menú los azúcares refinados y le presta suma atención a las porciones. “Parece pesar cada alimento, medir cantidades al gramo exacto y depender de un algoritmo preciso”, tal como sentenció el diario italiano.

¿Tiene “permitidos”? Sí, claro, pero sólo en el verano y después de los partidos. Considera como un “premio” comer pizza; aunque tiene “una comida libre a la semana”. Igualmente, cuando elige, no se excede en las frituras, postres o condimentos.

La dieta del sueco se complementa, además de con su entrenamiento en el Milan, con una rutina de taekwondo, una de sus principales pasiones , la cual le transmitió a sus hijos Maximilian y Vincent. Esta disciplina le permitió ganar elasticidad y sumar movimientos acrobáticos a su fútbol.

Esta forma de cuidar su cuerpo se remonta a su primera etapa en la Serie A, en el Juventus, donde acogió los consejos que le dieron los dietistas italianos, que le ordenaron comer ocho almendras al día por su riqueza en magnesio y grasas buenas.

