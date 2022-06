Premios Tony 2022: quiénes fueron las estrellas mejores vestidas de la alfombra roja

Los Premios Tony 2022 se llevaron a cabo en el Radio City Music Hall, de Nueva York. Con la presencia de varias estrellas de Hollywood, los artistas más destacados brindaron por lo mejor de Broadway

Un año más llegó a Nueva York y, con él, la gala de los premios de teatro más importantes de Broadway. El bulevar es famoso por su brillo, así que no es de extrañar que los Premios Tony 2022 hayan tenido una alfombra roja muy teatral. El evento se llevó a cabo en el Radio City Music Hall el pasado domingo por la noche, y atrajo a varias estrellas de Hollywood que brindaron por lo mejor de Broadway en los últimos 12 meses.

Las celebridades elevaron la elegancia y optaron por los conjuntos formales que exigía este evento . El vestido largo es tendencia y fue reinterpretado de varias maneras. Muchas estrellas eligieron acabados modernos que daban un toque divertido y sofisticado a siluetas atemporales. Y aunque el blanco y el negro fueron los triunfadores de la velada, no faltaron tonalidades tan demandadas como el rosa.

Por ejemplo, mientras que Cynthia Erivo optó por un vestido blanco de Giambattista Valli Haute Couture, con una cintura marcada y una capa con capucha incorporada, Jessica Chastain eligió un vestido rosa de Gucci al estilo Jessica Rabbit con un escote y hombros al descubierto. Por su parte, los hombres también estuvieron a la altura de las circunstancias. Estrellas como Jeremy Pop, en un traje Louis Vuitton, y Andrew Garfield, en Tom Ford, se veían elegantes y perfectos.

Fueron este tipo de detalles inesperados los que hicieron de los “Tonys” un verdadero espectáculo de moda. A continuación, más de las estrellas mejores vestidas en la premiación:

Vanessa Hudgens

La actriz estadounidense lució un vestido palabra de honor con mezcla de texturas y drapeados de Schiaparelli Alta Costura que combinó con unos llamativos aros

Vanessa Hudgens lució una imagen perfecta con la alta costura de Schiaparelli para la ceremonia de premiación. La actriz estadounidense eligió un diseño fruncido, negro, de terciopelo y strapless, que combinó con aretes llamativos y un peinado recogido. La firma se está convirtiendo en una de las favoritas durante la temporada de premios, y no es difícil ver por qué.

Utkarsh Ambudkar

Utkarsh Ambudkar, ataviado con un traje blanco y negro de mostacillas, se sumó a una tradición de la clase trabajadora londinense

Ataviado con un traje blanco y negro de mostacillas, el actor Utkarsh Ambudkar rindió homenaje a los reyes y reinas de perlas, una tradición de la clase trabajadora londinense en la que los hombres o las mujeres se visten de negro cubiertos de botones de perlas para recaudar fondos con fines benéficos.

Jennifer Hudson

La reconocida cantante y actriz apostó por un vestido con escote Bardot que se realzaba con bordados de perlas y lentejuelas en el pecho

Fue una gran noche para Jennifer Hudson, quien alcanzó el estatus de EGOT (obteniendo un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony a su nombre), y ciertamente se vistió a la perfección. La actriz se veía hermosa con un vestido negro de Pamella Roland, que presentaba detalles fuera del hombro y adornos metálicos.

Alfie Allen

Alfie Allen se sumó a la alfombra roja con un look "total black"

Alfie Allen, actor británico conocido por su papel de Theon Greyjoy en la serie de HBO Game of Thrones, se vio impoluto en un traje Dior.

Jessica Chastain

Más sobria, Jessica Chastain optó por un elegante modelo rosa

Siempre el epítome de la elegancia de la alfombra roja, Jessica Chastain canalizó ese viejo glamour de Hollywood con el que se ha convertido en sinónimo. La actriz llevó un vestido satinado off-the-shoulder en rosa de Gucci, con drapeado en la cintura, un detalle que se ve cada vez más en los diseños de red carpet.

Lea Michele

La actriz neoyorquina hizo gala de un vestido que dejó perplejos a varios asistentes

Lea Michele fue un poco más discreta para la ceremonia de premiación, pero se veía igual de elegante. La actriz usó un vestido de satén con hombros descubiertos de Cong Tri con mangas abullonadas y detalles de cut outs en la parte delantera.

Jeremy Pope

El actor Jeremy Pope ha encontrado una manera de unirse a la tendencia monocromática sin caer en lo evidente y predecible

Jeremy Pope celebró los premios con un look que destellaba lujo por los cuatro costados: un traje blanco oversize de Louis Vuitton.

Sarah Paulson

Sarah Paulson y un vestido que dio que hablar

La musa de Ryan Murphy sorprendió con un vestido con una silueta muy original de la firma italiana Moschino, con estampado animal print, y mangas y péplum abullonados.

Jordan Roth

El productor de teatro Jordan Roth vistió una suerte de kimono

El productor de teatro Jordan Roth no pasó desapercibido y vistió un traje similar a un kimono de la firma LÙCHEN, de Nueva York.

Andrew Garfield

Andrew Garfield también optó por un look total black y eligió un modelo realizado por Tom Ford

Vestido por el diseñador americano Tom Ford, conocido por su gran gusto y elegancia que refleja en sus colecciones y el estilo en general, Andrew Garfield lució un elegante traje de terciopelo negro confeccionado a la perfección.

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo generó polémica al elegir un vestido de inspiración nupcial

Otro look llamativo fue el de Cynthia Erivo: parecía una novia. Llegó a la gala de premios con un vestido de inspiración nupcial de Giambattista Valli. Las joyas eran de Tiffany & Co.

Uzo Aduba

La actriz estadounidense de ascendencia nigeriana optó por el dorado para su outfit en la alfombra roja

Uzo Aduba lució un vestido dorado en la alfombra roja de los Premios Tony 2022. El total look consistía de un vestido dorado largo y brillante, combinado con zapatos dorados a juego y un impecable bob cut.

Ruth Negga

Ruth Negga optó por un vestido Armani Privé personalizado

Otra estrella que apostó por unos destellos fue Ruth Negga. La actriz etíope-irlandesa lució un vestido negro con falda con brillos y escote en V pronunciado de Armani Privé.

Darren Criss

Darren Criss eligió brillos para sus ojos y un look clásico para su vestimenta

Darren Criss lo mantuvo simple con este clásico e impresionante traje de Givenchy.

Danielle Brooks

Danielle Brooks llevó un voluminoso vestido firmado por Viktor Luna, con sandalias plateadas

La actriz de Orange is the new black optó por un vestido blouson sin mangas y abullonado, firmado por Viktor Luna. El brillo, los colores morados y plateados, y sus moños dieron resultado con este look tan extravagante que completó con un par de sandalias plateadas.

Hugh Jackman

Cuando se trata de estilo, el actor que dio vida a Wolverine construyó un look que lo ayuda verse bien siempre y a no tener que esforzarse demasiado para lograrlo

Hugh Jackman apostó por un clásico tuxedo entallado con solapas de raso de Tom Ford para el evento.

