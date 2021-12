Petra Van Bremen, la influencer de 62 años que es referente del estilo: “Si aceptás la edad, se notará en tu apariencia”

Petra dice que lleva una vida normal

Hay una máxima, una declaración de principios que Petra Van Bremen lleva adelante siempre: “Lo más importante es que nos mantengamos visibles a cualquier edad” . Más allá del rol de influencer anti age -un termino con el que varios la han encasillado pero ella no comulga- la visibilidad a la que se refiere esta mujer de 62 años no tiene solo que ver con subir fotos a Instagram, sino con un hecho más conceptual: estar presente en las situaciones de la vida.

Desde Hamburgo, Petra lo remarcará así a Infobae: “Estar conformes, es aceptar tu edad”.

Nacida en Alemania, hija de padre holandés y madre alemana, Petra es hoy una referente en las redes donde marca tendencia. Su historia sabe marchas y contramarchas. Creció en los Países Bajos, a los 17 años comenzó su carrera como modelo de pasarela, mientras continuaba con sus estudios . A medida que fue pasando el tiempo, Petra dejó de modelar y decidió seguir la carrera de Recursos Humanos.

“Abandoné el modelaje porque en ese momento solo podías ser modelo si eras más joven”, cuenta esta mujer quien con 26 años, comenzó a explorar otros rumbos lejanos a las pasarelas. A los 46 años, se mudó a Hamburgo, Alemania, para vivir “con el amor de su vida”, tal como describe en su web site a su marido, quien aparece varias veces en el feed de su Instagram.

Cuando ella ya había renunciado a su carrera en los Países Bajos, fue precisamente su esposo quien la animó a cumplir ese sueño, el de volver a ser modelo. Un día, simplemente Petra fue y se registró en su antigua agencia de modelos.

La modelo en las tapas de las revistas

Fue dos años después, a los 48, cuando ella volvió formalmente. “Vi algunos signos de diversidad que se empezaban a vislumbrar en las campañas publicitarias de ese entonces. Comencé por encontrar una agencia que me representara”, cuenta.

Petra se estableció firmemente en Europa y comenzó a trabajar para revistas y distintos anunciantes. Después de ser descubierta por Patty Sicular en Berlín, firmó un contrato exclusivo en IconicFocus Models en Nueva York. Ahora, ya piensa en ampliar su horizonte más allá de Europa.

La influencer cree firmemente en su yo natural y acepta envejecer no como parte de una calamidad, sino de una verdadera ventaja. “Espero muchas experiencias y aventuras nuevas, desafiando los límites en el camino”, suelta inquieta.

Con uno de sus outfits

-¿Cuál es el secreto para creer en ese “yo natural” y aceptar el paso del tiempo?

-Creo que todo tiene que ver con la mentalidad adecuada. Tenés que aceptar tu edad. Si te sentís bien con tu edad y la aceptas, se notará en tu apariencia. Todos sabemos que nuestros cuerpos cambian con los años y es mejor estar preparados para esto. Todas las mujeres atraviesan el mismo proceso de envejecimiento. Depende de uno cómo le afectará. Es fundamental envejecer con gracia, para mantenerse en forma y saludable, porque cuerpo y mente van de la mano.

Nunca es tarde

Desde 2011, la modelo participa mensualmente en talleres de belleza, como voluntaria y embajadora, para la organización DKMS-LIFE -Look Good Feel Better-. Lleva adelante también seminarios de estética a mujeres diagnosticadas con cáncer.

Alejada de lo que se piensa como una vida llena de sacrificios y dietas, Petra tiene lo que suele llamarse una vida normal. Se levanta todos los días a las 7 AM para sacar a pasear a su perro, un labrador negro llamado Kobe. Después, hace algo de ejercicio durante media hora mientras su esposo prepara el desayuno. “A media mañana subo a mi oficina para leer y contestar mis correos electrónicos y hacer llamadas telefónicas”, cuenta esta mujer quien por estos días se encuentra promocionando su nuevo libro.

Ella sigue de cerca el resto del día a las publicaciones de sus redes, desde donde marca tendencia con el street style. La pasarela de Petra es la calle. Allí esta ella, llena de colores, bajando un cordón o subiendo una escalera. Petra está en movimiento, una cuestión que refleja en los qué haceres hogareños. “Aún tengo que volver a sacar al perro y encima llueve acá en Hamburgo”, suelta jocosa antes de seguir con la charla.

"Me visto para mí, no como los demás creen que debería vestir debido a mi edad", dice Petra

-¿Creés que el ideal de belleza está cambiando con el tiempo?

-Sí, claro. Está cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, pensá en las mujeres regordetas que pintó Rubens o en la actriz y supermodelo Twiggy. Pero en realidad no creo que exista un ideal de belleza. Veo belleza en cada mujer. No importa qué talla usen o cuántos años tengan.

-¿De qué cosas sentís que sabes más ahora a los 62 que cuando comenzaste a modelar a los 17?

-Sé que todavía tengo el mismo impulso de seguir mi carrera como modelo. Supongamos que me rechazan para un trabajo, ahora sé que no tiene nada que ver con Petra persona, sí es una decisión en contra de Petra Van Bremen como modelo. De niña, a menudo piensas que tiene que ver contigo y que no eres lo suficientemente buena. Pero a esta edad, puedo ponerlo en la perspectiva adecuada y manejarlo mejor.

En la presentación de su nuevo libro

-¿Cuáles son las prendas y colores que no faltan en tu vestidor?

-Soy un gran creyente en mezclar y combinar. Mezclo marcas de moda de alta gama con ropa de moda de cadenas de tiendas como Zara, H&M y Mango. Siempre trato de ser auténtica en mi apariencia y me visto para mí, no como los demás creen que debería vestir debido a mi edad. Mi ropa varía desde el clásico vestidito negro, hasta jeans con gruesas botas rojas. Uso muchos colores, no tengo uno preferido. Sin embargo, desde que mi cabello se volvió gris, ya no uso colores marrones.

-“Las mujeres no tienen fecha de caducidad”, dice el lema de su libro. ¿Qué consejo le das a las mujeres que ya han pasado los 50 años?

- Aconsejo a las mujeres que adopten e interioricen su edad. No te compares con una mujer más joven. No hay que renunciar nunca a los sueños, ¡no dejes que la edad sea un obstáculo! Para permanecer visible en todas las etapas de nuestra vida y no tener miedo de dejar crecer el color natural del cabello, quiero decir: ¡las canas son sexy!

Junto a su esposo el día que cumplieron 10 años de casados

-Tenés muchos seguidores en las redes sociales. ¿Te sentís una influencer anti-envejecimiento?

-Soy una influencer, pero no una influencer anti-envejecimiento. No apruebo el término anti-envejecimiento. Envejecer tiene un problema de imagen. Todo el mundo quiere vivir una vida larga, pero nadie quiere envejecer. Quiero envejecer y disfrutar de mi tiempo de 60 a 90 años.

"Quiero envejecer y disfrutar de mi tiempo de 60 a 90 años", sostiene la modelo

-En Argentina hay mucho diseño tanto en moda como en arquitectura -¿Conocés o has visto algo?

-Desafortunadamente nunca he estado en Argentina, no conozco su cultura. Ahora me hiciste sentir curiosidad. Pero estoy muy orgullosa de nuestra reina holandesa Máxima, que es Argentina ¡y se viste muy bien!

-¿Cuáles son las nuevas tendencias en moda street style?

-El Streetstyle es una fuente de inspiración perfecta para crear u optimizar tu look. Un blazer cruzado de cuadros, botas de tacón alto por encima de las rodillas, remeras con capucha de color neón debajo de los blazers y faldas midi. Las botas gruesas y los charcos no son nuevos, pero siguen siendo una tendencia.

"Aún nos queda un largo camino por recorrer para convencer al sector de la moda de que los auténticos modelos a seguir deben animar e inspirar a las mujeres, y que no tenemos fecha de caducidad", sostiene Petra

-¿Te ha pasado que alguna marca de ropa no te eligió recientemente por tu edad?

-En general, las marcas de ropa siguen siendo cautelosas a la hora de reservar modelos con más experiencia. De vez en cuando, los ves en un desfile de modas o una campaña. Todavía es esporádico, y si reservan modelos más grandes, es más por publicidad que por reconocer que somos un activo para su desempeño o campaña . Aún nos queda un largo camino por recorrer para convencer al sector de la moda de que los auténticos modelos a seguir deben animar e inspirar a las mujeres, y que no tenemos fecha de caducidad.

