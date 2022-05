Las 9 señales para saber si estás enamorado, según la ciencia

Señales De Que Te Estás Enamorando, Según La Psicología - Bienestar

Enamorarse es una de las cosas más extrañas y maravillosas que un ser humano puede experimentar. Y si bien es diferente para todos, hay algunos pensamientos y sentimientos comunes que pueden ayudar a las personas a identificar cuándo está sucediendo.

Es posible que se experimenten uno de los indicadores obvios, como no poder pensar en nadie ni en nada más que esa persona, o los signos pueden estar más confusos. Sea lo que sea, no hay duda de que enamorarse en el laberíntico panorama actual de las citas es complicado. En un intento por simplificar un poco las cosas, The Independent habló con psicólogos para identificar algunas de las señales claras de que podrías estar enamorado de alguien.

1. No podés dejar de mirar a la otra persona

Es un signo clásico de enamoramiento: perderse en los ojos de la persona que amás. El psicólogo consultor Marc Hekster explica que esta es una de las señales más obvias de que te estás enamorando de alguien. “¿Por qué no querrías mirar a los ojos a alguien a quien consideras la persona más hermosa y atractiva de tu mundo?”, dice.

La cuestión es que, cuando miramos a alguien que amamos, no solo vemos cómo es. Es posible que veamos todo nuestro futuro juntos, o al menos imaginemos lo que podría ser. “Estás buscando algo”, remarca Hekster. “Si alguna vez has visto a una madre mirando a su bebé recién nacido, o mirando a su hijo con amor, entonces reconocerás algo de esta mirada constante a tu objeto de amor”.

“El poder del amor y del nuevo amor, en particular, es primitivo” (Getty Images)

2. Abandonás tus actividades habituales

Si disfrutás pasar tiempo con alguien, el sistema de recompensas en el cerebro aumenta tu motivación para querer “más” de ese tiempo, explica la psicóloga de citas Madeleine Mason Roantree. “Empezás a anhelar su presencia”, agrega.

También es posible que empieces a pensar en formas de estar cerca de ellos, lo que puede incluir asumir sus intereses con la esperanza de que pueda ayudar a fortalecer el vínculo incipiente entre ustedes.

“Por ejemplo, puede que detestes la salsa, pero te encuentras inscribiéndote en un curso de salsa, incluso si no están en el curso, porque te sentís más cercano a ellos por poder”, explica Mason Roantree. “También te da algo más de lo que hablar con ellos, y tal vez sea una forma de atraerlos para que se acerquen más a vos”.

3. No te importa cuando hacen algo poco atractivo

“El poder del amor y del nuevo amor, en particular, es primitivo”, remarca Hekster. Esto significa que cuando alguien de quien te estás enamorando hace algo que podrías percibir como poco atractivo, ya sea desordenar o dejar el asiento del inodoro levantado, no te importará. De hecho, es posible que ni siquiera lo notes.

“El amor puede ser inmensamente poderoso y puede asociarse con la pérdida de toda inhibición”, agrega Hekster. “Pensemos en los padres que están enamorados de sus bebés y cómo reconocerán que aman a sus hijos sin importar cuán sucios estén o cuánto les impidan dormir”.

Si disfrutás pasar tiempo con alguien, el sistema de recompensas en el cerebro aumenta tu motivación para querer “más” de ese tiempo (Getty Images)

4. El tiempo vuela cuando están juntos

Si te estás enamorando de alguien, lo más probable es que tu tiempo con esa persona pase muy rápido, según la psicóloga Daria Kuss. Este suele ser el caso cuando estamos haciendo algo que disfrutamos, y pasar tiempo con alguien de quien nos estamos enamorando no es diferente. “Estás en el flujo cuando estás con ellos”, agrega. “Así que no notarás el tictac del reloj cuando pasen tiempo juntos”.

5. Sentís que nada de lo que hace la otra persona puede estar mal

Enamorarse puede distorsionar un poco tu sentido de la realidad. “Es probable que tengas una visión poco realista de quiénes son y cómo se presentan”, añade Hekster. Entonces, si bien podés inclinarte a criticar a otra persona que hace o dice algo, si tu pareja lo hace o lo dice, es posible que lo ames, porque a tus ojos, no puede hacer nada malo.

“Aunque lleven sandalias con medias. ¡Es lo que los hace tan hermosos, ¿verdad?!”, agrega. “Cuando estás enamorado, todo lo que ves es una versión de la belleza que se siente indiscutible. Es la idealización del individuo sobre el que se concentran todos tus sentimientos”.

Cuando te estás enamorando, todo lo demás en tu vida puede parecer extrañamente maravilloso (Getty Images)

6. Te sentís inusualmente optimista

Para Mason Roantree, cuando te estás enamorando, todo lo demás en tu vida puede parecer extrañamente maravilloso. “También podés sentirte un poco más enérgico sin razón aparente”, agrega. “Este es el resultado de todos esos ‘golpes de dopamina’ que has estado recibiendo al pensar en tu pareja y hacer cosas, ya sea con ella o que te la recuerden. El acto de anticipación positiva ayuda a reducir los sentimientos de estrés, por lo que la anticipación de estar con tu pareja aumenta tu salud mental y te hace sentir mejor con la vida”.

7. Querés tocarla y besarla

Una vez más, esto puede parecer muy obvio. Pero la razón por la que una persona quiere tocar y besar a alguien de quien se está enamorando está mucho más arraigada de lo que pensás. Cuando tocás a alguien de quien te estás enamorando, se libera la “hormona del amor”, la oxitocina. “Esto te hará sentir feliz y fortalecerá la conexión entre vos y tu pareja”, subraya Kuss.

“Enamorarse implica entregar nuestros sentimientos a otra persona”

8. Siempre pensás en tu pareja

“Enamorarse implica entregar nuestros sentimientos a otra persona”, destaca Hekster. En esa entrega, el experto explica que nos fusionamos con esa persona de alguna manera y nos preocupamos completamente por ella hasta el punto en que domina nuestros pensamientos.

Una vez más, esto se debe en parte a la oxitocina, que se libera en el cerebro durante las relaciones sexuales. “Puede afectar las emociones, la cognición y los vínculos sociales”, agrega el especialista, todo lo cual puede hacerte sentir más cerca de alguien y fomentar sentimientos de amor.

9. Querés que sea feliz

Cuando una persona empieza a enamorarse de otra, es posible que se sienta más altruista de lo habitual. “Esto caracteriza las versiones más maduras del amor”, agrega Hekster y explica que puede ser un signo de amor profundo y duradero. “No solo querés la felicidad para vos, sino que la querés en igual medida para la otra persona”.

