Oscar 2022: los looks más deslumbrantes de la mejor red carpet de los últimos años

Las estrellas del mundo de Hollywood desfilaron esta noche por la tradicional alfombra roja del Dolby Theatre de Los Angeles, en una carrera por destacarse entre los mejores vestidos, en el marco de la entrega número 94 de los premios Oscar, la gala más importante del mundo del espectáculo que premia a los mejores de la temporada, desde las películas, pasando por los actores y directores, hasta el equipo detrás de cámaras que hizo posible cada producción.

Luego de la parálisis que produjeron dos años de pandemia por COVID-19 esta ha sido sin duda la mejor red carpet de los últimos años. Diseños de autor, glamour, estilismo, producción, grandes marcas, celebridades un combo completo para una gala espectacular.

Y como la alfombra roja de los Oscar no es para pasar desapercibido, “es el gran momento de los invitados para dejar una huella con su estilo y lo que representan”, explicó a Infobae Taina Laurino, especialista en imagen pública y tendencias en belleza. “Si bien es una gala y el código de vestimenta esencial es de largo y los hombres de smocking, “dentro de estos códigos se puede jugar con la creatividad.”

Regina Hall posa en la alfombra roja durante la llegada de los Oscar a los 94º Premios de la Academia en Hollywood (REUTERS/Eric Gaillard)

En el caso de una de las conductoras de la gala, Regina Hall, se destacó por “las líneas puras, pero muy trabajadas que son parte de las nuevas colecciones”, dijo el diseñador Gabriel Lage a Infobae. Hay una “división con las líneas de brillos” y los colores puros, pero en el caso de Hall es “un vestido impecable y con un trabajo único”, señaló.

Lage consideró que en estos Oscars 2022 se están viendo “líneas absolutamente clásicas, sencillas y lineas de costuras muy fuertes” e interpretó que hay una “división entre la gente que apuesta a algo tranquilo por situación del mundo, para no llamar demasiado la atención, y mucha gente que apuesta mucho a la moda, a pesar de lo que este sucediendo. Mucha gente trabaja de esto en el mundo y la costura por la pandemia ha pasado momentos duros” por eso se está viendo un fuerte apoyo al mundo de la moda.

La diseñadora Patricia Profumo comentó que Regina Hall llevó un vestido de la diseñadora Vera Wang que “si bien el diseño del vestido tiene su misterio, no logra que Regina se destaque”. “Ha tenido grandes presencias en las alfombras rojas, pero en este caso el color del vestido no es un tono que la favorece del todo -observó Laurino- Para una premiación tan importante, ese mismo vestido en un color más vibrante o inclusive negro, con los accesorios indicados, la hubiesen favorecido más”. Además agregó que “los marrones para tonos de piel oscura, cálida como la de ella, deberían de ir hacia un tono más chocolate. La cartera y sandalias, si bien son correctas para el estilo, el color no termina de ser correcto.”

Lage consideró que “los brillos, los volados, los apliques, los plisados y los drapeados están siendo una parte muy fuerte y marcan lo que viene. Las gasas van a ser, en los próximos 4 años, las protagonistas y van a estar acompañadas por brillos”.

La nominada a mejor actriz Jessica Chastain posa en la alfombra roja durante las llegadas de los Oscar a los 94th Academy Awards en Hollywood (REUTERS/Eric Gaillard)

Will smith de Dolce&Gabanna y Cartier “Un traje de dos piezas elegante y distinguido para el gran actor, donde el chaleco lleva un estilo particular de textura y brillo en la misma gama de colores. Si bien, el smocking es un estilo de traje que siempre le ha quedado excelente, esta noche el corbatin fue su elección y con su mujer, definitivamente querian destacarse en la alfombra roja.” describió Laurino.

Por otro lado, la asesora, destacó la impronta del vestido de ella, vestida por Jean Paul Gaultier, parte de la colección Primavera verano 2022.

“Un color de tendencia para el próximo verano y con un estilo donde el arte y el dramatismo se fusionaron. Un color muy asentador para ella, pero un volumen y largo que requiere mayor altura ya que si no el vestido toma todo el protagonismo, pasando ella a estar en un segundo plano.”

Will Smith and Jada Pinkett Smith pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

Entre los más destacados looks estuvo del de la cantante Becky G, que lució un flamante strapless o palabra de honor en dorado claro lame al cuerpo. “Espectacular, también un 10″, según la diseñadora Patricia Profumo.

La llegada de Jessica Chastain, quien está nominada como mejor actriz en los Oscar 2022 The Eyes of tammy taye , fue un momento brillante. Enfundada en un maravilloso vestido de lentejuelas de Gucci, la actriz cautivó a los presentes. “Divina, me encanta el maquillaje, el pelo, el lila es el color que se viene. Y el vestido es alucinante. Está súper armónica y se la ve brillar a ella”, describió Fernández.

“Un impecable de historial de correctas elecciones de vestuario. Siempre eligiendo los colores correctos para su tono de piel, combino parte del color de la temporada “very perry”, anunciado por Pantone, con un color cobre tendencia. En combinación con su cabellera pelirroja y un maquillaje vibrante, también tendencia en colores para la próxima temporada, que destaca su facciones. Definitivamente demuestra su fuerte estilo y lugar en esta premiación.”, detalló Taina Laurino.

En el caso de Kodi Smit-McPhee está nominado al Mejor Actor de Reparto por su papel en ‘El poder del perro’ de Jane Campion, según Profumo estuvo “muy excéntrico y vanguardista en la elección de un traje clásico con calzado al tono. Me hubiera gustado otro color para él, aunque es muy joven y delgado, solo x eso es tolerable su outfit”.

Rami Malek posa en la alfombra roja durante la llegada de los Oscar a los 94º Premios de la Academia en Hollywood (REUTERS/Eric Gaillard)

Rami Malek, “elegantísimo y sobrio con un clásico smoking, Impecable para la ocasión”, destacó Profumo. “La apuesta por el total black outfit es una de las elecciones favoritas de los hombres en esta Red Carpet 2022″, manifestó. Como es también el caso del actor Wilmer valderrama. “Sobrio y elegante, total black outfit, distinguido”, así lo definió la diseñadora Porfumo.

Rami Malek en Prada y reloj Cartier. “En un smoking clásico, que nunca falla, con el calzado, peinado correcto se lo ve impecable y fiel a su estilo con un detalle de cadena en el bolsillo izquierdo del saco”, destacó Laurino

Lupita Nyong’o estuvo “brillante en la alfombra roja. Optó por un tono que la favorece sin lugar a dudas, en combinación con unos detalles florales rosados. Algo que con el maquillaje, muy bien realizado y a tono de su piel, resalta sus pómulos. El color de los labios podría haber sido algo mas acorde al estilo, en la gama de los dorados. El peinado, fiel a sus raíces, le brinda mayor altura y presencia. Definitivamente buscó destacarse y lo ha logrado positivamente.”, subrayó Laurino. Lupita llevó un elegante y llamativo vestido de la firma italiana Prada.

Lupita Nyong'o posa en la alfombra roja durante las llegadas de los Oscar a los 94º Premios de la Academia en Hollywood (REUTERS/Eric Gaillard)

Nicole Kidman, nominada por su papel en Being The Ricardos, deslumbró en la alfombra roja de los Oscars vestida por Armani. Era una de las más esperadas y su presencia no defraudó. Con un Armani Privé creado especialmente para esta ocasión y un collar Harry Winston, Nicole Kidman es una estrella indiscutida de la red carpet. “Divina cómo está peinada y maquillada, el vestido le queda soñado. Es una de las más elegantes de la noche. Me gusta la volumetría que tiene el vestido, con esa sobre falda este abullonada. Me encanta, me parece divina cómo está ella”, dijo Benito Fernández.

“Con un espectacular vestido en gris con detalles de brillo en el arrastre, muy delicado el outfit, make up y peinado”, expresó Profumo

“Un Armani Privé hecho para la ocasión. Un maquillaje y uñas correcto como elección de belleza para acompañar un tono de azul frio que no suele ser muy visto y simple de usar. El color no existía y Nicole Kidman le solicitó a Armani que se lo hiciera especialmente para ella. Con su altura, lo lleva muy bien, lo que no termina de convencer es la cola del diseño, cuando ya es un vestido que con su volumen y rectitud debajo, la acompañan muy bien.”, destacó Taina

Con respecto a los accesorios, Laurino dijo que “la elección del collar, con ese escote podría haber ido por algo más en punta que circular, ya que ese estilo acorta su cuello”. Según la especialista, hubiera sido mejor elección acompañarlo con “las lineas de diseño que esta utilizando para estilizar.”

La nominada a mejor actriz Nicole Kidman posa en la alfombra roja durante las llegadas de los Oscar a los 94º Premios de la Academia en Hollywood (REUTERS/Eric Gaillard)

La directora de CODA, Sian Heder, hizo su aparición en la red carpet luciendo “una línea absolutamente clásica en paillet. Algo que se está viendo desde hace varias temporadas, sienta muy bien y creo que se va a seguir usando”, según describió Lage.

Alana Haim es la líder de la banda californiana Haim y en esta oportunidad está presente tras realizar su debut en la pantalla grande. Para los Oscar lució un vestido de escamas en tonos plateados, el cual le pareció “impecable” a Lage. “El vestido comienza un trabajo de costura, tiene drapeados y un trabajo de ensamble de colas que es lo que se está viendo en este momento en Europa. Hay una división muy grande entre líneas puras, extremadamente trabajadas a mano, y líneas donde participan los brillos, las líneas más saturadas de colores. Me parece un vestido impecable y con un trabajo único”, relató.

Fue vestida por la casa francesa Louis Vuitton. Resaltó Profumo: “Espectacular vestido al cuerpo, con trama de piel de pescado, en color ivory perlado. Deslumbrante”. “Un Louis Vuitton con un color único, acorde a su estilo de peinado y maquillaje, y lo lleva con gran elegancia. Sorprendió con un estilo clásico. Pero este vestido que simula las escamas, es algo que se ha visto en tendencia en varias prendas de moda, vestidos y tejidos en el invierno.”, destacó Laurino

Alana Haim de la película Licorice Pizza posa en la alfombra roja durante las llegadas de los Oscar a los 94th Academy Awards en Hollywood, los Ángeles (REUTERS/Eric Gaillard)

En el caso de “Jason Momoa, en su look que lo caracteriza generalmente de misterio y rock, eligió un smocking tradicional todo en negro hecho a medida de Henry Poole”, expreso Laurino. Otro actor que se suma con detalles en su vestimenta llevando un pañuelo que hace mención a la bandera Ucraniana. “La moda, la ropa comunica, y los actores están utilizando esta gran vista premiación para demostrar su apoyo.”, concluyó. Mamoa llevó total black look por Henry Poole.

La estrella de Belfast JamieDornan llegó a la alfombra roja con smocking Armani. “Sobrio, con un traje en negro y acompañado con camisa clásica”, describió Profumo. Por otro lado, su esposa viste un “espectacular traje en lame dorado al cuerpo, muy llamativo y color de tendencia para la temporada”. Spoiler Alert: el dorado será tendencia.

Jamie Dornan y su esposa Amelia Warner posan en la alfombra roja durante las llegadas de los Oscar a los 94º Premios de la Academia en Hollywood, los Ángeles (REUTERS/Eric Gaillard)

Andre Garfield, nominado a mejor actor y vestido por Saint Laurent. Destacó Taina: “Siempre con una imagen impecable, habiendo elegido Saint Laurent le permitió ir por un smocking con saco velvet en bordo y una camisa y moño en seda negro. El sello de la marca, moderno, distinto y distinguido. Ideal para un nominado a mejor actor.” “Muy elegante con traje clásico en terciopelo bordo con blusa en seda negra y lazo en el cuello como un toque de sofisticación muy acertado”, agregó Profumo

Andrew Garfield posa en la alfombra roja durante las llegadas de los Oscar a los 94º Premios de la Academia (REUTERS/Eric Gaillard)

El actor de Dune, Timothée Chalamet, descontracturo al llevar traje sin camisa en los Oscars. “Con chaqueta sin camisa en paillets negro y pantalones sueltos con borcegos, muy acertado para destacar en una Red Carpet de una joven estrella hollywoodiense”, dijo Profumo.

Timothee Chalamet posa en la alfombra roja durante las llegadas de los Oscar a los 94º Premios de la Academia en Hollywood (REUTERS/Eric Gaillard)

Zendaya, la actriz de Dune, “con un look muy sofisticado y fresco, falda en paillets con arrastre en plata, tendencia esta temporada, y camisa corta en seda, un outfit muy acertado en para la Red Carpet, distinguiéndola entre sus pares por su espectacular figura”, detalló Profumo. Para Taina Laurino, la actriz vestida por Valentino es “definitivamente una de las más esperadas ya que sus looks de alfombras rojas siempre dan que hablar. De las mejores vestidas de la noche, donde combina ese estilo de camisa masculina perfectamente combinada con la femeneidad de la falda, peinado, maquillaje y los perfectos accesorios. Demuestra la juventud combinada de manera única y excelente con la elegancia y la modernidad”.

Zendaya posa en la alfombra roja durante la llegada de los Oscar a los 94º Premios de la Academia en Hollywood, los Ángeles (ReUTERS/Eric Gaillard)

Kirsten Dunst lleva un vestido inspirado en un ramo de rosas a juego con la red carpet. Con volados y plisados, y firmado por Christian Lacroix. Un diseño palabra de honor de corte clásico, ajustado y una falda que cae repleta de volumen y movimiento, en rojo pasión. Kirsten lleva “un vestido en organdí colorado, strapless con drapeado no lineal en línea A haciendo el drapeado. Realmente una joya en el arte del vestir”, destacó Profumo.

Kirsten Dunst posa en la alfombra roja durante la llegada de los Oscar a los 94º Premios de la Academia en Hollywood (REUTERS/Eric Gaillard)





