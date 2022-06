Premios Tony 2022: todos los ganadores de las mejores obras de Broadway

Barbara Whitman acepta el premio al Mejor Musical por "Strange Loop" en la 75ª Entrega Anual de los Premios Tony en la ciudad de Nueva York, EEUU

El mejor musical del año es “Stranger Loop”, una obra que ya había ganado el premio Pulitzer al libro y ahora se consagra en los premios Tony, relata la vida de un acomodador afro americano gay que no encuentra su lugar y la obra transita ese proceso con una manera innovadora de relato. Tuvo 11 nominaciones esta noche.

Como musical revival ganó la productora argentina Valentina Berger con la obra " Company”. Ella tiene más de 10 años produciendo en Broadway, además es la directora y dueña de Go Broadway escuela de preparación para artistas.

Tony Goldwyn (I) y Bryan Cranston presentan el premio a la mejor interpretación de un actor en un papel principal en una obra de teatro en la 75ª entrega anual de los premios Tony en la ciudad de Nueva York, EE. UU.

La performance de MJ the Musical se llevo gran ovación con una parte central del musical que tuvo 10 nominaciones esta noche. Como mejor actor su protagonista ganó el Tony Myles Frost quien muy conmovido dedicó el premio a su compañero de elenco Tavon Lamont y a su madre que hizo gran esfuerzo para que él logre vivir de su pasión como artista.

Un momento muy divertido fue la presentación de Billy Cristal que tiene en cartel su musical llamado “Mr Saturday Nigth” donde interpreta a un comediante que ya no tiene el éxito que tuvo y debe pelear contra eso.

Joaquina Kalukango posa con su premio a la Mejor Actuación de una Actriz en un Papel Protagónico en un Musical por "Paradise Square" en el backstage de la 75.a Entrega Anual de los Premios Tony en la ciudad de Nueva York, EE. UU

Las alternativas de la transmisión se pudieron ver en Film and arts para toda America Latina y la próxima semana completamente en español por la misma pantalla los horarios de la repetición con subtítulos el sábado 18:

Mexico/Argentina 21 horas.

Chile 20 horas.

Colombia 19 horas.

Hugh Jackman también estuvo presente con una parte de su musical “The Music Man” donde baila y canta, fue muy celebrado por sus colegas con excelentes críticas.

Otro gran momento de la noche fue la presentación del elenco del Musical “Paradise Square” con una ovación de pie de todos los concurrentes ante la protagonista del show Joaquina Kalukango quien ganó el Tony a mejor actriz en Musicales, dio un mensaje muy emotivo en el que habló de su origen y el esfuerzo de lograr las metas.

Myles Frost posa en la sala de prensa con el premio a la Mejor Actuación de un Actor en un Papel Protagónico en un Musical por "MJ" en la 75ª Entrega Anual de los Premios Tony en la ciudad de Nueva York, EEUU

En la alfombra roja hubo looks de todo tipo, pero con gran sobriedad de estilos respetando el dress code de la noche. La ceremonia se pudo celebrar lsin tapabocas, fue el gran regreso de los premios Tony’s con 75 años de tradición. Los últimos dos años se celebró en forma virtual.

También llegó el momento del “In memorian” recordando a todos los artistas fallecidos en el último año entre ellos Sídney Poitier que fue el primer afroamericano en ganar un Oscar.

Un premio que celebra a los artistas de teatro de Broadway este año se destacó la diversidad de los premiados. Y el grab

Barbara Whitman posa con el premio al Mejor Musical por "A Strange Loop" y Michael R. Jackson posa en la sala de prensa después de ganar el premio al Mejor Libro de un Musical por "A Strange Loop" en la 75ª Entrega Anual de los Premios Tony en la ciudad de Nueva York. EE. UU

Estos son los ganadores de la noche:

Mejor Musical: Stranger Loop

Mejor actriz de musical: Joaquina kalukango

Mejor actor en Musical: Myle Frost

Mejor actriz en obra de teatro: Deidre O’Connell de Dana H

Mejor actor En obra de teatro: Simón Russell Beale de The Lehman trilogy

Mejor obra de teatro: The Lehman Trilogy

Best Revival Of a Musical: Company

Mejor libro: Strange Loop

Actor de apoyo en un Musical: Matt Doyle Company

Mejor Reposición de una Obra: Take me out

Mejor puntaje original: “Six: The Musical,” music and lyrics by Toby Marlow and Lucy Moss

Mejor Dirección de una Obra: Sam Mendes, “The Lehman Trilogy”

Mejor dirección de un musical: Marianne Elliott, “Company”

Mejor actor y actriz destacado en una obra de teatro: Jesse Tyler Ferguson, “Take Me Out”

Mejor actriz destacada en una obra de teatro: Phylicia Rashad, “Skeleton Crew”

Mejor actriz de reparto en un musical: Patti LuPone, “Company”

Mejor Diseño Escénico de una Obra: Es Devlin, “The Lehman Trilogy”

Mejor Diseño Escénico de un Musical: Bunny Christie, “Company”

Mejor diseño de vestuario de una obra de teatro: Montana Levi Blanco, “The Skin of Our Teeth”

Mejor diseño de vestuario de un musical: Gabriella Slade, “Six: The Musical”

Mejor diseño de iluminación de una obra de teatro: Jon Clark, “The Lehman Trilogy”

Mejor diseño de iluminación de un musical: Natasha Katz, “MJ”

Mejor Diseño de Sonido de una Obra: Mikhail Fiksel, “Dana H.”

Mejor diseño sonoro de un musical: Gareth Owen, “MJ”

Mejor coreografía: Christopher Wheeldon, “MJ”

Mejores orquestaciones: Simon Hale, “Girl From the North Country”

Premio Tony Especial a la Trayectoria: Angela Lansbury,

Premio Isabelle Stevenson: Robert E. Wankel

Premio Tony de Teatro Regional: Cort Theater (Chicago)

Premio Tony especial: James C. Nicola

