Desde mala higiene hasta narcisismo: cuáles son los 11 errores más comunes a la hora de coquetear

Tener un “enfoque baboso” resultó ser la táctica de coqueteo más desagradable, seguida de la mala higiene y la falta de interés exclusivo (Getty Images)

Coquetear es un arte para algunos y un mal necesario para otros. Algunos aprenden a coquetear para despertar el interés sexual y otros coquetean para agradar a la gente. Coquetear no siempre es sexual, pero no todos estarían de acuerdo con eso. La verdad es que ser coqueto es algo individual y algunos no pueden evitarlo.

Dependiendo de lo que valoremos en nosotros mismos, eso es lo que generalmente utilizamos en nuestros esfuerzos coquetos. Algunas personas creen que su cuerpo es todo lo que tienen para ofrecer, por lo que el coqueteo es algo físico. Otras pueden no tener el mismo tipo de confianza y pueden depender de la destreza intelectual para hacer el trabajo.

Ahora, científicos de la Universidad de Nicosia en Chipre revelaron las 11 tácticas de coqueteo más desagradables, que son factores decisivos para muchas personas. Sus hallazgos sugieren que tener un “enfoque baboso”, maldecir y ser demasiado susceptible son tácticas que se deben evitar, junto con la mala higiene, el narcisismo y la baja autoestima.

Se encontró que las mujeres eran más sensibles que los hombres a casi todos los 11 factores decisivos (Getty Images)

Estudios anteriores han sugerido que las personas varían considerablemente en sus habilidades de coqueteo, siendo más probable que los coqueteos más pobres provengan de solteros. En su nuevo estudio, el equipo tuvo como objetivo explorar más a fondo la variación en las habilidades de coqueteo al identificar qué constituye un factor decisivo.

Más de 200 participantes completaron cuestionarios abiertos sobre las tácticas de coqueteo que encuentran más desagradables. Luego, sus respuestas se probaron con un grupo de más de 700 participantes separados, a quienes se les pidió que calificaran cuán desagradables encontraban estos rasgos en una pareja.

Con base en sus resultados, los investigadores identificaron 11 factores decisivos clave para el coqueteo. Tener un “enfoque baboso” resultó ser la táctica de coqueteo más desagradable, seguida de la mala higiene y la falta de interés exclusivo. Le siguieron las opiniones divergentes, el vocabulario vulgar y la falta de inteligencia, seguidas del narcisismo, la falta de humor y la baja autoestima y la excesiva intimidad. Finalmente, los participantes dijeron que la mala apariencia y la tacañería también eran factores decisivos para coquetear.

"Las mujeres han evolucionado para ser más selectivas y reacias al riesgo que los hombres, lo que se refleja en su mayor sensibilidad a estos factores” (Getty Images)

“Las personas pueden convertirse en iniciadoras de coqueteo más efectivas si trabajan en su enfoque, evitan hacer, por ejemplo, comentarios obscenos y sexistas, tocar y ser demasiado íntimos, y evitan también coquetear con más de una persona a la vez”, escribieron los investigadores, dirigidos por Menelaos Apostolou, en su estudio publicado en la revista Personality and Individual Differences. Y añadieron: “Las personas también pueden mejorar su coqueteo mejorando su apariencia (p. ej., cuidando su piel) y no siendo tacaños (p. ej., ofreciéndose a pagar la cuenta)”.

Se encontró que las mujeres eran más sensibles que los hombres a casi todos los 11 factores decisivos. “Una de las razones es que las mujeres cargan con una parte mayor de la inversión obligatoria de los padres en la crianza de los hijos, por lo que se enfrentan a un mayor riesgo que los hombres si cometen un error en la elección de pareja”, sugirieron los investigadores. “ En consecuencia, las mujeres han evolucionado para ser más selectivas y reacias al riesgo que los hombres, lo que se refleja en su mayor sensibilidad a estos factores”.

A medida que las personas envejecen y adquieren más experiencia en las relaciones, se interesan más en encontrar parejas a largo plazo y tienen estándares de pareja más altos

Mientras tanto, también se descubrió que los participantes mayores eran más sensibles a los factores decisivos del coqueteo que los participantes más jóvenes. “Las personas más jóvenes apuntan más a obtener experiencia en las relaciones con diferentes parejas que a establecer una relación íntima a largo plazo. Con este fin, bajan sus estándares, volviéndose en efecto menos sensibles a estas tácticas de coqueteo”, resaltaron.

Por otro lado, según los expertos, a medida que las personas envejecen y adquieren más experiencia en las relaciones, se interesan más en encontrar parejas a largo plazo, tienen estándares de pareja más altos y, por lo tanto, son más sensibles a estos factores. Los investigadores esperan que sus hallazgos sean útiles para las personas que luchan con el coqueteo.

“Los hallazgos de la presente investigación podrían ser útiles para las personas que desean mejorar sus habilidades de coqueteo y para los profesionales de la salud mental que desean ayudar a los clientes que enfrentan dificultades en el dominio del apareamiento”, concluyeron.

La lista completa de factores que constituyen un mal coqueteo

Con base en sus resultados, los investigadores identificaron 11 factores decisivos clave para el coqueteo (Getty Images)

1. Enfoque “baboso”

2. Mala higiene

3. Falta de interés exclusivo

4. Diferentes puntos de vista

5. Vocabulario vulgar

6. Falta de inteligencia

7. Narcisismo

8. Falta de humor y autoestima

9. Intimidad excesiva

10. Mala apariencia

11. Tacañería

