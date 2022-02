Emma Thompson: “A las mujeres todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos”

Emma Thompson: "A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos"

La actriz británica Emma Thompson se presentó en la Berlinale, el festival de cine de Berlín y despertó los aplausos y ovación de los presentes al referirse durante una conferencia de prensa al estereotipo de las mujeres en la sociedad. “ A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos. Es un hecho”. Tan contundente fue su descargo que en cuestión de horas su discurso se volvió viral y recibió innumerables aplausos virtuales.

La presencia de Thomson en el festival tenía como destino la presentación del film Good Luck to You, Leo Grande, en el que la actriz de 62 años interpreta a Nancy, una viuda que debe comenzar su vida y busca establecer vínculos personales y conexiones físicas. En la conferencia de prensa se refirió a la exposición del cuerpo de una mujer de 62 años en la pantalla grande que en una escena se muestra desnuda frente a un espejo. En ese sentido aclaró que no se había sometido a ningún tratamiento estético.

“Yo no puedo ponerme así delante de un espejo. Porque si estoy frente a un espejo, me muevo, me pongo algo, me pongo de lado, hago algo. No puedo estar así porque es horrible”, dijo Thompson. Sin embargo, lo mejor de su discurso con los periodistas llegaría después . “Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos: todo está mal con nosotras . Tienes que tener un aspecto concreto”. Allí la actriz se puso de pie y continuó: “Intenta ponerte frente al espejo. Mírate y no te muevas. Acéptalo y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer-. Es algo que nunca había hecho como actriz”, agregó.

“Intenta ponerte frente al espejo. Mírate y no te muevas. Acéptalo y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer", dijo la actriz (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

La actriz que cuenta con dos Oscars en su haber, ya había disparado en otras ocasiones contra las exigencias físicas a las que son sometidas las mujeres. Un mes atrás, y también en el marco de su nuevo film se había referido al tema en The Wrap. En esa ocasión con su habitual franqueza había hablado sobre las cirugías estéticas. “Honestamente creo que cortarte a ti mismo para ponerlo en otro lugar y evitar que parezca que estás haciendo lo que realmente estás haciendo, que es envejecer, no es natural. ¿Por qué te harías eso a ti mismo? Simplemente no lo entiendo”, había manifestado. Además señaló que envejecer es algo natural y que ese tipo de retoques constituyen “una forma de psicosis colectiva”.

Ya en esa oportunidad había mencionado que mantenía su cuerpo libre de retoques estéticos y que el hecho de tener que desnudarse en el film no había resultado una tarea sencilla. Sin embargo reconoció que probablemente no hubiera podido hacer ese denudo cuando era más joven. “La edad que tengo lo convierte en un desafío extremo porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos sin tratar en la pantalla”, explicaba.

Asimismo, durante una charla virtual realizada en el Sundance Cinema Cafe, tras el anticipo del film en el Festival de Sundance, Thompson habló sobre su preparación para el desnudo que indicaba el guion. “Es muy desafiante estar desnuda a los 62 años”, dijo. “Mi personaje se para frente a un espejo sola y se quita la bata”, detalló. “Por supuesto, la edad que tengo lo hace extremadamente desafiante porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en la pantalla”.

“Siempre he sido una especie de militante feminista cuando se trata de los cuerpos de las mujeres, de lo que se les ha hecho y lo que se nos dice que debemos esperar de nosotras mismas”, agregó Tompson (Photo by Sebastian Reuter/Getty Images)

“Siempre he sido una especie de militante feminista cuando se trata de los cuerpos de las mujeres, de lo que se les ha hecho y lo que se nos dice que debemos esperar de nosotras mismas”, concluía la actriz británica.

Con relación al “cuerpo perfecto” hace unos años había declarado que muchas estrellas de Hollywood no comían por la presión de la delgadez extrema y que ella misma había vivido esa exigencia en un rodaje. “Hay muchos niños y niñas, y actrices que son muy, muy delgadas, que tienen 30 años y simplemente no comen. Había una chica maravillosa con la que trabajaba en Retorno a Brideshead y los productores le dijeron: ‘¿Quieres perder algo de peso?’ Era absolutamente exquisita. Les dije: ‘Si le decís eso otra vez, de cualquier modo, abandonaré el rodaje’. Es malo lo que está pasando ahí afuera y está empeorando”.

Esta vez volvió a alzar la voz para defender a las mujeres y, como en las ocasiones anteriores, recibió la aceptación de miles de personas alrededor del mundo.

SEGUIR LEYENDO: