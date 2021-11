Los seis espectaculares vestidos de novia que Paris Hilton lució en su boda

El primer vestido de la celebrity fue al estilo de princesa, pero rápidamente cambió su look para diferentes momentos de la fiesta

Es la boda de la que todo el mundo habla. Paris Hilton se casó con su pareja Carter Reum en lo que fue, sin lugar a dudas, un evento en el que no escatimaron los lujos. Sabíamos que esta celebración no iba a ser parecida a las típicas bodas tradicionales que estamos acostumbrados a ver. Paris, la primera influencer más glam del mundo es diferente, llamativa y explosiva, y su boda no podía ser de otra manera que no fuera fiel a su estilo.

Como era de esperarse, el vestido de la novia era uno de los hitos más importantes y no decepcionó para nada . La socialité estadounidense lució un elegante y floreado vestido diseñado a medida por Oscar de la Renta, el cual acompañó con un velo de tul y diamantes para caminar por el altar. “Pasamos meses diseñando mi vestido cuidando cada detalle a la perfección con los increíbles diseñadores de Oscar de la Renta, Fernando García y Laura Kim. Me encanta la forma en que resultó. Quería algo que fuera atemporal, elegante, chic e icónico, y estoy muy feliz”, escribió Hilton en una publicación en Instagram después de sus nupcias.

Acompañado por un maquillaje natural y un recogido clásico, el primer vestido de la cantante de Stars Are Blind fue al estilo de princesa, pero rápidamente cambió su look para diferentes momentos de la fiesta. En el segundo modelo que mostró, optó por un vestido más corto, de seda con el pecho descubierto y detalles en los hombros; ese y todos lo que usó durante la noche fueron de Oscar de la Renta.

“Fue haciendo un recorrido por enormes íconos de estilo. Primero, por el de gran cantidad de actrices de Hollywood y, en algunos casos, actrices y modelos europeas. Después, lo fusionó con el look ‘Princesa de Disney’, con esta cuestión de ser ‘la novia ideal’. Todo esto lo alcanzó gracias al trabajo de grandes diseñadores”, sostuvo en diálogo con este medio Patricia Doria, diseñadora y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo.

El vestido oficial, por llamarlo de alguna manera, el de la ceremonia, un diseño de Oscar de la Renta, en bordado de hilo de flores prensado y falda de tul, con un cuello subido, que nos ha recordado inevitablemente a uno de los vestidos de novia más famosos del mundo: el de Grace Kelly (Instagram)

El vestido oficial, por llamarlo de alguna manera, el de la ceremonia, nos recuerda inevitablemente a uno de los vestidos de novia más famosos del mundo: el de Grace Kelly. “Yo amaba a la princesa Grace Kelly y siempre pensé cómo ella era tan elegante e icónica, y sabía que quería verme como ella el día que caminara al altar. El día de mi boda se sintió como pura magia. Era todo lo que había imaginado en mi mente. Mi increíble vestido de Oscar de la Renta me transformó en la novia que sabía que algún día me convertiría. Salía de un libro de cuentos. Los sueños se hacen realidad”, añadió Hilton en otra publicación.

El hermoso vestido fue bordado a mano por ocho modistas en el transcurso de 1.400 horas en el taller Oscar de la Renta de Nueva York. Las jóvenes sobrinas de Hilton, Teddy y Lily-Grace, lucían adorables con vestidos florales personalizados de Oscar de la Renta a juego.

El segundo vestido de novia que Hilton llevó en la recepción era un vestido corto de tafetán, con escote Bardot y flores bordadas en 3D que, aunque con todas las diferencias, nos trajo a la memoria el vestido de novia de la modelo y actriz británica Keira Knightley.

“Podría decirse que en sus elecciones Hilton hace una reminiscencia a Grace Kelly, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Kate Moss y Carrie Bradshaw en Sex and the City”, dijo Doria

Pamella Rolland firmó otro de los vestidos con los que la celebrity deslumbró en su gran día. En esta ocasión, la diseñadora estadounidense creó para ella un diseño joya con escote en v, sin mangas y una capa cubierta de perlas que sin duda hicieron brillar a la novia.

Para abrir el baile como recién casados, la empresaria quería que su vestido fuese lo más voluminoso posible y de ahí que recurriera a la magistral aguja de la firma Ghalia Lahav. No solo la falda de este vestido de novia -que también nos recuerda mucho en la parte de arriba al que llevó en su boda Michelle Obama- lo fue todo, sino su escote con los hombros al descubierto.

Por último, el vestido con el que terminó la noche, comiendo papas fritas, fue un diseño bordado de estrellas, que también, con distancia, nos recordaba al vestido de novia de Jennifer López con el que se casó con Chris Judd. “Un vestido muy Versace de los ochenta. Podría decirse que en sus elecciones, Hilton hace una reminiscencia a Grace Kelly, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Kate Moss y Carrie Bradshaw en Sex and the City”, dijo Doria.

Por último, el vestido con el que terminó la noche, comiendo papas fritas, fue un diseño bordado de estrellas (Instagram)

Su pasión por el rosa chicle, o también llamado rosa Barbie, también estuvo presente cuando la fiesta se trasladó al muelle de Santa Mónica donde Paris Hilton y sus invitados disfrutaron de una auténtica feria temática dedicada a la socialité. Fue ahí donde Paris apareció con un diseño rosa asimétrico que complementó con unas gafas con forma de corazón. Para la especialista, una elección ”totalmente kitsch”.

“A lo largo de los años, siempre estuve buscando a mi pareja y no solo alguien con quien compartir mis sueños, sino un hombre con quien construir un futuro juntos. Buscaba a mi igual. Alguien que no estuviera fascinado con Paris Hilton”, expresó la empresaria el día después de su boda. Cabe destacar, que el público podrá ver cómo fueron los preparativos de la boda en el reality show que se estrenó el mismo día de la ceremonia.

