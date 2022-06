Tres señales físicas de que hubo química en la primera cita, según la ciencia

¿Cómo Se Nota La Química Entre Dos Personas? - Bienestar

Existen determinadas señales físicas de que una primera cita va en la dirección correcta, y pueden detectarse dentro de los primeros dos minutos del encuentro, según investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén . Los especialistas condujeron un pequeño estudio y observaron cómo la fisiología y el comportamiento de una pareja heterosexual se adaptan durante ese primer encuentro.

Los investigadores mezclaron y emparejaron a las personas (16 hombres y 16 mujeres) durante un total de 46 citas de cinco minutos, durante las cuales monitorearon la actividad y el comportamiento de las glándulas sudoríparas de los sujetos. Después de cada cita, los sujetos dijeron a los investigadores si se sentían atraídos romántica y sexualmente por su pareja.

En las citas en las que ambos sujetos dijeron estar romántica y sexualmente interesados en el otro, los investigadores descubrieron que era más probable que las dos personas tuvieran sudoración y movimientos sincronizados. Estos movimientos incluían sonreír, asentir con la cabeza y mover los brazos o las piernas.

“El estudio mostró claramente que cuando las parejas sincronizan su fisiología entre sí y adaptan sus movimientos de comportamiento a su pareja durante la cita , se sienten atraídos románticamente el uno por el otro”, dijo en diálogo con Daily Mail el doctor Shir Atzil, coautor del estudio.

Los investigadores encontraron que hombres y mujeres sentían diferentes niveles de atracción sexual cuando sus movimientos y sudoración estaban sincronizados (Getty Images)

Con este estudio, no está claro si la atracción condujo a los comportamientos sincronizados, o si los comportamientos sincronizados condujeron a la atracción de las personas, por lo que es un área de interés para futuras investigaciones, según Atzil.

Los investigadores también encontraron que hombres y mujeres sentían diferentes niveles de atracción sexual cuando sus movimientos y sudoración estaban sincronizados. Las mujeres tendían a decir que tenían un mayor nivel de atracción sexual en estos casos que los hombres, por lo que los investigadores las denominaron “supersincronizadoras”.

El año pasado, otro pequeño estudio de investigadores de la Universidad de Leiden en los Países Bajos descubrió que la sudoración sincronizada durante una cita podría indicar una atracción romántica. Sin embargo, no encontraron una correlación entre los movimientos sincronizados y la atracción.

“Sentirse cómodo con alguien que no conocemos muy bien puede ser difícil. Entonces, si podemos ser nosotros mismos en esa primera cita, es una muy buena indicación de que las cosas podrían ir bien” (Getty Images)

Además de estas reacciones físicas como marcadores potenciales de una coincidencia, los expertos en relaciones sugieren buscar signos de compatibilidad emocional y de estilo de vida . Estos pueden incluir una perspectiva positiva de la vida, tener valores similares y un interés genuino en conocerse.

“Sentirse cómodo con alguien que no conocemos muy bien puede ser difícil. Entonces, si podemos ser nosotros mismos en esa primera cita, es una muy buena indicación de que las cosas podrían ir bien”, le dijo a INSIDER Amica Graber, experta en relaciones y citas y bloguera de Dialed In.

La comunicación es importante en cualquier relación, por lo que si la conversación fluye en la primera cita, vale la pena señalarlo . “Es natural sentirse nervioso en la primera cita”, aseveró por su parte Emily Méndez, experta en salud mental y escritora. “Entonces, la comunicación puede ser un poco incómoda al principio. Sin embargo, al final de la primera cita, debería haber una conversación mutua de ida y vuelta”.

Por último, si una persona parece feliz con su vida, su relación futura no se verá presionada a ser la única fuente de su felicidad, lo que puede dificultar las cosas y conducir potencialmente a una relación poco saludable. “Esto no debe confundirse con desinterés en una relación, pero existe un equilibrio entre tener una vida rica y querer crear algo grandioso contigo”, detalló la terapeuta matrimonial y familiar Melissa Hudson. “Las mejores relaciones son las de dos personas que se eligen y se quieren, no que se necesitan”.

